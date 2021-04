Pourquoi les détenteurs de XRP pourraient-ils être la clé d’une poursuite contre Ripple Labs

Compartir

L’ancien procureur fédéral James K. Filan a été impliqué dans le procès intenté par la Securities and Exchange Commission (SEC) contre Ripple Labs et deux de ses dirigeants. Accusé de la vente illégale présumée d’un titre non enregistré, le jeton XRP, Filan a partagé son opinion sur l’affaire, présenté des documents cruciaux et discuté d’une question importante avec la communauté.

Selon Filan, la communauté XRP, avec son rôle actif et son implication, a “un impact énorme” sur l’affaire. Comme preuve, l’avocat a déclaré que le tribunal du district sud de New York, chargé de l’affaire, avait augmenté le nombre de logements publics de 500 à 4000 personnes.

Le tribunal a également ouvert un numéro de téléphone international pour toute personne intéressée à entendre la conférence de découverte. Cette session aura lieu le 30 avril et envisagera que la SEC contacte des entités de régulation étrangères pour monter leur dossier contre Ripple Labs, ce que les défendeurs considèrent comme une violation de la procédure fédérale et de la Convention de La Haye.

#XRPCommunity Vous faites un grand impact dans #SEC_News v. #Ondulation. Vous êtes écouté. La Cour a augmenté les locaux publics de 500 à 4 000 personnes et a fourni un numéro de téléphone international. Mais s’il vous plaît suivez les règles de la Cour, ne soyez pas comme @SEC_News)! – James K. Fila (@FilanLaw) 21 avril 2021

Une pétition pour “mettre fin à la guerre” sur XRP

Un autre effort communautaire a été dirigé par l’avocat John E. Deaton. En mars, Deaton a déposé une plaidoirie formelle avant le dépôt. Par la suite, le juge Analisa Torres lui a accordé la permission de représenter plus de 10 000 investisseurs XRP.

De plus, Deaton a récemment demandé à la communauté de signer une pétition demandant au président de la SEC, Gary Gensler, de «mettre fin à la guerre contre XRP». Le régulateur a déposé cette plainte sous l’administration de Jay Clayton à la SEC, Gensler aurait une approche plus pro-crypto. Deaton a déclaré que la pétition servira de moyen “d’appliquer la pression sous tous les angles possibles”.

L’avocat essaie également de créer une «liste de recherche» pour tous les détenteurs de XRP qui ont signé leur pétition précédemment déposée pour un recours collectif. Deaton a déclaré ce qui suit:

J’espère produire une liste consultable de tous ceux qui se sont inscrits, tous plus de 12 700. De cette façon, vous pouvez voir votre nom et savoir qu’il a été inclus. Si votre nom ne figure pas sur la liste pour quelque raison que ce soit, nous nous assurerons qu’il est inclus. Merci.

Deaton a souligné l’importance que le cas SEC contre Ripple Labs pourrait avoir pour l’ensemble de l’industrie de la cryptographie. En cas de victoire, certains experts ont affirmé que le régulateur pourrait tenter une action similaire contre d’autres projets de cryptographie.

En ce sens, la Commission du commerce des produits de base et des contrats à terme (CFTC), Dawn Stump, a déclaré qu’elle «observait l’issue de ce procès». Considérant cela comme un point clé pour d’autres entités aux États-Unis pour obtenir la clarté réglementaire, le commissaire Stump a déclaré:

La question de savoir si XRP est une sécurité sera cruciale. Le XRP est similaire au bitcoin et à d’autres actifs numériques, mais également différent de manière clé, ce qui a incité l’enquête de la SEC (…). Je suis de près le résultat de cette affaire car cela aidera à établir la portée de l’autorité de la SEC dans le domaine des actifs numériques.

Le XRP se négocie à 1,34 $ avec des pertes de 3,9% sur le graphique journalier et de 24,8% sur le graphique hebdomadaire. Au cours des 30 derniers jours, le XRP a connu un rallye de 159%.

XRP avec de petites pertes sur le graphique journalier. Sources: XRPUSDT Tradingview