pourquoi les déménageurs recherchent des propriétés plus grandes

La majorité des personnes qui déménagent recherchent plus d’espace dans leur maison. Mais pourquoi les Britanniques ont-ils besoin de plus d’espace et quelles sont les principales caractéristiques de la propriété qui les convaincraient de déménager ?

La pandémie de COVID-19 a amené de nombreuses personnes à passer plus de temps chez elles que jamais auparavant. Cela a conduit à une course à l’espace alors que de plus en plus d’acheteurs et de locataires recherchent des propriétés qui conviennent mieux à leurs nouveaux modes de vie.

ConservatoryLand a mené une enquête auprès de 2 000 Britanniques pour découvrir pourquoi plus d’espace est nécessaire dans les maisons. Les spécialistes des conservatoires sur mesure ont également découvert combien les déménageurs seraient prêts à dépenser pour augmenter leur espace et quels facteurs les influenceraient à déménager dans une propriété plus grande.

Un énorme 50% des Britanniques interrogés ont déclaré qu’ils déménageraient dans une maison plus grande si l’occasion leur en était donnée. En moyenne, ils seraient prêts à dépenser 10 000 £ pour augmenter la taille de leur propriété.

D’un autre côté, moins de 30 % ont déclaré qu’ils ne déménageraient pas dans une propriété plus grande, tandis que même 10 % ont déclaré qu’ils réduiraient leurs effectifs s’ils en avaient l’occasion. Cela montre que tout le monde ne recherche pas une propriété plus grande.

Pourquoi les Britanniques ont besoin de plus d’espace

Cette nouvelle enquête a révélé que le stockage limité était la principale raison pour laquelle les Britanniques avaient besoin de plus d’espace dans leur maison, 20% des consommateurs le choisissant comme principale raison. L’encombrement pourrait être un problème, en particulier pour ceux qui continuent de travailler à domicile.

Le manque d’espace de jardin est arrivé en deuxième position avec 17% des répondants le choisissant comme principale raison pour laquelle ils ont besoin de plus d’espace. Pour beaucoup, l’accès au jardin ou à l’espace extérieur est devenu plus important lors des confinements successifs des 18 derniers mois.

De plus, un thème commun de vouloir plus d’espace se présente sous la forme d’accueillir des invités. Ne pas avoir de chambre libre pour les invités est arrivé en troisième position et accueillir la famille et les amis en quatrième.

Et sans surprise, un bureau plus grand pour travailler à domicile est arrivé en cinquième position. La part des personnes travaillant à domicile a plus que doublé en 2020, selon les chiffres de l’Office for National Statistics. Et le travail à distance, en particulier le travail hybride avec un mélange de travail à domicile et de temps au bureau, pourrait rester en place pour de nombreux professionnels.

Des caractéristiques remarquables qui convaincraient les Britanniques de déménager

Fait intéressant, certaines des plus petites caractéristiques de la propriété peuvent persuader les déménageurs de déménager. Dans l’enquête, ConservatoryLand a demandé quelle serait la caractéristique la plus remarquable s’ils pouvaient être convaincus de déménager.

Une salle de bain attenante était la raison la plus populaire pour être persuadé de déménager avec plus de 19% des voix. Une chambre d’amis pour les invités arrivait en deuxième position avec 17%. Alors qu’une année de fermetures a montré à quel point les résidents ont de la chance d’avoir un jardin, des vérandas et des espaces verts se sont également classés en tête des résultats de l’enquête, se classant troisième et quatrième.

Un garage, un îlot de cuisine, une allée et un bureau sont les prochaines caractéristiques qui convaincraient les Britanniques de déménager. Et puis les caractéristiques plus luxueuses, notamment une piscine et une salle de sport à domicile, ont complété le top 10.

Les tendances d’achat et de location ont changé depuis le sillage de COVID-19. Cette enquête montre en outre comment la pandémie a eu un impact sur les déménageurs et ce qu’ils recherchent actuellement dans leurs propriétés.