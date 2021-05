Pourquoi les développeurs derrière Adopt Me de Roblox lancent un nouveau studio Uplift Games

Sans aucun doute, Adopt Me est le plus gros succès sur Roblox.

En 2020, le nombre d’utilisateurs actifs mensuels du jeu a doublé pour atteindre 60 millions en janvier 2021, tandis que le montant des revenus qu’il générait a augmenté de 400% au cours de cette période. Le mois dernier, Adopt Me a établi un nouveau record d’utilisateurs simultanés pour un jeu Roblox, avec 1,92 million de personnes connectées en même temps.

Bien qu’énorme maintenant, le titre MMO a eu des débuts plus modestes. Il a été créé par les utilisateurs NewFissy et Bethink, qui s’étaient rencontrés sur la plate-forme, et initialement publié en juillet 2017. Pour commencer, Adopt Me a vu les utilisateurs jouer le rôle soit comme des enfants adoptés, soit comme des parents les accueillant, mais en 2019, l’accent s’est déplacé vers prendre soin des animaux virtuels. Suite à cette modification, le jeu a commencé à attirer des foules énormes – et à gagner beaucoup d’argent.

Même pour les gens de l’industrie des jeux, Roblox peut ressembler à un tout autre monde; quelque chose de séparé, de nouveau et d’inconnaissable auquel beaucoup d’entre nous ne prêtent pas suffisamment attention. Mais il est indéniable qu’Adopt Me possède des indicateurs impressionnants à tous égards.

Le titre était auparavant développé par le studio indépendant DreamCraft, bien qu’en réalité ce n’était que le nom d’un groupe sur Roblox mis en place par les créateurs d’Adopt Me. Maintenant, l’équipe à l’origine de ce succès lance un tout nouveau studio appelé Uplift Games pour travailler non seulement sur Adopt Me, mais potentiellement sur d’autres projets à l’avenir.

Nous avons rencontré le directeur des opérations commerciales du studio Josh Ling (photo, à droite) et concepteur principal Champs Derrick (photo, à l’extrême droite) pour en savoir plus.

Alors, pourquoi mettre en place Uplift Games?

Josh Ling: L’une des principales raisons était le traitement réservé aux personnes qui travaillaient dans notre équipe. Auparavant, nous avions beaucoup de sous-traitants qui étaient tous répartis dans toute la région. Nous nous sommes maintenant unifiés en une seule entité capable de fournir des soins de santé de haute qualité au personnel aux États-Unis, ainsi que d’autres programmes de rémunération et d’avantages sociaux pour les employés au Royaume-Uni. Il y a d’autres avantages juridiques et commerciaux à avoir cette organisation.

Quel genre d’objectifs avez-vous pour le studio?

Lingue: Nous avons déjà cet énorme jeu sur Roblox, cette plate-forme émergente que personne ne sait vraiment et qui commence à être plus médiatisée dans la presse traditionnelle. Nous exploitons son meilleur jeu et nous voulions construire un studio durable avec une équipe internationale diversifiée qui offre des emplois flexibles à distance d’abord qui correspondent à la vie de nos employés.

Nous voulons continuer à travailler sur Adopt Me. C’est un jeu à l’échelle triple A. Si Adopt Me a été développé par un éditeur traditionnel, il pourrait y avoir 200 ou 300 personnes qui y travaillent. Nous comptons maintenant 40 personnes et mettons en place des structures pour atteindre 100 personnes d’ici l’année prochaine.

Roblox est-il même une plate-forme émergente à ce stade? Le site d’analyse RTrack rapporte qu’il comptait 202 millions d’utilisateurs actifs par mois en avril.

Champs Derrick: Roblox a toujours été un endroit caché. Même maintenant, dans les conversations de surface sur les jeux, Roblox n’entre pas dans cette conversation de la même manière que PlayStation ou PC. Mais beaucoup de gens se souviennent de cette chose anormale à laquelle nous avons participé en grandissant; pour ma génération, c’était des endroits comme Gaia Online et Club Penguin.

Roblox est absolument cet espace pour les enfants qui grandissent maintenant. Ils sont capables d’interagir dans ce monde social mais interactif, de participer à des expériences uniques avec leurs amis et d’avoir l’occasion d’explorer qui ils sont et de se connecter les uns avec les autres.

Comment voyez-vous Roblox comme un point d’entrée pour le développement de jeux? Cela ressemble à la scène du modding à bien des égards.

Des champs: C’est une excellente comparaison. Il présente un pipeline vraiment amusant pour ceux qui sont intéressés par la création de jeux. Je dirais que cela commence par jouer à quelque chose de vraiment gros, vraiment populaire et commencer à explorer les autres jeux qui sont sur la plate-forme. À partir de là, les utilisateurs peuvent se rendre compte que quelqu’un a créé ce qu’ils jouent et qu’ils peuvent faire de même s’ils le souhaitent. Il s’agit simplement d’ouvrir un logiciel légèrement différent, mais tous les outils sont juste devant eux.

Tous les jeux que nous créons seront imprégnés du même sens de la curiosité et du jeu axé sur l’utilisateur qui ont fait le succès d’Adopt Me.

Josh Ling

Quel genre de conseil proposeriez-vous aux autres développeurs utilisant Roblox?

Des champs: Tout comme toute plate-forme, il existe une courbe d’apprentissage consistant à s’adapter et à s’habituer aux outils. Ce que je trouve vraiment intéressant à propos de Roblox, c’est qu’une grande partie de la documentation et des plugins qui se trouvent sur la plate-forme pour créer certaines commodités pour les personnes plus récentes ont été développées par d’autres utilisateurs de la plate-forme; les gens qui ont vu un besoin et ont créé une sorte d’outil pour créer cette facilité d’accès. Il y a tellement de plugins différents que quelqu’un peut utiliser pour créer des actifs ou quoi que ce soit plus facile.

Mais pour les personnes qui entrent sur la plate-forme et souhaitent explorer, la chose la plus importante à garder à l’esprit est de s’amuser. Bien que gagner de l’argent avec l’immense public ici soit un résultat merveilleux, il y a une certaine authenticité dans les expériences créées sur Roblox. Si quelqu’un devait entrer sur la plate-forme d’une manière plus insidieuse et moins authentique, la communauté pourrait voir cela de bien des façons.

À quoi ressemble l’avenir d’Uplift? Évidemment, vous allez continuer à travailler sur Adopt Me, mais y a-t-il des plans pour d’autres projets également?

Lingue: Notre objectif principal pour le moment est Adoptez-moi; c’est cet énorme jeu qui demande beaucoup d’attention. Mais une partie du lancement de ce studio et de l’expansion de l’équipe consiste à avoir la capacité de prototyper de nouveaux concepts de manière durable. Nous avons beaucoup d’idées, nous essayons simplement de construire l’équipe au point où nous pouvons garder Adopt Me comme l’un des meilleurs jeux Roblox tout en développant de nouveaux concepts. Toute l’équipe est vraiment enthousiasmée à l’idée de prendre tout ce que nous avons appris d’Adopt Me et de l’intégrer dans un nouveau projet.

Des champs: L’objectif principal serait de tirer parti de ce que nous avons appris d’Adopt Me, surtout, et de voir comment nous pouvons réitérer cela de manière efficace. Sans vraiment identifier ce à quoi nous pensons ou réfléchir spécifiquement, Adopt Me se concentre sur les expériences de jeu de rôle, l’adoption d’animaux de compagnie, la construction de maisons, etc. Moi-même – et les autres membres de l’équipe – serions ravis de voir comment nous pourrions développer ces derniers.

Lingue: Tous les jeux que nous créons seront imprégnés du même sens de la curiosité et du jeu axé sur l’utilisateur qui ont fait le succès d’Adopt Me.

