Pourquoi les Conners ont ramené la vétérinaire d’Halloween Danielle Harris sous le nom de Molly de Roseanne

Je sais que depuis quelques années, une fois que la série est revenue, et j’ai vu qu’ils ramènent des gens ici et là, je me suis dit: « Oh, je me demande si nous aurons un jour Molly de retour? » Et les fans me demandent depuis des années, comme: « Vont-ils jamais vous ramener dans la série? Pourquoi ne reviens-tu pas dans la série? Genre, ce n’est pas parce que je ne veux pas revenir sur la série. [Laughs.] Je n’avais tout simplement rien entendu sur le fait de revenir sur la série. Alors, quand j’ai reçu l’appel il y a quelques mois, je me suis dit, attendez, attendez, quoi? Ils m’ont mis une épingle pendant … c’était comme trois semaines que j’étais en attente, parce qu’ils ne savaient pas quand l’épisode allait se mettre en place. Et je me suis dit: « Oh mon dieu, je ne peux pas croire qu’ils ramènent Molly. Ceci est incroyable!’ Et je n’avais aucune idée [what would happen]. Je mourais d’envie d’obtenir le script, puis j’ai eu le script et je me suis dit: « Wow, c’est vraiment excitant. »