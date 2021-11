Pourquoi les données et les informations ont-elles besoin d’une approche interhumaine

La technologie a fait augmenter les taux de conversation numérique et la création de plateformes numériques supplémentaires a profité aux entreprises

Par Rahul Tekwani

Les données restent l’une des parties les plus cruciales d’une entreprise, peu importe à quel point le monde les utilise différemment. Les données, en revanche, ont évolué si rapidement au cours des dernières décennies qu’il est pratiquement difficile pour les entreprises de rester en place. Les données et la recherche continuent d’être le faiseur de rois pour chaque partie d’une entreprise, de la compréhension de la psychologie sociale et de l’économie comportementale sur le terrain à l’acquisition numérique de clients.

Les données et les informations sont le véritable monarque et la reine de chaque entreprise, marketing ou campagne politique réussie ; néanmoins, selon les estimations, 68 % des données fournies aux entreprises ne sont pas exploitées.

Au cours des dix-huit derniers mois, la collecte de données sur le terrain est tombée à zéro, ce qui a conduit à la conversion numérique des clients et à la collecte de données en ligne. Étant donné que l’économie traversait une lutte financière, de nombreuses entreprises ont accepté le mode en ligne qui présentait des avantages majeurs en termes de coûts et de quantité, mais manquait de qualité.

Dans un pays comme le nôtre, où nous trouvons des personnes avec des approches culturelles, émotionnelles et psychologiques différentes tous les 10 km et avec moins de la moitié de la population exposée à Internet, les données et la conversion en ligne ne garantissent pas les bons insights et le ROI pour les marques investir massivement dans la compréhension des clients indiens.

Les participants aux projets de compréhension et d’analyse des données sur le terrain ont souvent un taux de réponse élevé. Si un participant est prêt à se présenter à l’étude, il est plus susceptible de rester pendant toute la durée de l’étude, permettant au chercheur d’acquérir un ensemble complet de données. Malheureusement, contrairement aux études en laboratoire, la recherche sur Internet n’a pas le même taux de réponse élevé. Les participants aux études en ligne commencent fréquemment des recherches, puis les abandonnent après seulement quelques questions.

Lors de l’élaboration d’une stratégie marketing pour un public spécifique, nous oublions souvent le fait que la plupart des données disponibles numériquement évaluent les attitudes et les perceptions plutôt que les comportements. Les types de participants qui peuvent être recrutés et les types de questions qui peuvent être posées sont également des limites de la recherche en ligne. Ces populations en ligne sont généralement composées de personnes qui ne sont pas des experts dans un domaine donné. Lorsque vous faites de la publicité sur Instagram ou Facebook, quel est le pourcentage de portée cible pour les marques TG ? Pas grand chose, non ?

La technologie a fait augmenter les taux de conversation numérique et la création de plates-formes numériques supplémentaires a profité aux entreprises. Cependant, le recours aux données de base restera essentiel, car il permet aux entreprises d’atteindre le bon public au bon moment. Les données sur le terrain continueront d’être authentiques, fiables et toujours objectives.

La pandémie a donné une impulsion aux conversations numériques à l’échelle mondiale dans un monde socialement éloigné, et les gens ont commencé à être attirés par les conversations numériquement, mais alors que nous sortons du revers, les données sur le terrain continuent d’être le roi dans un pays comme l’Inde.

Aujourd’hui, le public a plus de pouvoir que jamais. Lorsqu’elles prennent des décisions d’achat, elles disposent de plusieurs options et, pour acquérir un avantage concurrentiel, les marques ont aujourd’hui besoin d’une compréhension approfondie de leur public potentiel. Combinées à des données pertinentes et à une analyse précise de celles-ci, les marques peuvent cibler les données recueillies sur le terrain pour une meilleure exécution et atteindre numériquement.

(L’auteur est associé directeur, Branding Edge Strategic Communications and Advisory. Les opinions exprimées sont personnelles.)

