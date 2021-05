Pourquoi les directives sur les masques des CDC pour les personnes vaccinées ont changé

Après un an de conseils de santé publique pour porter des masques chaque fois que nous sommes en public, les enlever après avoir été vaccinés peut sembler … étrange. Le traumatisme de la pandémie a gravé un nouvel ensemble de normes sociales profondément ancrées dans de nombreux esprits. Et le port de masque est au cœur de ces normes.

Il est donc compréhensible que l’annonce surprise des Centers for Disease Control and Prevention la semaine dernière qu’il ait modifié ses directives de masquage pour les personnes entièrement vaccinées ressemble à un coup de fouet cervical. Le CDC dit maintenant que ceux qui sont complètement vaccinés (ou à deux semaines de leur dose finale du vaccin) peuvent «reprendre leurs activités sans porter de masques ou se distancer physiquement» dans des endroits qui le permettent. (Le CDC insiste également sur une plus grande prudence et une consultation avec un médecin pour les personnes vaccinées qui ont un système immunitaire affaibli ou qui peuvent prendre des médicaments supprimant le système immunitaire.)

De nombreux arguments équitables circulent selon lesquels ces lignes directrices ont été publiées prématurément et manquent de nuances. Et il est difficile de savoir comment les personnes non vaccinées, et celles qui n’ont jamais l’intention de se faire vacciner, réagiront, d’autant plus que les communautés locales et les entreprises deviennent plus laxistes lorsqu’il s’agit d’appliquer le masquage. Les directives négligent également le fait que le risque absolu d’infections à Covid-19 parmi les vaccinés dépend du niveau de propagation de Covid-19 dans une communauté. De plus, il y a encore des incertitudes sur ce qu’il faut faire pour les enfants de moins de 12 ans, qui ne peuvent actuellement pas être vaccinés.

Ces arguments méritent d’être discutés. Mais ils peuvent aussi nous distraire de quelque chose d’important au cœur des directives du CDC: il existe une bonne science pour indiquer que, dans un monde idéal, où tout le monde suit ces directives, les personnes entièrement vaccinées peuvent vraiment se sentir à l’aise de retirer leur masque. Ces vaccins sont vraiment bons. Ils préviennent les maladies, les infections et la transmission la plupart du temps. Et la meilleure chose qu’un individu puisse faire pour aider à mettre fin à la pandémie est de se faire vacciner.

“Le retour aux activités normales est sans danger pour les personnes vaccinées, il n’y a pas de débat sur ce fait”, a déclaré jeudi Jeffrey Duchin, un médecin de l’Infectious Diseases Society of America. «Cependant, l’annonce a conduit à une confusion et une frustration généralisées, car il s’agissait d’un contexte inattendu et nécessaire.»

Avant d’en arriver à la confusion, parlons des raisons pour lesquelles les scientifiques et les CDC sont si confiants que la plupart des personnes entièrement vaccinées peuvent se passer de masque.

Les vaccins sont vraiment bons

Il y a eu beaucoup de reportages sur les très rares cas où les vaccins échouent, conduisant à la maladie, à l’hospitalisation ou au décès. Mais ces événements sont très rares. Même la nouvelle que huit joueurs des Yankees ont été testés positifs pour Covid-19 après avoir été vaccinés n’est pas alarmante à y regarder de plus près.

Au 26 avril, le CDC a signalé que sur les quelque 95 millions d’Américains qui avaient été complètement vaccinés, 9245 cas d’infections paroxystiques avaient été signalés – lorsque les gens étaient testés positifs après avoir été complètement vaccinés. Cela représente 0,001% des personnes vaccinées – soit un taux d’une personne sur 100 000.

Parmi ceux-ci, 835 ont conduit à des hospitalisations et 132 à des décès. Depuis le début du mois de mai, le CDC ne suit que les infections révolutionnaires qui entraînent une hospitalisation et la mort, et ils constatent que dans l’ensemble, seulement 0,001% des personnes vaccinées ont été hospitalisées pour Covid-19. C’est une hospitalisation pour chaque million de vaccinations. «Lorsque vous commencez à parler de la vaccination de millions de personnes, même des choses qui se produisent relativement rarement commenceront à apparaître», a déclaré Natalie Dean, biostatisticienne à l’Université de Floride, dans une interview en avril.

La rareté de ces événements est très encourageante, tout comme le fait que les vaccins approuvés pour une utilisation aux États-Unis semblent tous être efficaces contre les variantes les plus préoccupantes de Covid-19. Et de plus en plus de recherches montrent que la vaccination ne signifie pas seulement que vous êtes moins susceptible de tomber malade, mais que vous êtes également moins susceptible d’être infecté en premier lieu. Même si vous êtes infecté, vous êtes moins susceptible de le transmettre à d’autres.

Voici quelques exemples d’études:

Une étude du CDC auprès de 3 950 agents de santé a révélé que les vaccins à ARNm (Moderna et Pfizer / BioNTech) étaient efficaces à 90% pour prévenir toute infection. En Israël, une étude du monde réel du vaccin Pfizer / BioNTech a révélé qu’il était efficace à 94% pour prévenir toute infection. Une étude britannique a suivi 23 000 travailleurs de la santé qui ont subi des tests de dépistage du SRAS-CoV-2 toutes les deux semaines. Ceux qui ont reçu le vaccin Pfizer / BioNTech étaient 85% moins susceptibles d’être infectés par le virus sept jours après leur deuxième dose.

«Maintenant, il existe des données assez solides selon lesquelles les vaccins à ARNm réduisent le risque d’infection de 80 à 90 pour cent», explique A. Marm Kilpatrick, chercheur en maladies infectieuses à l’Université de Californie à Santa Cruz.

La pandémie est devenue si douloureusement incontrôlable en partie parce que les gens pouvaient transmettre le virus avant de se rendre compte qu’ils étaient malades. Être entièrement vacciné signifie que vos chances de transmettre le virus sont considérablement réduites.

«Si vous allez dans un endroit où il y a des personnes non vaccinées, vous les protégez parce que vous êtes vaccinée», explique Monica Gandhi, médecin et professeur de médecine à l’Université de Californie à San Francisco.

Cette protection a également été observée dans des études du monde réel: une étude du CDC sur les maisons de soins infirmiers de Chicago n’a révélé aucune transmission parmi les résidents vaccinés, malgré quelques infections révolutionnaires parmi le personnel et les résidents (la plupart de ces infections révolutionnaires étaient asymptomatiques).

Une critique du changement de directives du CDC est qu’il aurait pu attendre plus longtemps pour plus de données du monde réel sur le vaccin Johnson & Johnson / Janssen. Il est vrai qu’il y a moins de données réelles sur le vaccin à dose unique de Johnson & Johnson. Mais le CDC écrit que «les premières preuves suggèrent que le vaccin J & J / Janssen pourrait fournir une protection contre une infection asymptomatique».

«Nous n’en savons pas autant sur la question de la prévention de la transmission dans les cas asymptomatiques avec le vaccin J&J», dit Duchin. Mais «tout ce que nous savons [about the J&J vaccine] offre un très haut degré de protection non seulement contre les infections, mais aussi contre les infections graves entraînant une hospitalisation et la mort. Je pense que nous devrions être rassurés que quel que soit le vaccin, vous bénéficiez d’un niveau de protection très élevé.

Même si vous êtes infecté après avoir été vacciné, les vaccins vous rendront probablement moins contagieux que vous ne l’auriez été.

Récemment, une étude menée auprès de 5 000 patients en Israël a comparé des cas d’infections paroxystiques (après vaccination) avec des infections survenues parmi les non vaccinés. En termes simples: l’étude a révélé que les personnes qui avaient des infections par percées avaient également de plus petites quantités de virus que les personnes qui n’étaient pas vaccinées. Cette étude n’incluait pas d’informations sur la gravité des symptômes. Mais des charges virales plus faibles ont été corrélées à une moindre gravité de la maladie; ils réduisent également le risque de transmission à d’autres personnes.

Dans les débats sur les lignes directrices du CDC, Gandhi dit que les résultats de cette étude devraient continuer à être mis en évidence. «C’est assez incroyable», dit-elle.

Les lignes directrices ont un sens dans un monde idéalisé. Ont-ils un sens dans le monde réel?

Les nouvelles directives du CDC sont basées sur une bonne science, montrant que les vaccins fonctionnent pour protéger les vaccinés, ainsi que tout le monde autour d’eux. Si tout le monde devait suivre les directives à la lettre – les personnes non vaccinées continuant à porter des masques et les personnes vaccinées se détendant en se masquant si elles le souhaitent – «alors la transmission du virus sera tout simplement réduite astronomiquement», déclare Kilpatrick, aux États-Unis. pourrait rapidement mettre fin à son épidémie.

Mais dans le monde réel, il y a des personnes non vaccinées qui choisissent de ne pas porter de masques. Et comme il n’y a généralement aucun moyen officiel de vérifier le statut d’une personne vaccinée, une personne non vaccinée pourrait s’en tirer en étant démasquée.

Il est possible que ces personnes démasquées et non vaccinées puissent encore semer des infections révolutionnaires parmi les vaccinés et entre eux.

«Comme pour toute déclaration, la façon dont les gens interprètent cela en fonction de leur propre situation sera difficile à prédire et à contrôler», écrit Abraar Karan, médecin au Brigham and Women’s Hospital / Harvard Medical School, dans un e-mail. «Le CDC aurait pu être plus clair sur le fait que si les individus pouvaient théoriquement arrêter de masquer, il y a des raisons pour lesquelles le masquage de la communauté est toujours important.»

L’une des raisons est que le risque d’infections par rupture dépend de la quantité de virus qui circule dans une communauté. «Si nous sommes en Inde, en ce moment, il n’y a aucun moyen que je retire le masque si j’étais complètement vacciné, car les taux de cas sont si élevés», dit Gandhi.

Plus il y a de cas, plus il y a de chances pour une personne vaccinée d’être exposée et de tomber malade elle-même. Gandhi dit qu’elle souhaite que les directives du CDC soient accompagnées d’objectifs de transmission communautaire et de taux de vaccination. Au lieu de dire que tous ceux qui sont vaccinés peuvent aller sans masque dans les endroits qui le permettent, l’agence aurait pu dire qu’ils peuvent se passer de masque lorsque leur communauté atteint certains jalons de taux de cas et de taux de vaccination.

Gandhi pense également que le CDC devrait également reconnaître que le vaccin Johnson & Johnson peut être plus efficace après quatre semaines. Alors peut-être que les gens qui ont reçu ce vaccin devraient se considérer comme «complètement vaccinés» après quatre semaines, et non deux.

Kilpatrick ajoute qu’il sera toujours le cas qu’une petite pièce mal ventilée, remplie de gens qui chantent, présentera plus de risques pour les sans masque qu’un endroit avec plus de marge de manœuvre. Il est toujours vrai que certaines personnes, en raison de leur santé individuelle et de leurs caractéristiques démographiques, voudront peut-être rester plus prudentes.

Il y a beaucoup de gens pour qui les nouvelles directives peuvent ne pas s’appliquer – y compris les immunodéprimés – qui peuvent, après consultation avec leurs fournisseurs de soins de santé, décider de continuer à porter des masques en public. «Des millions de personnes correspondent à ce projet de loi», a déclaré jeudi aux journalistes Jeanne Marrazzo, médecin de l’Infectious Diseases Society of America.

Les nouvelles directives du CDC sont très simplifiées. Mais ils n’ont pas tort non plus. Et encore une fois, ils ont été émis parce que «ces vaccins sont stupéfiants», dit Gandhi. C’est la voie la plus puissante pour ramener la vie à la normale.