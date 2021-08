Pourquoi les constructeurs automobiles devraient investir dans un service client basé sur l’IA

Image à des fins de représentation seulement

L’expérience et l’émotion de l’utilisateur ont toujours fait partie intégrante de leur parcours avec la marque en matière d’automobile. Cependant, il est essentiel de comprendre que l’expérience client ne se limite pas aux fonctionnalités du produit mais va bien au-delà. Cela commence lorsqu’un client appelle le centre d’appels pour se renseigner sur le prix, les caractéristiques de sa future voiture ou pour réserver un essai routier. Le parcours client ne s’arrête pas après l’achat mais se poursuit. Les rendez-vous de service futuristes, la gestion des pannes, les réparations contribuent à l’expérience client. Chaque appel bien suivi, e-mail/texte personnalisé et contextualisé façonne l’expérience d’un propriétaire de voiture et le rapproche de sa marque préférée.

Dans le monde actuel, l’expérience client typique lorsque les gens contactent une entreprise automobile pour leurs questions, préoccupations et plaintes est loin d’être agréable. Dans un environnement conventionnel, les centres de contact des constructeurs automobiles sont exploités par des personnes disposant d’une faible bande passante, de données non structurées et sans grande connaissance du client qui les contacte. En conséquence, les clients attendent indéfiniment ou reçoivent une réponse sous-optimale. Cependant, grâce à la disruption numérique, certaines technologies peuvent s’associer à des agents de centres de contacts humains pour relever ces défis. Les centres de contact automatisés alimentés par l’IA offrent une efficacité sans précédent et aident les clients à s’engager en libre-service avec le constructeur automobile. Voici comment les centres de contact basés sur l’IA font la différence :

Disponibilité 24h/24 et 7j/7 et réponse en temps réel – Les êtres humains se sentent fatigués, frustrés et ont de nombreuses autres émotions. Par conséquent, leur réponse à des situations identiques pourrait être différente à différents moments. Un centre de contact alimenté par l’IA tire parti de l’IA pour revenir aux requêtes des clients et avoir la capacité de gérer les fonctions 24 heures sur 24, de répondre à un volume beaucoup plus important d’appels, de SMS ou d’e-mails, en suivant strictement les processus et sans menace de données perte. De plus, il peut alimenter la présence de la marque sur plusieurs plateformes avec un mécanisme de support en temps réel.

Support client personnalisé– Les centres de contact alimentés par l’IA permettent des conversations interactives et personnalisées en identifiant l’intention du client à partir de l’entrée de l’utilisateur. Comprendre l’objectif aide les systèmes d’IA à maintenir un ton amical et à être plus utiles au client.

Prise en charge omnicanal– Une fois développé, le même bot peut aider à inverser les requêtes sur tous les canaux – médias sociaux, e-mails, messageries, voix, etc. Une communication en temps réel, cohérente, contextuelle et personnalisée sur tous les canaux ajoute considérablement de la valeur à l’expérience client.

Prise en charge multilingue – Les robots alimentés par l’IA peuvent revenir à des conversations dans la langue, le client pose les questions. La linguistique aide à développer une connexion meilleure, plus étroite et humaine avec les clients. Cela aide à obtenir de meilleures conversations et de meilleures conversions.

Impact sur les coûts opérationnels et les résultats: L’IA prend généralement en charge 70 à 85 % des requêtes sur les canaux texte et vocaux. Les requêtes en attente auxquelles l’IA ne peut pas répondre en raison du manque de données de formation ou de la complexité sont transférées de manière transparente à des agents humains expérimentés dans le traitement de tels tickets. En outre, un bot peut également aider à collecter des informations primaires sur les clients actuels et potentiels. La productivité de l’entreprise augmente considérablement, avec des dépenses opérationnelles beaucoup plus faibles pour les centres de contact.

Pour les raisons mentionnées ci-dessus, les outils de conversation basés sur l’IA trouvent plus de pertinence parmi les constructeurs automobiles. De plus, les produits automobiles étant de plus en plus banalisés, l’expérience client sera le seul différenciateur. Ainsi, la prochaine étape la plus logique des chefs d’entreprise automobile est d’identifier et de mettre en œuvre une plate-forme conversationnelle axée sur l’IA de niveau entreprise pour entretenir une connexion plus profonde avec leurs clients actuels et potentiels.

Auteur: Dr Rashi Gupta, scientifique en chef des données et co-fondateur, Rezo.ai, un centre de contact alimenté par l’IA

Clause de non-responsabilité: Les points de vue et opinions exprimés dans cet article sont uniquement ceux de l’auteur original. Ces points de vue et opinions ne représentent pas ceux de The Indian Express Group ou de ses employés.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.