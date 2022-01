Pourquoi les chats ont-ils peur des concombres ? La raison bizarre expliquée

Chat effrayant ? (Photo : .)

Oh, les chats, que serait Internet sans eux ?

Un animal de compagnie préféré pour beaucoup, nos amis félins nous ont divertis, pâmés et perplexes pendant des générations. Et, alors que le monde en ligne devient de plus en plus un incontournable dans la vie en 2022, il existe de nombreuses sections du Web entièrement dédiées à toutes les bizarreries qui accompagnent un chat – pourquoi ils aiment l’herbe à chat et ce que signifie réellement leur position de sommeil.

Bien qu’il soit bien documenté que les chats et les chiens peuvent souvent avoir une relation moins qu’amicale, les chats et les concombres sont également en désaccord – il existe de nombreuses vidéos sur le Web montrant que si vous placez un concombre derrière ou à côté d’un chat, il va faire bondir l’animal de peur et de surprise lorsqu’il finit par remarquer le légume.

Une farce assez amusante, bien sûr, mais aussi une réaction étrange pour un chat face à un simple morceau de nourriture.

Alors, pourquoi le légume donne-t-il à tant de chats la frayeur de leur vie ?

Pourquoi les chats ont-ils peur des concombres ?

Peut-être que votre moggie de compagnie préférerait les concombres tels que présentés sous cette forme… (Photo : ./iStockphoto)

On devine pourquoi l’article cylindrique de salade verte donne un choc aux chats, c’est qu’ils ressemblent à des serpents.

Con Slobodchikoff, comportementaliste animalier et auteur de Chasing Doctor Dolittle: Learning the Language of Animals, a déclaré à ABC News: «Les chats sont génétiquement câblés par instinct pour éviter les serpents.

« Les concombres ressemblent suffisamment à un serpent pour que la peur instinctive du chat des serpents se déclenche. »

Cependant, cela n’a peut-être rien à voir avec l’apparence serpentine d’un concombre – le fait qu’il soit placé derrière un chat sans avertissement pourrait également être une explication de la réaction de choc.

Jill Goldman, également spécialiste du comportement animalier, a déclaré à National Geographic que les concombres déclenchaient les réflexes de sursaut naturels des chats.

« Avec une réaction de surprise, un chat essaiera souvent de sortir de là le plus rapidement possible, puis réévaluera à distance. »

Quelle que soit la raison, National Geographic déconseille de tenter cette expérience sur votre chat.

Des rapports ont conclu qu’essayer intentionnellement de surprendre votre chat pourrait l’amener à se blesser, à casser quelque chose ou à provoquer un stress prolongé.



PLUS : Comment garder votre chat en sécurité par temps froid



PLUS : Pourquoi mon chat n’arrête-t-il pas d’éternuer ?

Suivez Metro sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram

Partagez votre point de vue dans les commentaires ci-dessous

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();