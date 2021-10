Pourquoi les démocrates essaient d’intégrer tous les souhaits dans un projet de loi qui rétrécit

Les démocrates, semble-t-il, cherchent à réduire leur budget en empruntant la voie privilégiée par les progressistes. Alors qu’ils pèsent d’importantes réductions sur le paquet de 3 500 milliards de dollars, l’approche générale – qui n’est pas encore finalisée – s’oriente vers le financement de plus de programmes pour une période plus courte, plutôt que de moins de programmes pour plus longtemps.

La réticence des modérés sur la taille de l’emballage a entraîné des décisions difficiles sur ce qu’il faut couper et ce qu’il faut garder. Les progressistes ont plaidé pour préserver autant de politiques de la proposition que possible, tout en économisant de l’argent en les faisant expirer plus tôt que prévu initialement. Certains modérés, quant à eux, ont plaidé pour le contraire : financer moins de programmes pendant plus de temps.

Le président Joe Biden a également soutenu l’ancienne stratégie, et cela semble être la voie que les démocrates suivront. Biden et les progressistes espèrent que les politiques seront si populaires – même si elles ne sont mises en œuvre que pendant une courte période – qu’il sera difficile pour les futurs législateurs de les laisser tomber, peu importe qui contrôle le Congrès.

Le président Biden s’est adressé aux participants sur son plan Build Back Better lors d’un événement à Scranton, en Pennsylvanie, le 20 octobre. Spencer Platt/.

« De toute évidence, certains de ces programmes sont plus courts que l’idéal. Mais le président pense, et je suis d’accord avec lui, qu’une fois ces programmes établis, il devient difficile de les retirer », a déclaré mardi aux journalistes le représentant Ro Khanna (D-CA), membre de la direction du Progressive Caucus.

Les opposants à cette réflexion soulignent que cette approche pourrait signifier que bon nombre de ces programmes expirent simplement une fois le financement épuisé. Les dispositions de la loi CARES et du plan de sauvetage américain, comme le moratoire sur les expulsions et l’extension de l’assurance-chômage, ont pris fin après que le Congrès a choisi de ne pas les renouveler.

« Mon propre point de vue est que nous devrions faire moins de choses mieux », a déclaré mardi aux journalistes le chef de la majorité à la Chambre, Steny Hoyer (D-MD).

Les progressistes, cependant, estiment que la mise en œuvre rapide d’un ensemble plus large de programmes profitera à un large public, ce qui fera pression sur les législateurs des deux parties pour qu’ils maintiennent les programmes. Deuxièmement, ils voient ces politiques aider davantage de personnes et donner aux démocrates des réalisations concrètes à signaler à l’approche de la mi-mandat de 2022.

« Si vous avez le choix entre légiférer de manière étroite ou large, nous vous encourageons fortement à choisir cette dernière option et à faire des investissements solides sur une période plus courte », ont récemment souligné les dirigeants du caucus progressiste du Congrès dans une lettre adressée à la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi. « Cela aidera à défendre la capacité de notre parti à gouverner et à établir un bilan de succès qui ouvrira la voie à une extension à long terme des avantages. »

A quoi pourrait ressembler ce cadre

De plus en plus, les démocrates se concentrent sur ce qui figurera – et ne le fera pas – dans le projet de loi.

Bien que beaucoup de choses soient encore fluides, les législateurs soulignent qu’ils espèrent parvenir à un «cadre» cette semaine, qui décrirait les principaux principes de la législation avant la date limite du 31 octobre qu’ils se sont fixée.

Jusqu’à présent, à quoi cela ressemblera exactement est encore incertain. Lors d’une réunion avec des législateurs progressistes mardi, Biden a proposé des coupes, notamment l’élimination d’une proposition de collège communautaire sans frais de scolarité, mais n’a pas abordé plus de détails sur des questions telles que les tests de ressources.

« Nous ne sommes pas à un endroit où il y a une dernière chose à regarder », a déclaré mardi la présidente du caucus progressiste du Congrès, Pramila Jayapal (D-WA).

La Maison Blanche a suggéré une fourchette entre 1,75 et 1,9 billion de dollars pour la facture finale, selon le Washington Post. Bien que la législation originale prévoyait 3 500 milliards de dollars de dépenses, les démocrates conservateurs, dont le Sens. Joe Manchin (WV) et Kyrsten Sinema (AZ) ont déclaré qu’ils ne soutiendraient pas une législation de cette taille.

Les démocrates s’efforcent de déterminer le chiffre final cette semaine et considèrent que ce nombre détermine également d’autres décisions concernant le contenu du projet de loi. « L’accord de première ligne est la clé de tout le reste », a déclaré mardi le sénateur Tim Kaine (D-VA).

Pour le moment, voici ce que cela semble être dans le projet de loi :

Couverture élargie de Medicare pour les soins dentaires, visuels et auditifs ; pré-K universel; subventions pour la garde d’enfants; le crédit d’impôt pour enfants élargi; et les congés familiaux payés sont toutes des dispositions qui sont sur le point d’être incluses, a déclaré le représentant Khanna aux journalistes après les réunions de mardi à la Maison Blanche. Cependant, il pourrait y avoir des changements majeurs dans leur durée et leur portée : selon le Washington Post, le crédit d’impôt pour enfants élargi pourrait ne durer qu’un an, et davantage de tests de moyens pourraient être nécessaires pour gagner le soutien de Manchin. De plus, le programme de congé familial payé pourrait durer quatre semaines au lieu de 12, et également plafonné par le revenu.

Et voici ce qui est susceptible d’être coupé :

Les coupes pourraient inclure un collège communautaire gratuit et le Clean Electricity Performance Program. Le collège communautaire sans frais de scolarité ne figurait pas parmi les cinq principales priorités des progressistes, et il n’a pas non plus été nommé par Manchin ou Sinema. Manchin, quant à lui, a explicitement demandé que le Clean Electricity Performance Program – une disposition qui paierait les entreprises qui passent à l’énergie propre – soit supprimé de la facture.

Auparavant, les progressistes avaient défini les cinq principaux domaines politiques qu’ils considéraient comme essentiels, notamment : la baisse des prix des médicaments sur ordonnance ; fournir des fonds pour la garde d’enfants, les congés payés et les soins de longue durée; investir dans les emplois climatiques ; fournir du financement pour le logement abordable; et offrir une voie vers la citoyenneté pour les immigrants, y compris les bénéficiaires du DACA. Manchin, quant à lui, a exprimé son ouverture à la pré-K universelle et à la baisse des prix des médicaments. Sinema n’a pas fait connaître publiquement ses positions, bien qu’elle se soit apparemment concentrée sur la baisse des taux d’imposition des sociétés et a exprimé ses inquiétudes concernant les dispositions sur le prix des médicaments.

Attendez-vous à ce que les progressistes et les Manchin continuent de faire pression pour l’inclusion de ces priorités, et que beaucoup d’entre elles apparaissent sous une forme ou une autre dans le cadre final.

Il y a beaucoup d’incertitude autour des falaises politiques

Un risque majeur de financer davantage de politiques pour des périodes plus courtes est la possibilité que ces programmes se terminent tout simplement s’ils ne sont pas renouvelés.

« Nous devons nous assurer que les gens ont une certitude. Le simple fait de faire quelque chose pendant un an ou deux n’a pas d’impact, ne fournit pas de certitude », a déclaré à Politico la représentante Suzan DelBene (D-WA), chef de la coalition néo-démocrate plus modérée.

Les progressistes, cependant, ont rétorqué que ces propositions auront recueilli un tel soutien du public qu’il sera difficile pour les républicains d’éviter le renouvellement s’ils contrôlaient le Congrès.

« Il serait très difficile pour les gens de retirer des choses, et cela fait partie de notre objectif », a déclaré précédemment le représentant Mark Pocan (D-WI) à la Colline, citant l’élargissement du crédit d’impôt pour enfants à titre d’exemple. « Une fois que les gens voient à quel point ils sont populaires… une fois que les gens commencent à le voir, [they will support it]. «

Les militants mettent en évidence les initiatives climatiques dans le programme Build Back Better à l’extérieur du Capitole des États-Unis le 20 octobre. Tom Williams/CQ-Roll Call Inc. via .

Un autre exemple que les progressistes ont cité est la Loi sur les soins abordables, que les républicains ont tenté à plusieurs reprises de démêler lorsqu’ils avaient le contrôle du Congrès. L’ACA, cependant, n’était pas censée expirer avant un certain temps, contrairement à certaines des politiques discutées dans le projet de loi budgétaire. Pour le défaire, les républicains ont en fait dû adopter leur propre loi d’abrogation, qu’ils n’ont finalement pas pu faire avancer. Pour mettre fin efficacement aux programmes proposés par le projet de loi de finances, tout ce que les républicains auraient à faire serait de leur refuser le financement dans les budgets futurs.

Pourtant, les progressistes soutiennent que cela ne se produira pas en raison de la pression des électeurs bénéficiant des nouveaux programmes. Molly Reynolds, de la Brookings Institution, a déclaré à Vox les réductions d’impôts de 2001 et 2003 pour les ménages à revenu faible et intermédiaire adoptées par les républicains sous l’administration Bush, dont beaucoup devaient expirer en 2010. En raison de la popularité ils l’étaient, ils ont été renouvelés à nouveau cette année-là et en 2012, lorsque les démocrates avaient le contrôle du Sénat.

Les démocrates font le pari que ce sera encore le cas avec les dispositions du projet de loi de finances.