Pourquoi les demandeurs d’asile arrivent à la frontière américaine, selon leurs propres mots

Alors que le président Joe Biden est aux prises avec un nombre croissant de migrants arrivant à la frontière sud des États-Unis, les républicains ont tenu à la présenter comme une crise qu’il a invitée en assouplissant certaines des politiques d’immigration draconiennes de son prédécesseur. En réalité, Biden a à plusieurs reprises, publiquement et sans équivoque exhorté les migrants à ne pas venir aux États-Unis.

Mais ce genre de message n’est pas nécessairement convaincant. En effet, les facteurs qui poussent les gens à quitter leur pays d’origine sont complexes et ont souvent peu à voir avec la politique d’immigration américaine.

Beaucoup de personnes arrivant à la frontière sud fuient des conditions dangereuses ou invivables et ont probablement estimé qu’elles n’avaient pas d’autre choix que de chercher refuge ailleurs – comme c’est leur droit en vertu du droit américain et international.

La plupart viennent des trois pays qui composent le «Triangle du Nord» d’Amérique centrale – le Guatemala, le Honduras et El Salvador – qui souffrent depuis des années de la violence des gangs, de la corruption du gouvernement, de l’extorsion et de certains des taux les plus élevés de pauvreté et de crimes violents. dans le monde. Le ralentissement économique lié à la pandémie et deux ouragans à la fin de l’année dernière qui ont dévasté le Honduras et le Guatemala en particulier n’ont fait qu’exacerber ces problèmes de longue date.

En 2019, dernière année pour laquelle il existe des données pertinentes, les migrants de ces trois pays représentaient environ 70% des personnes appréhendées à la frontière sud des États-Unis.

Mais cette frontière est également devenue un lieu où des gens du monde entier cherchent refuge.

Vox a parlé à plusieurs personnes qui demandent actuellement l’asile aux États-Unis et qui venaient du Guatemala, du Cameroun et de Cuba pour expliquer pourquoi elles avaient décidé de quitter leur pays d’origine et de se rendre à la frontière sud des États-Unis, et ce qu’il fallait pour y arriver. Pour eux, ce n’était même pas vraiment un choix, mais un instinct de survie face à un certain danger.

Voici leurs réponses, traduites et légèrement éditées pour plus de clarté. Les noms ont été modifiés pour protéger leur identité et l’intégrité de leurs demandes d’asile aux États-Unis.

Hernan

Hernan est originaire du Guatemala. À son arrivée à la frontière américano-mexicaine, il a été placé dans le programme des protocoles de protection des migrants (MPP) de l’ère Trump, dans le cadre duquel il a été forcé d’attendre au Mexique une chance d’obtenir l’asile aux États-Unis. Il vit maintenant aux États-Unis tout en poursuivant sa demande d’asile.

Pourquoi il a décidé de partir: Je fuyais les gangs qui voulaient me tuer et qui voulaient recruter mes enfants. J’ai dû m’échapper avec toute ma famille. Ma femme et moi avons dû tout abandonner – notre maison, tout.

Il est difficile pour les gens d’entrer aux États-Unis, mais nous voulions être dans un endroit différent où nous pourrions être libres. Je suis arrivé à la frontière et j’ai dû attendre au Mexique, dans le cadre du programme MPP à Tijuana. J’ai réussi à sortir de là et à arriver ici, Dieu merci, bien que nous soyons séparés de ma femme depuis 14 mois. Les gens essaient de nous réunir à nouveau.

À quoi ressemble sa vie aux États-Unis: Je travaille actuellement dans un vignoble. Je suis tellement heureuse d’être ici que j’ai l’impression de pouvoir pleurer. J’ai la liberté de me promener, d’aller à l’église, de quitter la maison sans crainte. C’est un très gros changement. Mes enfants n’ont jamais pu étudier et ils sont si heureux qu’ils attrapent leurs crayons en attendant d’aller à l’école. Ce sera une belle vie pour eux.

Pourquoi il s’inquiète pour les gens à la maison et à la frontière: Je m’inquiète beaucoup pour les gens au Guatemala, mais je sais que je ne peux rien faire pour eux parce qu’ils sont restés là-bas. Pour moi, c’est douloureux. Je ne dors pas beaucoup. Je n’ai pas eu beaucoup de communication avec eux, à l’exception de ma sœur, qui souffre également beaucoup de tout cela. Je lui dis juste de venir se rendre à Tijuana ou dans une autre partie de la frontière et de demander de l’aide à quelqu’un. Elle est la seule personne avec qui je communique en ce moment et elle est tourmentée.

Ce qui se passe me fait mal – ça fait mal à mon âme. Je m’inquiète pour les gens encore là-bas à la frontière. Ils souffrent beaucoup, espérant une opportunité à Tijuana. Je ne sais pas quand ils l’obtiendront.

Abraham

Abraham est un étudiant du Cameroun, où 80% des gens parlent français et les autres parlent anglais. En 2016, les anglophones qui résident principalement dans l’ouest du pays ont commencé à protester contre leur marginalisation et leur sous-représentation perçues dans le gouvernement central du pays, donnant naissance à un mouvement séparatiste armé qui continue de rechercher l’indépendance.

Depuis lors, les forces de sécurité gouvernementales ont violemment réprimé les anglophones et sévi contre la liberté d’expression; Les séparatistes armés et d’autres groupes ont également commis des violations généralisées des droits de l’homme, les civils étant souvent pris entre deux feux et déplacés.

Pourquoi il a décidé de partir et comment il est arrivé aux États-Unis: À ce stade, être anglophone au Cameroun est un crime. Lorsque vous parlez avec des amis, vous ne pouvez même pas parler en anglais – vous êtes obligé de parler en français. Donc, nous luttons pour nos droits. Le gouvernement y voit des représailles. Et si vous faites quelque chose de contraire à ce que le gouvernement veut, il vous cible, et le résultat final est qu’il vous veut mort.

J’ai été marginalisé par mon propre gouvernement pour des manifestations pacifiques et pour parler publiquement. Mon gouvernement m’a persécuté. Je n’avais pas d’autre choix que de m’enfuir pour ma vie et ma sécurité, et c’est ainsi que je suis arrivé aux États-Unis. C’était une décision soudaine, très difficile, car non seulement je quittais ma maison, mais ma vie était en jeu.

J’ai voyagé depuis le Cameroun à travers des pays comme la Colombie et le Panama, où j’ai traversé le Darien Gap et la jungle. Et j’ai traversé le Costa Rica, le Nicaragua et le Guatemala avant d’arriver à la frontière mexicaine et j’ai été détenu pendant quelques semaines.

À quoi ressemble sa vie aux États-Unis: En tant que personne qui vient d’arriver aux États-Unis, je suis si heureuse que ma vie soit maintenant protégée parce que, bien sûr, j’aurais été mort maintenant. Je suis donc reconnaissant d’être protégé ici. Mais j’essaye toujours de réaliser une nouvelle vie dans un nouveau pays. Et j’ai toujours une famille à la maison. Je pense constamment à leur sécurité.

Pourquoi il est frustré par la réponse à la crise au Cameroun: J’ai l’impression que les pouvoirs qui pourraient réellement intervenir pour résoudre cette situation jouent un peu aveugle à ce qui se passe. De nombreuses vies sont perdues chaque jour chez nous. Nous avons des milliers de personnes déplacées internes et externes. Des enfants perdent la vie aux mains des militaires. Toutes les vies comptent.

Si [the United States] étaient intervenus au tout début de la crise pour voir s’ils pouvaient amener une résolution, nous ne serions pas arrivés à ce point. Nous avons besoin d’actions. Nous n’avons pas simplement besoin qu’ils lisent et voient, puis en parlent et ne font rien.

Dairon

Dairon est originaire de Cuba, où le régime communiste continue de détenir et de harceler arbitrairement les dissidents politiques. Dairon était l’un des milliers de médecins envoyés par son gouvernement au Venezuela pour fournir des soins médicaux désespérément nécessaires, une pratique de longue date du gouvernement cubain conçue pour fournir une aide humanitaire et renforcer le soutien de gouvernements politiquement amis du monde entier.

Mais des médecins comme Dairon disent que leurs supérieurs à Cuba et au Venezuela leur ont dit d’utiliser leurs services médicaux comme levier pour obtenir des votes pour le président Nicolás Maduro, un proche allié du régime cubain, avant l’élection présidentielle de 2018 dans le pays. Les médecins cubains ont été invités à employer des stratégies allant de l’invitation à voter pour Maduro à la suspension du traitement pour les personnes au bord de la mort qui étaient membres de l’opposition.

Pourquoi il a décidé de partir: Vous êtes obligé à Cuba de vous attribuer aux idées socialistes, et parfois nous ne pensons pas tous de la même manière. Si vous n’êtes pas en faveur du gouvernement, vous devrez décider de rester ou de quitter Cuba. Et si vous restez, vous serez toujours en danger.

J’étais médecin au Venezuela, mais je suis diplômé du Collège de médecine de Cuba. L’éducation est «gratuite» à Cuba, mais je dis cela entre guillemets parce que lorsque vous obtenez votre diplôme, vous devenez un outil, un instrument du gouvernement et ils peuvent avoir accès à vous de toutes les manières.

Je suis donc allé au Venezuela, où j’ai dû participer à une série de choses qui ne correspondaient pas à mes convictions. J’ai simplement décidé d’essayer d’abandonner leur vision, mais cela m’a amené des conséquences, des mauvais traitements, des rencontres avec la police.

J’ai commencé à courir un danger là-bas et j’ai pris la décision soudaine de quitter le pays, de laisser ma famille derrière moi. J’ai un fils à Cuba, j’ai ma mère, j’ai mon père, mes neveux là-bas. Mais ma vie était trop dangereuse. Je ne peux plus les revoir, car je n’avais pas d’autre choix que de partir.

Comment il est arrivé aux États-Unis: J’ai toujours rêvé de quelque chose de mieux. Mais je ne savais pas à quoi ressemblait la politique d’immigration aux États-Unis, jusqu’à ce que j’attende de nombreuses années à la frontière. Je suis resté dans le camp de migrants à Matamoros [in Mexico] pendant deux ans avant de franchir la frontière le 5 mars. Le processus a été difficile. J’ai dû m’adapter. C’est un processus qui vous change.

Pourquoi il s’inquiète pour les gens à la maison: C’est toujours inquiétant car il est peu probable que la situation à Cuba s’améliore. Chaque jour, les conditions empirent. Et oui, parce que votre famille est là, vous savez ce que c’est que de vivre sous ce régime, dans ces conditions de vie, et vous ne le souhaitez à aucun être humain. C’est toujours une préoccupation que vous allez avoir.