Pourquoi les Conners ont étonnamment tué ce personnage d’OG Roseanne

Cela doit être quelque chose d’important. C’était aussi l’ironie. À l’époque de la cinquième saison de Roseanne, avant qu’ils ne deviennent des ennemis, Molly était la voisine qui essayait de faire sortir Darlene de sa coquille – elle l’a emmenée à son premier concert. Alors nous avons pensé, d’accord, c’est une personne intéressante à revenir dans sa vie. Et c’étaient de tels opposés polaires, vous savez? Darlene était un petit nuage sombre, et Molly Tilden était cette boule d’énergie. Nous pensions qu’elle pouvait vraiment encore être cette personne, et si elle introduisait cela dans la vie de Darlene maintenant, de toute ironie, ces deux rivaux amers deviennent proches, parce que leurs vies étaient similaires. Nous avons décidé que Molly avait également traversé de mauvaises relations et qu’elle n’avait en quelque sorte jamais commencé sa vie. Elle a commencé à devenir sérieuse au sujet d’un compagnon jeune, comme Darlene l’a fait, et n’a jamais vraiment eu 20 ou 30 ans. Donc, comme ils ont partagé cela, nous avons pensé que ce serait vraiment un moyen de motiver Darlene si quelque chose arrivait à Molly. Donc, il était vraiment très prévisible d’avoir cette casquette de cette façon, et c’était vraiment efficace. Parce qu’elle plane maintenant sur l’univers de The Conners d’une manière qui, selon vous, a fait changer Darlene. Je veux dire, vous voyez vraiment un grand changement chez Darlene pour quelques épisodes ici, où elle est tout au sujet de se joindre, comme une Darlene que vous n’avez jamais vraiment vue auparavant.