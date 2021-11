Pourquoi les chèques bleus se moquent de la consommation de lait de 12 gallons par semaine d’une famille

En tant que plus jeune d’une famille de six personnes avec trois frères, lorsque j’ai vu l’histoire d’une famille deux fois plus grande que la mienne consommant une douzaine de gallons de lait chaque semaine, cela n’a pas été considéré comme extraordinaire. Parmi Twitter à chèque bleu, je semblais être minoritaire.

Un reportage de CNN mettant en évidence la lutte d’une famille contre les hausses de prix à l’épicerie est devenu jeudi le sujet de moqueries en ligne sur leur consommation de lait.

Présenté dans « New Day », le correspondant du réseau Evan McMorris-Santoro a interviewé un couple texan qui s’occupe de neuf enfants – deux biologiques, six adoptés et un adoptif – qui ont ouvert leur maison pour partager leur expérience pressée par l’inflation.

« Un gallon de lait coûtait 1,99 $. Maintenant, c’est 2,79 $. Lorsque vous achetez 12 gallons par semaine fois quatre semaines, c’est beaucoup d’argent », a déclaré Krista Stotler, ajoutant que si les taux d’inflation restent les mêmes, l’un d’entre eux devra peut-être trouver un autre emploi pour joindre les deux bouts. La hausse des courses à elle seule a déjà « pressé » le couple de 100 $ supplémentaires par semaine. Son mari, Larry, a déclaré qu’il se sentait souvent coupable de ne pas pouvoir se permettre des options plus saines parce que « les prix ont considérablement augmenté ».

« Un gallon de lait coûtait 1,99 $. Maintenant, c’est 2,79 $. Lorsque vous achetez 12 gallons par semaine multiplié par quatre semaines, c’est beaucoup d’argent. pic.twitter.com/39hPPRHLja – Brianna Keilar (@brikeilarcnn) 4 novembre 2021

Les élites de Twitter à chèque bleu ont immédiatement sauté sur les inquiétudes financières du couple dans le cadre de l’économie de Biden, se moquant de leur consommation hebdomadaire de 12 gallons de lait.

« 12 gallons de lait par semaine peuvent sembler beaucoup, mais ils ont en fait dû interrompre leurs bains de lait un jour sur deux », a écrit Jonathan Chait du New York Magazine.

12 gallons de lait par semaine peuvent sembler beaucoup, mais ils ont en fait dû interrompre leurs bains de lait un jour sur deux. https://t.co/3vwwMWjKfR – Jonathan Chait (@jonathanchait) 4 novembre 2021

D’autres ont rapidement rejoint le chœur pour générer un sujet tendance sur Twitter.

en raison de l’inflation, j’ai été obligé de modifier mon horaire de bain de lait de quotidien à hebdomadaire https://t.co/wenuEQzZOT – nic cubeter (@nic__carter) 4 novembre 2021

Un gallon de lait n’a pas coûté 1,99 $ en trois décennies. Et qui achète 48 gallons par mois ? https://t.co/bV0T4hPVQK – GOLDI E. (@goldietaylor) 4 novembre 2021

TITRE CORRIGÉ : Une famille avec des tonnes d’enfants paie une fortune pour l’épicerie https://t.co/v2E08xSDFp – Sarah Burris (@SarahBurris) 4 novembre 2021

très typique d’acheter 48 gallons de lait chaque mois https://t.co/tGOVvISE7F – David Sirota (@davidsirota) 4 novembre 2021

Mon système digestif fait mal pour toute pauvre âme qui consomme 12 gallons de lait en une semaine. https://t.co/NNrpVrOAL1 – Kate Smith (@byKateSmith) 4 novembre 2021

Même le compte du New York Times sur les mots croisés a écrit : « Désolé, je ne peux pas faire les mots croisés d’aujourd’hui. Je suis trop occupé à transporter mes 12 gallons de lait à la maison.

Pourquoi @NYTimesWordplay a-t-il supprimé ce tweet ? pic.twitter.com/oMktig3D0Y – Mike Schietzelt (@mike_schietzelt) 4 novembre 2021

Ceux qui se sont moqués de la famille ont probablement au moins une chose en commun : ils ne sont pas issus d’une famille nombreuse et/ou n’ont pas d’enfants eux-mêmes.

Selon les données du National Center for Health Statistics et représentées graphiquement par le Congressional Joint Economic Committee ci-dessous, les taux de nuptialité ont atteint un niveau record en 2018 avec 6,5 mariages pour 1 000 personnes. En 2019, il est encore tombé à 6,1.

Les personnes mariées seront bientôt minoritaires, le Pew Research Center signalant que 38%, ou «environ quatre adultes sur dix» âgés de 25 à 54 ans n’étaient «ni mariés ni vivant avec un partenaire» en 2019. C’est une forte augmentation par rapport à 29 pour cent qui ont dit la même chose il y a 30 ans.

La proportion de personnes mariées âgées de 25 à 54 ans aux États-Unis est en passe de chuter en dessous de 50 %.

Pendant ce temps, ceux qui se marient ont également le moins d’enfants depuis des décennies.

Le taux de natalité américain a chuté pour la sixième année consécutive en 2020, chutant de 4% à seulement 56 naissances pour 1 000 femmes âgées de 15 à 44 ans, selon le CDC.

Compte tenu du déclin de la famille nucléaire, il n’est donc pas étonnant que les élites qui n’ont probablement pas beaucoup d’enfants, voire aucun, se moquent d’une famille texane de la classe moyenne pour sa facture d’épicerie élevée et sa consommation de lait comme aliment de base principal. . Il est facile pour les adultes sans enfants de se moquer des luttes de personnes qu’ils ne comprennent pas.

En fait, en tant qu’aliment de base dans leur alimentation, il est facile de voir à quel point 12 gallons de lait peuvent ne pas suffire pour la famille qui ramassait des piles de boîtes de céréales à prix réduit sur les étagères. Presque tous ceux qui ont grandi dans une grande famille comprennent que pendant l’adolescence, les céréales deviennent non seulement un petit-déjeuner, mais aussi une collation en milieu de matinée, une collation l’après-midi, une collation du soir ou une collation de minuit. Parfois une combinaison de ce qui précède. Et compte tenu du budget serré de la famille qui les oblige à cuisiner, de nombreuses recettes demandent même… du lait !

Le discours de jeudi souligne davantage l’insensibilité routinière que les coches bleues affichent lorsqu’elles révèlent à quel point elles sont déconnectées.

« Ravi que vous ayez si bien résisté à l’économie ! » a écrit McMorris-Santoro, le journaliste qui a couvert l’histoire, après avoir qualifié le dunk apparemment irrésistible de « vraiment remarquable ».

Un nombre vraiment remarquable de connards ici tentant de dunk sur une charmante famille qui explique ce que cela fait de faire du shopping avec des hausses de prix. Tweets très sages et cool. Content que vous ayez tous si bien résisté à l’économie ! https://t.co/AqA26YbwIA – Evan McMorris-Santoro (@EvanMcS) 4 novembre 2021

Ce n’est que le mois dernier que le Washington Post a publié un éditorial accusant les consommateurs d’être le problème des problèmes de chaîne d’approvisionnement.

« Ne vous moquez pas des magasins à personnel limité et des problèmes de la chaîne d’approvisionnement », a titré l’article. En d’autres termes, les Américains devraient simplement apprendre à s’attendre à moins.