Pourquoi les dirigeants espèrent que la communauté de Seattle pourra mieux que jamais se remettre de la pandémie

Panneau des conversations civiques de . jeudi, dans le sens des aiguilles d’une montre à partir du haut à gauche: Jane Broom de Microsoft Philanthropies; Kris Hermanns de la Seattle Foundation; Monica Nickelsburg de .; Gordon McHenry Jr., PDG de United Way King County; Chris Gregoire, PDG de Challenge Seattle et ancien gouverneur de l’État de Washington.

La région de Seattle connaissait déjà une énorme crise d’itinérance, de santé mentale et de disparité économique avant le COVID-19.

La pandémie n’a fait qu’exacerber les problèmes. Mais même si la région a été mise à genoux, plusieurs dirigeants de l’État de Washington espèrent que les leçons tirées de la pandémie et de la justice raciale des 12 derniers mois pourront conduire à une communauté plus connectée, plus dynamique et plus inclusive.

Il faudra chaque once de force et de volonté pour conduire le changement, mais cela peut arriver, disent-ils. Écoutez pourquoi ils ont de l’espoir dans cet épisode spécial du podcast ., tiré du nouvel événement Civic Conversations de . qui a eu lieu jeudi.

Écoutez l’épisode spécial ci-dessous ou abonnez-vous à . dans n’importe quelle application de podcast. Et lisez ci-dessous des extraits de leurs messages d’espoir.

Voici ce que nos panélistes ont dit à propos de l’opportunité à venir, tiré de la conversation à 53 minutes.

«Les gens se sont réunis différemment (au cours des 12 derniers mois) et ce principe et ce sens du bien commun étaient essentiels pour nous rendre là où nous nous trouvons, et ce sera encore plus important pour aller de l’avant.» —Kris Hermanns, responsable de l’impact à la Seattle Foundation. «Lorsque vous pensez à ce que nous avons vécu et que vous pensez maintenant à ce qui est le plus important, c’est un excellent tremplin si nous le faisons de manière inclusive pour vraiment renforcer notre région.» – Gordon McHenry Jr., PDG de Centraide du comté de King «Je pense que nous avons montré que nous pouvons diriger la nation. Nous avons dirigé la nation. Et nous pouvons le faire à nouveau sur toutes les questions qui nous préoccupent si nous travaillons tous ensemble. Et donc je suis vraiment très optimiste quant à l’avenir et à ce que COVID nous a appris sur le travail en commun, sur l’écoute et l’apprentissage parce que je pense que c’est ce qui réussira pour tous dans cette région et à travers notre état. —Chris Gregoire, ancien gouverneur de l’État de Washington et PDG de Challenge Seattle.

Podcast édité et produit par Curt Milton. Thème musical de Daniel LK Caldwell.