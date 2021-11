Pourquoi les écoles de Philadelphie empêcheraient-elles les enseignants de parler à la presse ?

Alors que les écoles sont sur la sellette à travers les États-Unis en raison des blocages des coronavirus et des fuites de la théorie critique de la race (CRT), le district scolaire de la ville de Philadelphie décide s’il introduira ce qu’un membre du conseil appelle «un ordre de bâillon», interdisant effectivement ses 20 000 employés de parler aux médias sans l’approbation du district.

La politique proposée par le district a été discutée lors d’une réunion du comité en novembre, comme l’a rapporté The Philadelphia Inquirer. Il stipule que « les membres du personnel ne doivent pas donner d’informations sur l’école ou d’interviews demandées par les représentants des médias sans l’approbation préalable du Bureau des communications ».

La proposition a été discutée avec 13 autres sujets, dont certains concernent les fouilles d’étudiants, les vaccinations et les armes. Les membres du personnel, qui sont représentés par la Fédération des enseignants de Philadelphie (PFT), seraient également interdits de faire circuler des photos prises à l’intérieur de l’école. Le membre du conseil d’administration Mallory Fix Lopez, qui a été nommé par le maire démocrate de Philadelphie, Jim Kenney, a qualifié la proposition d’«ordre de bâillon» et d’exemple de la façon dont le district «micro-gère» et se méfie des employés.

La porte-parole du district, Monica Lewis, a affirmé que la proposition était une « procédure opérationnelle standard pour les organisations du monde entier » et serait mise en œuvre pour représenter le district scolaire « sous le meilleur jour possible ». Lewis a également tenté de prétendre que la politique ne serait pas introduite pour empêcher la collaboration entre les médias et les districts, mais centraliserait les communications via son bureau.

Prenez votre chèque de paie, maintenant chut

Les employés du district de Philadelphie, le huitième du pays en nombre d’étudiants, sont actuellement autorisés à parler librement avec les médias, bien qu’ils soient encouragés à contacter l’équipe de communication pour obtenir des conseils. La politique actuelle en matière d’information et de relations avec les médias a été adoptée en octobre 2011.

Selon la politique du district, «[r]les représentants de la presse locale, de la radio et de la télévision sont un lien important dans les communications entre l’école et la communauté » et «[m]e maintien de bonnes relations de travail avec les représentants des médias est essentiel pour atteindre les objectifs du programme de relations école-communauté.

On ne peut que se demander comment la proposition s’inscrit dans ce sentiment déclaré. On ne sait pas pourquoi le district financé par les contribuables tente de forcer les employés à passer par un processus d’approbation officiel pour les communications. La spéculation abonde, mais le district insiste sur le fait que le déménagement est sans controverse et uniquement à des fins structurelles.

Pourtant, il est à noter qu’il y a eu un nombre important de fuites de CRT provenant de la région du Grand Philadelphie, en plus des tensions entre le district et ses employés concernant les politiques de réouverture des coronavirus. En février, les enseignants ont refusé de faire leur travail et ont interrompu la scolarisation en personne pour des milliers de familles.

De nombreux reportages sur la crise de l’amiante et des moisissures dans les écoles ont également continué à être rapportés à la presse par le syndicat des enseignants. Les écoles ont dû faire face aux dégâts des eaux, à la poussière fine et au plâtre bouillonnant, l’effondrement des salles de classe devenant la norme.

L’école moyenne de la ville a 75 ans. Le district prétend qu’il manque de ressources financières pour résoudre ces problèmes de base, mais il dépense environ le double de la moyenne nationale par élève dans les écoles publiques, soit plus de 26 000 $ par enfant et par an. En outre, il a reçu des millions de dollars de financement des programmes fédéraux COVID alors que les écoles ont souvent été fermées.

« Les écoles publiques de Philadelphie échouent en raison d’un manque de responsabilité et de concurrence, pas d’un manque de financement », a déclaré Joe Gale, commissaire du comté de Montgomery et candidat républicain au poste de gouverneur. « Faire taire et censurer la voix des travailleurs n’est jamais la solution au problème. Ce bâillon est un autre exemple d’une tendance croissante dans laquelle le gouvernement essaie de réprimer toute critique du statu quo en matière d’éducation publique.

Implications du premier amendement

Frank LoMonte, professeur de droit à l’Université de Floride et directeur du Brechner Center for Freedom of Information, a déclaré à l’Inquirer que la politique serait « une chose étonnamment inconstitutionnelle à faire » et que « des dizaines et des dizaines de tribunaux fédéraux ont invalidé des politiques exactement comme celui-ci », indépendamment du caractère commun de telles situations.

D’autres experts juridiques ont indiqué à The Federalist que la décision du district scolaire pourrait être inconstitutionnelle, bien qu’elle soit compliquée. Tuan Samahon, un avocat constitutionnel à l’Université de Villanova, a fait référence à l’affaire de la Cour suprême des États-Unis de 2006 Garcetti v. Ceballos. L’affaire a montré que les premier et quatorzième amendements protègent les employés des collectivités locales uniquement lorsqu’ils s’expriment en tant que citoyens privés.

« Si le discours d’un employé du gouvernement fait partie de ses fonctions officielles, son employeur peut certainement le discipliner pour son discours », a déclaré Samahon. «Mais les fonctions officielles peuvent s’étendre même au-delà de leurs descriptions de poste officielles. La difficulté est donc de faire la différence lorsqu’un fonctionnaire s’exprime en tant que simple citoyen et lorsqu’il s’agit d’un fonctionnaire. Ils sont protégés en faisant le premier mais pas le second.

Samahon a noté que les « contraintes préalables », une exigence gouvernementale obligeant une personne à obtenir une autorisation avant de parler, sont une « forme défavorisée de censure ». Compte tenu de cela, il pourrait y avoir des difficultés juridiques à introduire la politique de relations avec les médias.

« Ils font face à un lourd fardeau d’inconstitutionnalité présumée », a-t-il poursuivi. « Ainsi, l’exigence procédurale d’une ville selon laquelle un enseignant doit répondre clairement à toutes les demandes des médias auprès d’un bureau principal est problématique séparément de toute censure réelle de fond qui pourrait en résulter. »

GianCarlo Canaparo, juriste à la Heritage Foundation, a déclaré que les tribunaux annulaient régulièrement des ordonnances de bâillon comparables. Il a expliqué comment l’affaire Pickering v. Board of Education de la Cour suprême de 1968 justifie ce précédent.

« Pickering a soutenu que les enseignants ont le droit de s’exprimer sur les questions qui préoccupent le public, même si cela inclut la critique des politiques des conseils scolaires », a déclaré Canaparo. « Cette liberté n’est cependant pas illimitée. »

Canaparo a également déclaré qu’il pourrait y avoir des implications du premier amendement étant donné qu’il pense que les enseignants parlent généralement aux journalistes en tant que citoyens privés.

« Les enseignants ne sont pas libres de faire sciemment de fausses déclarations, et toutes les déclarations qu’ils font dans le cadre de leurs obligations professionnelles ne sont pas protégées », a-t-il poursuivi. « Mais la plupart des enseignants ne s’adressent pas aux médias dans le cadre de leurs fonctions professionnelles. Lorsqu’ils s’expriment, ils le font probablement en tant que citoyens privés, auquel cas le premier amendement les protège pleinement.

Opposition de montage

Des codes vocaux ont été introduits ou tentés dans d’autres districts scolaires américains. Par exemple, le district scolaire du comté de Loudoun en Virginie a discuté l’année dernière d’une proposition qui aurait interdit aux employés d’exprimer leurs préoccupations concernant son plan de discrimination raciale. La politique a été révisée après la réticence du syndicat local des enseignants.

« Ce n’est pas inquiétant quand nos systèmes scolaires tentent de violer les droits des enseignants du Premier amendement », a déclaré Ian Prior, directeur exécutif de Fight for Schools, un groupe basé dans le comté de Loudoun, en Virginie, au Federalist. « Cela viole également les droits des auditeurs du Premier Amendement des parents, qui, dans de nombreux cas, comptent sur ces enseignants pour leur dire ce que ces districts scolaires exigent qu’ils enseignent à nos enfants. »

Une autre situation similaire qui a attiré l’attention nationale a eu lieu au Nouveau-Mexique. En 2016, le département de l’éducation publique de l’État a éliminé une règle du bâillon de 2009 mise en place par l’ancien gouverneur démocrate Bill Richardson qui interdisait aux enseignants de faire des remarques « désobligeantes » sur les tests standardisés. Cela fait suite au dépôt d’une plainte par l’American Civil Liberties Union du Nouveau-Mexique.

La proposition du district de Philadelphie a été réprimandée par divers groupes, tels que le PFT de gauche et sa branche nationale, la Fédération américaine des enseignants (AFT). Jerry T. Jordan, président du syndicat du district, a qualifié la proposition de « scandaleuse » et de « tentative étonnante de faire taire le personnel de l’école ».

C’est une proposition scandaleuse, et ce syndicat ne la soutiendra pas. @AFTunion #phled https://t.co/QxwG9SE9vA – Jerry T. Jordan (@jerrytjordan) 8 novembre 2021

Randi Weingarten, président de l’AFT et partisan critique de la théorie raciale, a déclaré : « Nous n’avons pas vu un langage aussi restrictif depuis des décennies… C’est de la censure.

D’autres sources familières avec la situation ont exprimé à The Federalist leur désapprobation avec la proposition. La porte-parole Allie Carroll du Comité national républicain de Pennsylvanie (RNC) a déclaré que « les parents méritent de savoir ce que leurs enfants apprennent en classe ». Carroll n’a pas répondu à un e-mail de suivi demandant si le RNC s’opposerait publiquement à la proposition si elle était mise en œuvre.

Elana Fishbein, fondatrice du nouveau groupe de défense de l’éducation à l’échelle de l’État, Left Turn In Education, a décrit son mécontentement face à l’affirmation de la porte-parole du district, Lewis, selon laquelle la proposition de relations avec les médias est une « procédure opérationnelle standard ».

« Apparemment, faire taire les parents, les enseignants et le public en général est une » procédure opératoire standard « pour le conseil scolaire de Philadelphie et le maire Kenney », a déclaré Fishbein. « Il s’agit d’une mesure autoritaire visant à faire taire le personnel scolaire et à l’empêcher d’exposer les nombreux échecs du système scolaire. Les enseignants de Philadelphie n’ont souvent d’autre recours que d’alerter les médias.

Lewis a défendu la proposition auprès de The Federalist dans un e-mail, affirmant qu’elle visait à « guider et soutenir le personnel ».

« L’intention de la politique 911 n’a jamais été, et ne sera jamais, d’interdire au personnel de parler aux médias », a déclaré Lewis. « La politique vise à fournir au personnel des lignes directrices sur la façon de s’engager avec les membres des médias afin de maintenir des environnements d’apprentissage et de travail sûrs pour les élèves, le personnel et les communautés scolaires. Sur la base des premiers commentaires, la politique est en cours de révision pour refléter et clarifier ce sentiment. »

La porte-parole a également nié qu’il pourrait y avoir des implications du premier amendement.

«Le district comprend et soutient pleinement les droits du premier amendement des membres du personnel et ne souhaite en aucun cas étouffer la voix de tout employé qui souhaite partager ses points de vue ou opinions personnels sur une question donnée tant qu’il ne viole pas d’autres politiques existantes ou les procédures administratives ou la loi », a-t-elle déclaré.

‘Le narrateur’

Un enseignant du district scolaire de Lower Merion, situé dans le comté de Montgomery, a déclaré à The Federalist qu’il pensait que la proposition avait été faite parce que « l’administration centrale veut contrôler le récit en ce qui concerne les changements de programme ».

L’enseignant pense que la politique viole non seulement le premier amendement, mais aussi la loi sur la protection des dénonciateurs de 1989. La loi protège les employés du gouvernement fédéral contre les représailles pour la divulgation d’activités illégales ou malhonnêtes se produisant au sein du gouvernement.

« Ils devraient simplement arrêter la politique maintenant pendant qu’ils ont une chance avant qu’elle ne se retrouve devant les tribunaux, alors ils perdront pour les motifs du premier amendement, surtout si le » dit enseignant « recherche la presse quand ils ne sont pas à l’école », a déclaré le employé, qui souhaite garder l’anonymat par crainte de représailles en matière d’emploi. « Je pense que cela viole même la loi sur la protection des lanceurs d’alerte de 1989. »

Alors que certains associent la décision de Philadelphie à une tentative de lutter contre les reportages sur les programmes scolaires fondés sur la race, l’enseignant a déclaré: « Méfiez-vous de l’attachement du CRT à cette nouvelle tentative flagrante de ce district scolaire pour réprimer la dissidence des employés. »

Prior, dont le groupe a travaillé pour lutter contre le CRT dans les écoles publiques, a dit différemment.

« Il doit y avoir un effort immédiat et concerté pour porter le marteau des poursuites contre ces écoles pour des tentatives aussi flagrantes de subvertir la Constitution et de cacher aux parents ce qui se passe dans les écoles pour lesquelles ils paient et font confiance à l’éducation de leurs enfants, », a déclaré Prior.