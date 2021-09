Pourquoi les démocrates veulent augmenter les prestations de Medicare dans leur projet de loi de réconciliation budgétaire

Medicare est l’un des programmes gouvernementaux phares des États-Unis, immensément populaire auprès du public, un filet de sécurité essentiel pour les personnes de plus de 65 ans – et il est plein de trous.

Les avantages du programme ne sont pas aussi complets que la plupart des autres types d’assurance-maladie offerts par les Américains. Contrairement à l’assurance-maladie commerciale ou à Medicaid, qui couvre les personnes pauvres ou proches de la pauvreté, il peut ne pas y avoir de limite sur ce qu’une personne bénéficiant de Medicare peut avoir à payer de sa poche pour ses soins médicaux.

Medicare ne couvre pas non plus les services dentaires ou visuels, qui sont essentiels à la santé de la population de plus de 65 ans qu’il dessert. Les avantages pour les soins de longue durée sont maigres, imposant un énorme fardeau financier aux patients et à leurs familles.

Deux choses peuvent être vraies à la fois : l’assurance-maladie a été un énorme succès dans l’élimination de la pauvreté des dépenses médicales chez les personnes âgées, par rapport au statu quo d’avant 1965, et elle est, telle qu’elle est actuellement conçue, terriblement inadéquate aux réalités des soins de santé modernes. .

Les démocrates au Congrès semblent reconnaître ce problème. Ils prévoient d’inclure une certaine extension de l’assurance-maladie – en ajoutant de nouveaux avantages et peut-être en rendant plus de personnes éligibles – dans le projet de loi de réconciliation budgétaire majeur qu’ils espèrent adopter dans les mois à venir.

Pour l’instant, ils semblent se concentrer sur l’ajout de nouveaux avantages dentaires, visuels et auditifs. Ils travaillent avec des ressources finies ; l’argent dépensé pour de nouvelles prestations est de l’argent qui ne peut pas être dépensé pour ajouter plus de personnes aux listes ou réduire les frais remboursables des patients pour d’autres services médicaux.

Medicare n’est pas, comme il existe actuellement, une couverture complète pour tous ses bénéficiaires. Mais les améliorations apportées au programme risquent de contrarier une industrie de l’assurance privée qui profite d’une activité importante et en croissance pour combler les lacunes du programme traditionnel d’assurance-maladie. (Il reste également à voir si les démocrates peuvent adopter des dispositions ciblant les prix des médicaments de Medicare, ardemment opposées par les fabricants de médicaments, dans le cadre du projet de loi de réconciliation.)

Les sondages montrent que l’expansion de Medicare, de nombreux types, est populaire auprès des électeurs. L’octroi de nouveaux avantages dentaires, auditifs et/ou visuels aux 60 millions de personnes qui dépendent de l’assurance-maladie pourrait être un gagnant politique pour les démocrates. C’est l’une des raisons pour lesquelles la Maison Blanche Biden essaierait de trouver un moyen d’obtenir des prestations pour les personnes âgées dès que possible, même si le projet de loi publié par les démocrates de la Chambre ne commencerait pas de nouvelles prestations dentaires avant 2028.

Mais cela signifie que les avantages traditionnels de Medicare peuvent être laissés intacts. Les patients seront toujours obligés de naviguer dans un réseau complexe de plans Medigap ou Medicare Advantage pour compléter le programme traditionnel, sinon ils risquent des milliers de dollars en frais remboursables. Actuellement, on estime que 6 millions de bénéficiaires de Medicare n’ont aucune couverture supplémentaire ou alternative, ce qui signifie qu’ils n’ont en théorie aucun plafond sur leurs dépenses personnelles s’ils ont besoin de nombreux services médicaux.

Les démocrates au Congrès pourraient créer de nouveaux avantages, améliorer les avantages qui existent déjà ou rendre plus de personnes éligibles à Medicare – mais ils ne semblent pas prêts à faire les trois. Des millions d’Américains pourraient payer le prix des trous laissés dans le programme.

Là où l’assurance-maladie échoue

Lee White de l’Utah estime qu’il a payé 30 000 $ en factures de soins de santé l’année dernière, même si lui et sa femme sont inscrits à Medicare.

Selon White, environ 10 000 $ de cette somme ont été dépensés en soins médicaux qui sont techniquement couverts par l’assurance-maladie. Il y a les visites aux médecins de premier recours et aux spécialistes ; sa femme, Marilyn, souffre de sclérose en plaques depuis les années 1980, ils sont donc souvent chez le médecin. Elle s’est récemment cassé la jambe lors d’une chute, ce qui l’a amenée à l’hôpital. Il y a aussi l’imagerie et les médicaments sur ordonnance, pour lesquels les Blancs doivent payer leur part.

Les parties A et B de Medicare, qui fournissent des prestations aux patients hospitalisés et ambulatoires, exigent que les patients paient une coassurance, un pourcentage du coût total d’un service. Il n’y a actuellement aucune limite sur le montant qu’un bénéficiaire pourrait être invité à payer, à moins qu’il ne bénéficie d’une couverture supplémentaire.

Les plans de la partie D pour les médicaments ont généralement un plafond, mais il existe toujours une franchise que les patients doivent respecter. Il y a également eu une lacune dans la couverture appelée «le trou du beignet», qui laisse temporairement les patients avec des factures de médicaments sur ordonnance importantes à couvrir.

Certains patients paient également des primes. Les personnes à faible revenu éligibles à Medicaid voient tous leurs coûts couverts par ce programme.

Ensuite, il y a les aides à domicile qui s’occupent de Marilyn, que Medicare ne couvre pas du tout. White dit que c’est 25 000 $ ou plus chaque année.

La plupart des Américains n’ont pas d’assurance soins de longue durée, et le gouvernement ne la fournit généralement pas à moins que vos revenus et vos actifs ne soient suffisamment bas pour être éligibles à Medicaid. Les prestations de soins de longue durée de Medicare, telles qu’elles sont actuellement structurées, sont extrêmement limitées et n’incluent pas le type d’assistance non médicale sur laquelle les patients comme Marilyn comptent pour rester chez eux.

White, qui a travaillé pendant des années dans le domaine des politiques publiques à l’AARP, dit que lui et sa femme ont la chance de pouvoir se payer eux-mêmes ses soins à domicile, en partie grâce aux prestations de santé que White reçoit de son ancien emploi à la retraite.

Il est important pour White que Marilyn puisse rester à la maison. C’est l’endroit où ils se réunissent avec leur famille, où ils encouragent leurs petits-enfants à se déchaîner. Il sait aussi, par cœur, quelle est l’espérance de vie quand quelqu’un entre dans une maison de retraite : deux ans.

White paie pour que des aides viennent cinq jours par semaine, quatre heures par jour, pour aider à prendre le bain, à préparer les repas et à faire le ménage. Ce sont des services que l’assurance-maladie ne couvrira pas, mais ils sont essentiels pour le mode de vie des Blancs : Lee lui-même a une maladie neurologique qui le rend plus difficile pour lui d’aider sa femme à se déplacer dans la maison. Il s’inquiète de la laisser tomber et de lui causer une autre jambe cassée, ou pire, une hanche.

Mais le coût de payer pour cette aide à domicile est toujours une contrainte.

“C’est très, très risqué”, dit White. L’assurance-maladie « ne couvre pas le genre de choses dont nous avons besoin ».

L’assurance-maladie a été reconstituée au fil des décennies et ses avantages reflètent cette histoire fracturée. Cela a commencé comme une assurance-hospitalisation, reflétant l’assurance-maladie telle qu’elle existait en grande partie lorsque le programme a été créé en 1965. Ce n’est qu’en 2003 que Medicare a couvert les médicaments sur ordonnance. Le Congrès a essayé par à-coups d’améliorer son partage des coûts pour les patients, parfois (comme dans les années 80) en passant un nouvel avantage, puis en le annulant.

Lorsque la Loi sur les soins abordables a été adoptée en 2010, le Congrès a plafonné les frais remboursables pour les régimes d’assurance-maladie privés vendus en vertu de la loi. Mais Medicare, créé à une époque antérieure de couverture santé, n’a pas un tel plafond. Il se distingue, parmi tous les différents types d’assurance maladie aux États-Unis, comme un exemple de politique obsolète.

« L’assurance-maladie est l’un des rares plans ou programmes de santé qui existent aujourd’hui à ne pas limiter les dépenses personnelles », m’a dit Tricia Neuman, vice-présidente principale de la Kaiser Family Foundation, une organisation à but non lucratif en matière de politique de santé.

Le programme traditionnel n’a jamais non plus couvert les prestations dentaires ou visuelles. Et les statistiques sur les soins dentaires des personnes âgées aux États-Unis sont particulièrement atroces en conséquence.

Environ la moitié des 60 millions de bénéficiaires de Medicare n’ont aucune couverture dentaire. L’autre moitié achète une sorte d’assurance privée.

Ceux qui n’ont pas de couverture paient eux-mêmes les soins dentaires ou n’en reçoivent pas du tout. Les données montrent que beaucoup d’entre eux appartiennent à ce dernier groupe : plus de la moitié des bénéficiaires de Medicare n’ont pas vu de dentiste au cours des 12 derniers mois, selon la Kaiser Family Foundation. Ces personnes étaient disproportionnellement noires, hispaniques et à faible revenu.

« La couverture dentaire est vraiment une question d’équité », a déclaré Neuman, « car il existe de telles disparités dans l’utilisation des services dentaires selon la race et les revenus. »

Les liens entre la santé dentaire et la santé physique sont devenus beaucoup mieux compris au cours des années qui ont suivi la création de l’assurance-maladie. Mais les soins dentaires restent pour le moment hors de la portée du programme traditionnel, tout comme les avantages pour la vision et l’audition.

Que sont prêts à faire les démocrates ?

Les démocrates disent qu’ils veulent étendre l’assurance-maladie – mais ils doivent également être conscients du lobby influent des soins de santé et des préoccupations fiscales des membres les plus modérés du parti. Une opposition intense de l’industrie poserait un défi politique au prochain projet de loi de réconciliation, qui devra rallier tous les démocrates au Sénat, et n’a qu’une petite marge d’erreur à la Chambre.

Les assureurs-maladie privés sont investis dans le programme Medicare tel qu’il existe actuellement. Medicare Advantage, officiellement établi (sous un nom différent) dans l’administration Clinton, a progressivement supplanté de plus en plus le programme traditionnel.

Les plans Medicare Advantage sont vendus par des entreprises privées comme alternative à l’assurance-maladie traditionnelle. Ils ont tendance à ressembler à une assurance commerciale, avec une franchise et un plafond à payer. La plupart de ces régimes offrent également certains des avantages dentaires, visuels ou auditifs que le programme traditionnel n’offre pas.

Les personnes âgées se sont tournées vers les régimes privés en partie parce qu’ils sont plus transparents que l’assurance-maladie traditionnelle. Les inscriptions sont passées de 12 millions en 2011 à environ 26 millions en 2021. Medicare Advantage représente désormais 42 % des inscriptions, contre 25 % il y a dix ans.

Sinon, les bénéficiaires de Medicare qui restent avec le programme traditionnel achètent parfois une assurance complémentaire pour couvrir une partie de leur partage des coûts ou des avantages qui ne sont pas inclus. Environ un participant traditionnel sur quatre à Medicare achète un plan dit Medigap, ce qui en fait un autre marché secondaire lucratif pour les assureurs.

L’amélioration des prestations traditionnelles de Medicare – en introduisant de nouvelles prestations pour la vision et les soins dentaires ou en réduisant le partage des coûts des patients – menace les intérêts des assureurs-maladie.

Cela va également coûter de l’argent, et une façon de payer pour ces nouvelles prestations serait de réduire les paiements aux fournisseurs ou d’imposer de nouvelles taxes aux régimes d’assurance privés. Mais cela ne manquera pas non plus d’attirer l’opposition.

Le secteur de l’assurance-maladie « semble[s] inquiet de la réduction de la différenciation des prestations entre Medicare Advantage et [traditional Medicare] et être obligé de payer pour les prestations supplémentaires plus que toute autre chose », m’a dit un lobbyiste qui travaille avec des assureurs-maladie.

Les majorités démocrates marchent sur une corde raide, peu importe ce qu’elles décident de faire avec Medicare. Les hôpitaux et les médecins sont également susceptibles de s’opposer si le Congrès essaie d’étendre le programme aux personnes de moins de 65 ans, car Medicare paie moins d’argent aux prestataires que les plans commerciaux auxquels nombre de ces personnes seraient autrement inscrites.

Les démocrates au Congrès ont présenté une grande variété de propositions d’expansion de Medicare, allant de la nouvelle vision et des prestations dentaires à l’abaissement de l’âge d’éligibilité à 60 ans pour rendre tout le monde éligible à ses prestations. Pour le prochain projet de loi sur la réconciliation, il semble que les principaux candidats soient de nouvelles prestations dentaires, visuelles et auditives, selon les médias, les sénateurs de gauche faisant également pression pour rendre plus de personnes éligibles. L’amélioration des prestations traditionnelles du programme ou l’ajout d’une couverture des soins de longue durée ne semblent pas être sur la table, bien que le président Biden veuille dépenser plus d’argent pour les prestations de services à domicile de Medicaid.

Chaque choix politique s’accompagne d’un compromis. Les démocrates ont en théorie au moins trois options : ajouter de nouveaux avantages, étendre l’éligibilité et améliorer la couverture traditionnelle. Le débat au cours des prochains mois déterminera à quoi ressemblera la prochaine expansion de Medicare – et quelles lacunes du programme subsisteront.