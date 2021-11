Pourquoi les Cowboys ont opté pour une conversion de deux points en hausse de 31 points contre les Falcons

Il n’y a pas si longtemps, les Cowboys de Dallas étaient l’une des équipes les plus averses au risque de la NFL. Les près de 10 saisons complètes de la franchise avec Jason Garrett comme entraîneur-chef ont souvent été définies en jouant la sécurité même lorsque ces décisions allaient à l’encontre de la probabilité de base. Garrett a déjà marqué un 4e et 1 en prolongation contre les Texans de Houston, et n’a jamais vu son attaque récupérer le ballon alors que Houston marquait le touché gagnant. Google « Jason Garrett lâche » et vous trouverez de nombreux autres exemples d’appels prudents condamnant Dallas.

Garrett et les Cowboys se sont séparés avant la saison 2020, mais la décision des Cowboys d’embaucher Mike McCarthy a toujours laissé les gens perplexes. McCarthy a souvent fait moins avec plus pendant son mandat d’entraîneur-chef des Packers de Green Bay, mais il a apparemment appris de ses erreurs précédentes. Dallas a des kilomètres d’avance sur quiconque dans le modeste NFC East en ce moment, et tout à coup, les Cowboys jouent comme une équipe débordante de confiance offensivement.

Exemple concret: avec les Cowboys en avance de 34-3 contre les Falcons d’Atlanta lors de la première moitié de leur match de la semaine 10 dimanche, Dallas a tout de même décidé d’opter pour la conversion à deux points. Ezekiel Elliott a lancé le ballon et a poussé l’avance de Dallas à 36-3. Regardez la conversion d’Elliott ici.

Dallas venait de bloquer un botté de dégagement pour marquer un touché. La décision d’opter pour la conversion en deux points a choqué les annonceurs et les fans de la ligue. Pourquoi Dallas en mettrait-il deux alors qu’ils étaient déjà en hausse de 31 points en première mi-temps ?

La réponse se résume à une règle étrange de la NFL sur le PAT et à ce que les analyses disent sur une conversion de deux points après une pénalité.

Les Cowboys se sont initialement alignés pour le point supplémentaire après le touché. Les Falcons ont été sifflés pour une pénalité sur la tentative de PAT pour avoir trop d’hommes sur le terrain. La pénalité pour cela est « la moitié de la distance jusqu’au but », mais cette pénalité peut être appliquée à plusieurs endroits. Les Cowboys auraient pu déplacer leur tentative de point supplémentaire de la ligne des 15 yards à la ligne des 7,5 yards, ou ils pourraient essayer une conversion à deux points de la ligne d’un yard (par opposition à la ligne des deux yards). Oui, les équipes sont autorisées à changer d’avis sur la conversion de point supplémentaire contre deux points après une pénalité. McCarthy a décidé d’aller pour deux.

Les pourcentages sont en faveur d’aller pour deux après un penalty sur la défense lors du point supplémentaire. C’est juste plus facile d’obtenir un mètre au lieu de deux pour la conversion en deux points. Pourtant, vous ne voyez presque jamais d’équipes aller pour deux alors qu’elles gagnent plus de 30 points comme l’ont fait les Cowboys contre les Falcons.

via @pfref, une équipe a tenté une conversion de deux points tout en gagnant au moins 30 points seulement deux fois dans l’histoire de la nfl. l’un était en 2000 contre les faucons, et l’autre était aujourd’hui contre les faucons. les deux ont réussi — Jon Bois (@jon_bois) 14 novembre 2021

Les Cowboys y sont également allés en 4e et 2e alors qu’ils menaient déjà 36-3.

Peut-être que Dallas se prépare juste pour les situations à fort effet de levier qu’ils pourraient voir en séries éliminatoires. Les Cowboys naviguent au sommet du modeste NFC East, et personne d’autre dans la division n’est même proche. Dallas pourrait avoir besoin d’une conversion d’embrayage à deux points ou d’un quatrième retard en séries éliminatoires dans un format à élimination directe. Aller pour deux contre les Falcons même dans une éruption n’a pas seulement un sens analytique, cela aide également l’équipe à se préparer pour les séries éliminatoires.

De toute évidence, ce n’est plus une équipe Jason Garrett. Les Cowboys sont vraiment bons et ils n’ont pas peur d’écouter les calculs, quelle que soit la situation dans le match.