Pourquoi les dents font-elles mal quand on mange de la glace?

31/03/2021 à 13:08 CEST

Des recherches scientifiques récentes ont découvert que certaines cellules dentaires contiennent des protéines sensibles aux basses températures, ce qui peut provoquer une sensation de douleur, surtout s’il y a des caries.

C’est arrivé à beaucoup d’entre nous. Nous allons avoir une glace et quand le froid entre en contact avec nos dents, nous ressentons une douleur lancinante qui nous paralyse un instant. C’est une sensation très désagréable, et jusqu’à présent, on ne savait pas exactement pourquoi les basses températures génèrent un stimulus aussi négatif chez de nombreuses personnes. Mais la science a enfin révélé pourquoi.

Une équipe internationale de scientifiques a été recherche depuis une décennie de publier cette étude médicale financée par le Howard Hughes Medical Institute. Avec lui, ils ont découvert comment les dents perçoivent le froid et ont identifié les acteurs moléculaires et cellulaires impliqués.

La clé est dans cellules dentaires appelées odontoblastes, qui sont ceux qui contiennent des protéines sensibles au froid et détectent les baisses de température. Tout indique que ces signaux cellulaires sont responsables de générer une sensation de douleur dans notre cerveau.

Cette découverte a des répercussions importantes, car il sera désormais possible de développer des médicaments axés sur l’atténuation de ce «capteur de froid»; et, avec cela, réduire et même éliminer la sensibilité de nos dents aux basses températures.

«Une fois que vous avez une molécule à cibler, il y a une possibilité de traitement», explique le électrophysiologiste Katharina Zimmermann, co-auteur de cette étude publié dans la prestigieuse revue Science Advances.

La carie, un acteur fondamental du froid

Les dents s’usent car les bactéries et l’acide corrodent l’émail, qui est le revêtement dur et blanchâtre. Au fur et à mesure que l’émail s’érode, des fosses se forment qui sont les fameuses cavités.

Autour de 2,4 milliards de personnes, soit un tiers de la population mondiale, ont des caries non traitées dans les dents permanentes. Cela peut causer une douleur intense dans nos dents, et cela inclut une sensibilité extrême au froid.

De cette façon, plus on prend soin de nos dents, moins on risque de souffrir de caries et moins ça va faire mal aux dents au contact du froid en prenant une glace par exemple.

Le canal ionique TRPC5, la clé de la découverte

Pour parvenir aux conclusions finales, l’équipe de chercheurs a dû travailler pendant des années. La lumière au bout du tunnel a commencé à entrevoir pendant qu’ils étudiaient le TRPC5, un canal ionique particulièrement sensible au froid.

Les canaux ioniques sont des pores dans les membranes cellulaires qui agissent comme des portes moléculaires. Lors de la détection d’un stimulus tel qu’un changement de température, par exemple, les canaux se ferment ou s’ouvrent largement et permettent aux ions d’entrer dans la cellule. Cela crée une impulsion électrique qui va de cellule en cellule et constitue un moyen rapide d’envoyer des informations cruciales au cerveau, au cœur et à d’autres tissus.

L’équipe a localisé l’emplacement du TRPC5 dans un type de cellule spécifique, le odontoblast, qui réside entre la pulpe et la dentine, et il est encore plus fréquent dans les dents cariées.

Pour voir comment les changements de température affectaient TRPC5, ils ont fait une expérience avec des souris de laboratoire.

Chez les souris normales, le contact avec le froid a déclenché une activité nerveuse. Ce n’était pas le cas chez les souris dépourvues de TRPC5 ou dont les dents avaient été traitées avec un produit chimique bloquant le canal ionique.

De cette façon, ils ont pu conclure ce qui se passe dans nos dents Quand on mord dans la glace: nos cellules dentaires, pleines de TRPC5, captent la sensation de froid et une sensation de douleur finit par atteindre le cerveau.

La bonne chose est que maintenant nous savons ce qui cause cet inconfort, et nous pouvons y remédier jusqu’à ce que nous puissions manger des bouchées de crème glacée?