Pourquoi les draps et serviettes d’hôtel sont-ils blancs? C’est la raison | Vie

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les draps et les serviettes d’hôtel sont d’un blanc nucléaire éblouissant? Si vous êtes curieux, nous vous dirons quelle est la raison de ce choix.

Nous n’avons sûrement pas à vous dire à quel point il est compliqué de garder des vêtements blancs comme le premier jour. La couleur blanche est la plus sale qui soit, car vous pouvez facilement voir toute tache sur le tissu. De plus, il est facile pour la couleur de se contaminer avec le temps et d’acquérir progressivement des teintes jaunes ou grisâtres.

Compte tenu de la difficulté à conserver la couleur blanche des vêtements, il est choquant que les hôtels le choisissent pour leurs draps et serviettes. Cela les oblige à prendre bien soin du service de blanchisserie et ils devront probablement jeter plus de pièces que s’ils utilisaient d’autres couleurs. Alors pourquoi les draps et serviettes d’hôtel sont-ils blancs?

Si vous êtes curieux, vous vous êtes sûrement posé cette question à plusieurs reprises. Et c’est que ce n’est pas seulement que la literie et les serviettes sont blanches, mais aussi qu’elles présentent un blanc nucléaire et éblouissant dans lequel il est difficile de ne pas remarquer.

La raison pour laquelle les établissements hôteliers choisissent cette couleur est qu’elle transmet la sensation de propreté en un coup d’œil. Lorsqu’ils se mettent au lit, les clients ont la tranquillité d’esprit qu’il est en parfait état, tandis que si les draps étaient de couleur plus foncée, ils pourraient se demander s’il y a de la saleté invisible.

Cependant, ce n’était pas toujours le cas, et il y a des années, vous pouviez trouver des draps de toutes sortes de couleurs dans les hôtels. La vulgarisation de l’utilisation du blanc est attribuée à la chaîne Westin, qui dans les années 1990 a commencé à utiliser cette couleur et en a fait une tendance.

«Visuellement, l’idée du lit blanc est importante», a expliqué Erin Hoover, vice-présidente du design pour les hôtels Westin et Sheraton du HuffPost. «Quelque chose dans un lit complètement blanc évoque le luxe et une bonne nuit de sommeil. Les gens pensaient qu’une chambre avait été rénovée, même si seul le lit avait été changé“.

De plus, même si cela peut sembler contre-intuitif, les feuilles blanches facilitent le nettoyage. Ils peuvent être lavés à haute température et utiliser des produits qui endommageraient les tissus colorés. Et comme la literie et les serviettes sont blanches, il n’est pas nécessaire de les séparer et tout peut être lavé dans la même machine et avec le même programme.