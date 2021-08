Pourquoi les deux tiers de la population ont-ils des rêves récurrents | La vie

in

Les rêves récurrents sont ceux qui se répètent, un phénomène vécu par 2 personnes sur 3. Certains des plus fréquents sont les poursuites, le fait d’être nu dans un lieu public, de subir une catastrophe naturelle, d’échouer à un examen ou d’avoir des dents qui tombent.

Avez-vous déjà rêvé à plusieurs reprises que vous vouliez courir mais ne pouvez pas bouger, que vous répétiez un parcours ou que vous perdiez une bonne poignée de dents ? Les deux tiers de la population ont des rêves récurrents, tel que rapporté par l’American Psychological Association.

La science du sommeil suggère que ces phénomènes répétés peut refléter des conflits non résolusEn plus de cela, ils surviennent généralement pendant les périodes de stress. Bien que son contenu exact soit unique à chaque personne, il existe des thèmes communs dans des cultures et des moments historiques spécifiques.

Le vecteur commun sont les émotions qui traversent ce genre de rêves : la peur, la tristesse, la colère et la culpabilité. De plus, plus de la moitié d’entre eux reflètent une situation dangereuse pour l’individu. En revanche, certains dénotent l’euphorie et le plaisir, comme les rêves érotiques ou ceux liés au vol.

Dans d’autres cas, le même rêve se propage tout au long de la vie de la personne, de l’enfance à l’âge adulte. Dans ces cas, la réapparition est liée à une situation de stress ou d’anxiété et disparaît généralement lorsque la source d’inquiétude a disparu.

À partir du magazine The Conversation, ils analysent la présence de plusieurs études qui suggèrent que l’une des fonctions des rêves, un territoire encore assez méconnu de la science, consiste à réguler les émotions et à favoriser une plus grande adaptation à la vie. Par exemple, ils aident à gérer des événements douloureux tels que des ruptures, des duels, des maladies ou des moments difficiles.

Rêves récurrents : difficultés et conflits non résolus

La répétition du même contenu en tombant dans les bras de Morphée indique ce malaise émotionnel, car il reflète souvent métaphoriquement les préoccupations les plus profondes des gens.

L’article souligne à quel point il est courant de rêver que l’on est nu lorsqu’on souffre de honte, alors que le faire avec un tsunami ou d’autres catastrophes naturelles est fréquent après un traumatisme ou un abus, empoisonnant la panique, la peur et l’impuissance que l’on souffre en étant éveillé.

William Domhoff, chercheur et psychologue américain, propose le concept d’un continuum de répétition dans les rêves. À l’extrème, cauchemars traumatiques ils reproduisent directement un traumatisme vécu, l’un des principaux symptômes du trouble de stress post-traumatique.

Mais contrairement au rêves traumatisants, les récurrents reproduisent rarement un événement ou un conflit directement, mais le reflètent plutôt métaphoriquement à travers une émotion centrale. Certains ne sont pas identiques, mais ils impliquent des thèmes similaires.

Et à l’autre bout du continuum, il y a éléments de rêve qui se répètent: personnages, actions ou objets, qui reflètent l’intention de résoudre des conflits émotionnels. Passer d’un cauchemar traumatique à un niveau inférieur implique une amélioration de l’état psychologique de la personne.

Explications possibles : de l’avantage évolutif aux phénomènes physiologiques

Il y a plusieurs hypothèses : certaines études, comme celle de Cambridge, parlent de la avantage évolutif pour les humains de reproduire des situations menaçantes dans les rêves, pouvant pratiquer le vol devant d’éventuels prédateurs.

D’autres tirent du fer du phénomène : des recherches menées en 2018 en Israël ont révélé que le rêve de perdre des dents n’était pas particulièrement lié aux symptômes d’anxiété, mais plutôt associé au serrement des dents pendant le sommeil ou à l’inconfort dentaire au réveil.

Ce dernier est possible car le cerveau n’est pas totalement isolé du monde lorsque nous dormons, mais reçoit des sensations corporelles internes et des stimuli externes tels que des sons ou des arômes. Par exemple, avoir envie d’uriner peut conduire à des rêves connexes.

Dans le sommeil paradoxal, les muscles sont paralysés, ce qui peut conduire à des rêves dans lesquels vous êtes incapable de courir ou d’échapper à quelqu’un qui vous poursuit.

D’autres auteurs proposent que tomber ou voler dans les rêves est lié au système vestibulaire, qui contribue à l’équilibre et peut être spontanément réactivé pendant le sommeil paradoxal.

Pour mettre fin aux cauchemars récurrents, il existe des techniques telles que d’essayer d’avoir la capacité de vivre des rêves lucides ou de visualiser le rêve éveillé et de le réécrire avec une fin plus positive.

Cet article a été publié dans Business Insider Espagne par Andrea Núñez-Torrón Stock.