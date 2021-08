Les créateurs de South Park, Trey Parker et Matt Stone, ont contribué à faire connaître le restaurant du Colorado, Casa Bonita, dans le monde entier, mais cela n’a pas suffi à empêcher ses propriétaires d’avoir à déposer le bilan du chapitre 11 en avril. Après avoir appris les problèmes financiers de Summit Family Restaurants, les cerveaux de la comédie ont déclaré au Hollywood Reporter qu’ils voulaient acheter Casa Bonita. Malheureusement pour eux, l’entreprise n’est pas intéressée à vendre.

Le restaurant mexicain est situé à Lakewood, Colorado et est connu pour son intérieur incroyable qui comprend une arcade, une cascade et une grotte. Il est fermé depuis le début de la pandémie de coronavirus l’année dernière. Summit Family Restaurants a déposé une demande pour le chapitre 11 en Arizona le 6 avril. Cependant, des représentants de Summit ont déclaré samedi à TMZ qu’ils n’envisageaient pas de vendre le restaurant. Ils espèrent rouvrir le restaurant une fois le processus de faillite terminé.

Les représentants du sommet ont déclaré à TMZ que de nombreuses personnes avaient proposé d’acheter le restaurant après avoir déposé le bilan, mais qu’ils n’avaient jamais entendu directement Parker et Stone. Ils n’ont pas fermé la porte aux deux propriétaires du restaurant à l’avenir. Si Summit veut vendre Casa Bonita, qu’il possède depuis 25 ans, les écrivains de South Park passeront immédiatement en tête de liste, ont-ils déclaré.

Parker et Stone ont déclaré à THR la semaine dernière qu’ils voulaient acheter le restaurant. “Nous voulons acheter Casa Bonita et la traiter correctement. J’ai l’impression qu’elle a été négligée même avant la pandémie”, a déclaré Parker le 28 juillet. À l’époque, il avait déclaré que le processus de faillite mettrait une vente en attente, mais ils le sont ” absolument” essayant de l’acheter. “Nous allons faire tout ce que nous pouvons. Nous voulons faire les choses correctement et les rendre incroyables”, a déclaré Parker.

Si Parker et Stone achètent un jour la Casa Bonita, ils ont de grands projets pour la revitaliser. “Nous avons commencé à parler des changements que nous allons apporter – principalement avec la nourriture”, a déclaré Parker à THR. “Nous allons faire de la nourriture vraiment géniale. Je pensais déjà à la façon dont j’allais agrandir un peu la grotte de Black Bart.” Ils pourraient même ajouter des références à South Park au restaurant.

La Casa Bonita était un restaurant bien-aimé pour Parker et Stone, qui ont tous deux grandi dans le Colorado. Il a été mentionné tout au long de la course de South Park et était même au centre d’un épisode classique de 2003. Il a également été présenté dans le contenu téléchargeable du jeu vidéo 2017 South Park: The Fractured but Whole. Parker a dit que c’était “puant” de voir le restaurant rester assis là. “Pendant un moment, c’était comme, ‘Casa Bonita va fermer’, nous avons dit, ‘Nous allons l’acheter.’ Et j’avais l’impression que c’était le couronnement de ma vie”, a-t-il déclaré.

Quelques jours avant l’interview de Parker avec THR, le dernier dépôt de bilan de Summit a montré que la Casa Bonita n’avait besoin que de quelques réparations avant sa réouverture. La société a déclaré dans le dossier judiciaire obtenu par KDVR que le restaurant avait besoin de réparations pour son système de chaudière, qui a été endommagé lors de la fermeture du restaurant l’année dernière. Une fois les réparations terminées, le restaurant pourrait “passer les inspections sanitaires et d’incendie finales pour fournir un service de menu”, selon le dossier du 15 juillet. Summit devrait être prêt à rouvrir le restaurant fin juillet ou début août.

Les résidents du Colorado veulent que Summit vende le restaurant à Parker et Stone. Un utilisateur de Change.org a lancé une pétition qui compte déjà plus de 1 100 signatures. “Nous ne voulons plus de vous. Nous voulons Matt et Trey. Vous dites que vous n’êtes pas prêt à vendre, nous disons que vous l’êtes”, a écrit le pétitionnaire. “Vous avez eu des opportunités de changer pendant des décennies, mais vous ne l’avez pas fait. Vous servez de la nourriture horrible à vos clients payants sans honte.”