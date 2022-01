Pourquoi les défenseurs de l’énergie propre sont divisés sur le plan californien de réduire les incitations solaires

La Californie pourrait bientôt mettre fin aux avantages qu’elle accordait aux résidents avec des toits solaires sur leurs maisons, même si elle s’engage à passer entièrement à l’électricité propre. Bien que cette décision puisse sembler contre-intuitive, les défenseurs de l’environnement sont divisés sur la question de savoir si les changements aideront l’État à atteindre ses objectifs climatiques et profiteront aux résidents à faible revenu ou nuire aux deux efforts.

Ils sont divisés sur une proposition faite le mois dernier par la California Public Utilities Commission (CPUC) qui réduirait les incitations solaires pour les clients des services publics appartenant à des investisseurs, mettrait en place de nouveaux frais mensuels pour connecter les clients solaires au réseau et créerait un investissement de 600 millions de dollars. fonds pour aider les communautés sous-représentées à accéder aux panneaux solaires et aux batteries. L’industrie et certains groupes de conservation affirment que les changements mettraient fin au boom solaire de la Californie. Tesla est récemment allé jusqu’à envoyer à ses employés des points de discussion sur la manière de lutter contre la proposition. Mais d’autres défenseurs de l’environnement et des consommateurs soutiennent la proposition et affirment que la Californie doit faire les choses différemment pour aider les résidents à faible revenu qui n’ont pas reçu autant d’avantages de l’énergie solaire sur les toits à ce jour.

La Californie compte plus de maisons avec des panneaux photovoltaïques sur le toit que tout autre État. C’est en partie grâce à une histoire d’incitations généreuses pour les personnes possédant des systèmes solaires domestiques. Si quelqu’un n’utilise pas toute l’énergie solaire collectée par ses panneaux, il peut la revendre au réseau. Dans le cadre du programme de « mesure nette » de l’État, ils peuvent le vendre au même prix de détail auquel ils achèteraient de l’électricité. Le programme est censé aider les gens à récupérer les coûts d’installation de leur système solaire. Mais si la CPUC vote finalement pour approuver sa nouvelle proposition, le prix de vente chuterait considérablement pour mieux refléter les estimations de la commission sur la valeur réelle de cette énergie.

« Les gens sont presque en larmes »

Cela fait paniquer les gens de l’industrie solaire. « Les gens sont presque en larmes, vous savez, comme des hommes adultes qui ont construit toute leur vie autour de leur entreprise et de leur entreprise », a déclaré Bernadette Del Chiaro, directrice exécutive de la California Solar & Storage Association. Son groupe est l’une des quelque 600 organisations qui ont formé une coalition pour arrêter la proposition de la CPUC.

Les opposants à la proposition craignent que si les gens ne gagnent pas autant en revendant l’énergie au réseau, ils ne pourront pas récupérer les dizaines de milliers de dollars qu’ils auraient pu dépenser pour installer le système. Alors que la CPUC pense que les clients solaires pourraient récupérer ces coûts d’ici dix ans, les critiques disent que la nouvelle proposition allongerait considérablement le temps qu’il faudrait pour le faire. En plus de cela, la CPUC veut imposer un nouveau « tarif de participation au réseau » mensuel de 8 $ par kW qui pourrait s’élever à plusieurs centaines de dollars par an, pour servir à l’entretien du réseau.

Les gens participent à un événement pour remettre en main propre 100 000 commentaires publics de Californiens de tout l’État appelant le gouverneur Newsom à rejeter les propositions qui réduisent les incitations solaires pour les consommateurs à l’extérieur du California State Capitol Museum à Sacramento, Californie, États-Unis, le 8 décembre 2021. Photo par Aníbal Martel / Agence Anadolu via .

Le coût est déjà un gros obstacle pour les personnes à revenu moyen et faible qui pourraient autrement être intéressées par les panneaux solaires. Et les critiques de la proposition de la CPUC disent que leur plan aggrave les choses – mettant l’énergie solaire encore plus hors de portée des ménages à revenu moyen et faible. « Cela dévasterait tous les efforts visant à accroître l’équité et l’inclusion qui rendraient le solaire pour tout le monde », a déclaré Del Chiaro.

La CPUC, d’autre part, affirme que le programme de facturation nette « nuit de manière disproportionnée aux contribuables à faible revenu » et « a un impact négatif » sur les clients sans toit solaire. Elle, et les partisans de sa nouvelle proposition, affirment que le changement de politique maintiendra les tarifs d’électricité plus bas pour les personnes sans système solaire domestique.

Aujourd’hui, les services publics facturent plus pour l’électricité dans tous les domaines pour payer la facturation nette. En effet, selon la CPUC et le groupe environnemental Natural Resources Defense Council (NRDC), les taux que les premiers utilisateurs de l’énergie solaire ont gagné en revendant l’énergie au réseau sont jusqu’à six fois plus élevés que sa valeur réelle. Ils estiment que la valeur réelle du réseau est d’environ 5 cents par kW. Mais quelqu’un qui possède un système solaire domestique peut gagner 30 cents le kW parce qu’il le vend au prix de détail, ce qui est plus élevé car il comprend des coûts tels que l’entretien du réseau.

Pour récupérer cet argent, les services publics augmentent les tarifs d’électricité, y compris pour les personnes qui ne possèdent pas de panneaux solaires. En conséquence, les clients non solaires paient entre 60 $ et 200 $ de plus sur leurs factures chaque année, selon une analyse.

« L’écologisation du réseau ne devrait pas couper les communautés vulnérables parce que les factures sont sacrément trop élevées. »

Un Américain sur trois a déjà du mal à payer ses factures d’électricité. Et les défenseurs des consommateurs qui soutiennent la proposition de la CPUC ne veulent pas que le programme de facturation nette aggrave le problème. « L’écologisation du réseau ne devrait pas couper les communautés vulnérables parce que les factures sont sacrément trop élevées », déclare Mark Toney, directeur exécutif du groupe de défense des consommateurs The Utility Reform Network (TURN). « Notre truc, c’est que nous voulons le plus vert pour le moins vert. »

Le NRDC soutient la décision de la CPUC de réduire les paiements de facturation nette, car il affirme que maintenir l’électricité aussi bon marché que possible est crucial pour la transition de l’économie vers les énergies renouvelables. Les experts considèrent l’électrification comme la clé pour sevrer les voitures et les maisons du pétrole et du gaz. Mais cela ne se produira que si l’électricité est abordable en premier lieu.

«La première priorité est vraiment une énergie propre et abordable pour tout le monde», déclare Mohit Chhabra, scientifique principal au NRDC. Les systèmes solaires domestiques ne sont pas le seul moyen d’y parvenir, souligne-t-il. Il pourrait provenir de parcs solaires et éoliens à plus grande échelle. « Tout le monde doit être en mesure de payer ses factures, de répondre à ses besoins énergétiques – il doit être propre et sans pollution [energy] – et ensuite déterminer où l’énergie solaire sur les toits appartient à ce mélange », dit-il.

La coalition d’opposants de Del Chiaro conteste les estimations de la CPUC sur le montant que les services publics surpayent les clients solaires par le biais de la facturation nette. Ces groupes disent que les services publics facturent déjà trop cher aux clients pour des choses comme la responsabilité des incendies de forêt et la construction de plus de lignes électriques, et que la proposition de la CPUC reflète une autre ponction financière.

Toutes les parties prenantes, même si elles ne sont pas d’accord sur ce qui devrait arriver à la facturation nette, disent qu’elles souhaitent un accès plus équitable aux systèmes solaires domestiques, en particulier pour les quartiers qui ont été victimes de manière disproportionnée de la pollution par les combustibles fossiles. La facturation nette telle qu’elle est actuellement structurée « n’a pas permis à l’énergie solaire sur les toits de pénétrer de manière adéquate » dans ces communautés, a déclaré la California Environmental Justice Alliance, un groupe clé qui représente ces communautés, dans un communiqué l’année dernière.

Un petit pourcentage de ménages à faible revenu qui ont droit à une aide sur leur facture ont l’énergie solaire sur le toit et participent à la facturation nette. Mais Toney dit qu’ils ont obtenu un accord injuste dans le cadre de l’ancien programme. Étant donné qu’ils ont droit à une remise allant jusqu’à 35 % sur leurs factures d’électricité et que les compteurs nets rémunèrent les gens en fonction du prix qu’ils paient pour l’électricité, ils ont également gagné 35 % de moins que les autres ménages participant au programme. Ce n’est plus un problème avec la nouvelle proposition de la CPUC. Del Chiaro convient qu’il s’agissait d’un problème qui devait être résolu, mais dit qu’il peut être résolu sans apporter les autres changements drastiques proposés par la CPUC.

La California Environmental Justice Alliance n’a pas encore pesé sur la nouvelle proposition de la CPUC, mais certaines de ses recommandations pour améliorer l’équité semblent figurer dans la proposition de la CPUC. D’une part, les frais mensuels de participation au réseau ne s’appliqueront pas aux ménages à faible revenu et tribaux. Les ménages et les bâtiments à faible revenu dans le cadre de certains programmes de logement abordable pourraient également rester sur leur programme de facturation nette actuel pour le moment, tandis que le programme serait progressivement supprimé pour les autres clients existants dans 15 ans. Pour faciliter le changement pour les nouveaux clients solaires, la proposition comprend un crédit de transition du marché pouvant aller jusqu’à 5,25 $ par kW pour les personnes qui s’inscrivent dans les quatre ans, qui serait ensuite appliqué pour les dix prochaines années.

Del Chiaro dit que les exemptions ne couvrent toujours pas tous ceux qui pourraient avoir du mal à payer pour l’énergie solaire sur les toits dans le cadre du nouveau plan de la CPUC. Cela comprend les ménages à revenu faible et modéré et les immeubles d’habitation qui ne sont pas admissibles à une aide financière. La CPUC dit que si sa proposition est mise en œuvre, elle évaluera l’impact du programme sur l’équité sur cinq ans et déterminera si elle doit élargir les critères d’admissibilité à l’aide financière ou apporter d’autres changements.

Le coût d’installation initial des panneaux solaires constitue également un obstacle majeur

Pour les résidents à faible revenu, le coût d’installation initial des panneaux solaires constitue également un obstacle majeur. La proposition de la CPUC crée un fonds de 600 millions de dollars pour améliorer l’accès aux panneaux solaires et aux batteries dans les communautés à faible revenu, ce qui pourrait les aider à surmonter cet obstacle. Les détails sur la façon dont le fonds sera mis en place sont toujours en cours, mais cet argent pourrait potentiellement provenir de l’ajout de frais supplémentaires aux clients solaires qui ne sont pas inscrits à des programmes d’aide financière.

La proposition de la CPUC comprend également des remises pour les clients solaires existants qui associent leurs panneaux à des batteries et abandonnent l’ancien programme de mesurage net au cours des quatre prochaines années. Encourager les clients solaires à acheter des batteries est censé aider à réduire la pression sur le réseau chaque fois que la demande est maximale, ce qui est généralement le soir, lorsque les gens rentrent du travail et lorsque le soleil ne brille plus. Les batteries peuvent également aider à garder les lumières allumées à la maison si les gens perdent de l’électricité en raison du mauvais temps, ce qui se produit plus souvent en Californie en raison du risque que les lignes électriques déclenchent des incendies de forêt lorsque les conditions sont chaudes, sèches et venteuses.

Mais la California Solar and Storage Association, qui représente les entreprises qui vendent des panneaux solaires et des batteries, pense que le plan de la CPUC se retournera contre lui. Rendre plus cher l’installation d’un système solaire à la maison ne sera qu’un élément dissuasif pour les personnes souhaitant installer des panneaux ou des batteries, déclare Del Chiaro. Pourtant, tous les futurs propriétaires n’auront pas le choix : en 2020, un mandat de l’État est entré en vigueur qui oblige les maisons nouvellement construites à inclure des panneaux solaires.

Bien qu’il reste encore un long chemin à parcourir pour réduire les disparités en matière d’accès à l’énergie solaire, Del Chiaro souligne des données montrant que ces dernières années, l’adoption de l’énergie solaire a augmenté plus rapidement dans les tranches de revenus les plus faibles que dans les tranches de revenus les plus élevées. C’est la tendance qu’elle souhaite maintenir, ce qui pourrait conduire à une bataille juridique si la CPUC vote finalement pour approuver sa proposition. Ce vote pourrait avoir lieu dès le 27 janvier, après une période pour que le public puisse faire ses commentaires – qui affluent sur le site Web de la CPUC avec la ferveur des clients solaires nerveux.