Les chats noirs gagnent en popularité – mais peuvent encore prendre plus de temps à être adoptés (Photo: .)

Halloween est célèbre pour les citrouilles, les costumes et les bonbons – mais un autre symbole durable et populaire de la journée sont les sorcières et leurs chats noirs, qui inspireront sans aucun doute beaucoup de déguisements parmi ceux qui célèbrent.

Bien qu’ils soient un animal domestique populaire, les félins noirs sont toujours associés à des superstitions qui les ont suivis tout au long de l’histoire.

Les chats noirs sont toujours moins susceptibles d’être adoptés dans un refuge que leurs homologues plus colorés – mais pourquoi ?

Pourquoi les chats noirs sont-ils moins susceptibles d’être adoptés ?

En moyenne, il faut 10 jours de plus pour rapatrier un chat noir ou un chat noir et blanc qu’un roux, selon les données de la RSPCA.

Les tabbies ont été relogés dans un délai moyen de 23 jours et les chats roux dans les 19 jours.

La même étude de 2018 a rapporté que les chats noirs et blancs étaient les types les plus courants à se retrouver sous leur garde – ce qui fausserait un peu les données.

Les chats noirs ont souvent été associés à la superstition (Photo: .)

Il n’y a aucune raison spécifique pour laquelle les chats noirs ou noirs et blancs peuvent prendre plus de temps à être adoptés que les chats d’autres couleurs – bien que la superstition et leur association avec les sorcières aient déjà été citées comme cause.

Un autre facteur plus opportun est l’avènement des médias sociaux – à quoi pourraient ressembler les chats lorsque leur photo apparaît en ligne.

Un porte-parole de Cats Protection a déclaré Metro.co.uk: « Depuis le lancement du Black Cat Day en 2010, Cats Protection a exploré les raisons pour lesquelles les chats noirs pourraient être moins populaires et a travaillé pour changer les perceptions.

« Ceux-ci comprenaient des chats noirs considérés comme malchanceux ou non photogéniques dans les selfies. »

Qui a dit que les chats noirs n’étaient pas photogéniques ? (Photo : .)

Cependant, alors que les chats noirs se sont traditionnellement avérés moins populaires, cela commence à changer.

Cats Protection League a dit Metro.co.uk qu’en moyenne les chats noirs et noirs et blancs prenaient maintenant 10 jours de moins pour être adoptés qu’il y a 10 ans.

L’organisation a trouvé des foyers pour plus de 65 000 chats noirs et noirs et blancs au cours de cette période.

Ils ont également révélé qu’en 2019, les chats noirs n’avaient mis en moyenne que deux jours de plus pour trouver un foyer que les chats d’autres couleurs.

« Nous sommes ravis que les chats noirs ne soient plus considérés comme un choix impopulaire », a déclaré Cats Protection, « et non seulement ces chats passent maintenant moins de temps sous nos soins, mais chaque année, ils ont leur propre jour de fête. »



