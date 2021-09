Pourquoi les écoles devraient adopter les tests Covid-19 pour réduire les cas chez les enfants

C’est une situation dans laquelle presque tous les parents se sont retrouvés à un moment donné pendant cette pandémie : il y a un cas positif de Covid-19 dans la classe de votre enfant, donc tout le monde doit rester à la maison et se mettre en quarantaine.

Cela signifie que les enfants doivent passer à l’enseignement à distance, même si leur école propose toujours une option à distance. Et les parents, déjà écrasés par plus de 18 mois d’apprentissage en ligne ou hybride, doivent s’absenter du travail pour s’occuper de leur enfant, souvent pendant 14 jours. « Les quarantaines sont incroyablement perturbatrices », a déclaré à Vox Alyssa Bilinski, professeure adjointe de politique de santé à la Brown School of Public Health.

L’alternative, cependant, n’est pas géniale non plus : certaines écoles autorisent simplement les élèves à venir à l’école s’ils ont été exposés, sans prendre de précautions. Cela risque de propager le virus aux enfants et aux adultes, sans aucun moyen de le suivre ou de le contrôler.

Cela ressemble à l’une de ces situations de pandémie où il n’y a pas de bonnes options – sauf dans ce cas, peut-être qu’il y en a une.

Les écoles de l’Utah, du Massachusetts et d’ailleurs ont commencé à utiliser une approche appelée « tester pour rester », où les contacts étroits d’un élève dont le test est positif peuvent toujours rester à l’école, tant qu’ils obtiennent un test négatif quotidien pendant une certaine période de temps. . L’approche s’appuie sur des recherches encourageantes : une étude britannique récente a révélé qu’elle était comparable aux quarantaines en termes de contrôle des taux d’infection dans les écoles.

Mais il n’est toujours pas utilisé dans de nombreux quartiers américains. Il y a beaucoup de raisons à cela, mais une se démarque : les États-Unis n’ont pas vraiment adopté les tests comme moyen de contrôler la pandémie. Et c’est ce qu’il doit faire, selon de nombreux experts, si les écoles et le reste de la société américaine doivent revenir à un semblant de normalité.

Les quarantaines sont onéreuses. Il y a un autre moyen.

À l’heure actuelle, si un élève d’une école américaine est testé positif pour Covid-19, voici ce qui se passe généralement : d’abord, le personnel essaie d’identifier les contacts étroits de l’élève. Selon la situation et les protocoles de l’école, cela peut aller des enfants assis près de l’élève infecté à tout le monde dans la classe. Ensuite, ces étudiants sont invités à se mettre en quarantaine, généralement pendant 10 à 14 jours.

Ce processus change si certains des élèves impliqués sont vaccinés, et plus de 50 pour cent des 12 à 17 ans ont maintenant au moins une injection. Mais pour les familles d’étudiants qui ne peuvent pas encore se faire vacciner – ceux de 11 ans et moins – les quarantaines sont une partie familière et stressante de la vie. À Los Angeles, par exemple, 3 500 élèves ont été mis en quarantaine en tant que contacts étroits au cours de la seule première semaine de l’année scolaire.

Les quarantaines peuvent interrompre l’apprentissage des enfants, d’autant plus que de nombreux districts scolaires ont réduit ou même supprimé l’enseignement à distance cette année. Ils peuvent également interrompre le travail des parents, un véritable défi pour les familles déjà mises à rude épreuve par les exigences de la pandémie. Les mamans, qui ont supporté une part disproportionnée du fardeau de l’enseignement à distance, ont quitté la population active en grand nombre depuis le début de la pandémie, et certaines disent qu’elles ne peuvent pas retourner au travail quand il est impossible de prédire quand elles auront besoin de garder un enfant en quarantaine. Les quarantaines généralisées peuvent être « incroyablement nocives pour les parents, en particulier les femmes et les mères », a déclaré Bilinski.

D’un autre côté, certains quartiers ont soit supprimé la quarantaine, soit l’ont rendue facultative, sans rien mettre à sa place. Ceci est particulièrement préoccupant car ces districts sont susceptibles d’être dans les mêmes zones où les masques ne sont pas requis et les taux de vaccination sont faibles.

Ensuite, il y a le Massachusetts : l’État a adopté un protocole de test pour rester pour les districts participants au début de l’année scolaire 2021-2022. Si un élève de ces districts est testé positif pour Covid-19, les contacts étroits de cet élève n’ont plus à être automatiquement mis en quarantaine. Au lieu de cela, ils peuvent continuer à venir à l’école, à condition de passer un test rapide chaque jour pendant sept jours. S’ils sont positifs ou développent des symptômes, ils devront être mis en quarantaine. Sinon, ils n’ont pas besoin de manquer la classe.

Les tests rapides ont soulevé des inquiétudes quant à la précision, car ils ne sont généralement pas aussi sensibles que les tests PCR plus lents. Mais de nombreux experts affirment que les tests quotidiens sont un moyen d’atténuer ces préoccupations. “Si vous faites tester des enfants tous les jours, vous risquez de le manquer un jour et de l’attraper le lendemain”, a déclaré à Vox Joshua Salomon, professeur de médecine à Stanford.

C’est encore suffisant pour limiter la propagation, pensent les partisans des tests. L’étude britannique, publiée dans le Lancet plus tôt ce mois-ci, a révélé que les écoles utilisant un protocole de test pour rester avaient des taux d’infection symptomatique à Covid-19 similaires à celles utilisant des quarantaines. “Le test de contact quotidien est une alternative sûre à l’isolement à domicile pour les contacts en milieu scolaire”, ont écrit les auteurs de l’étude.

L’approche gagne en popularité, avec des districts de Géorgie, de l’Illinois et d’ailleurs proposant des programmes de test pour rester ou des programmes similaires, selon le New York Times. La ville de New York a récemment annoncé qu’elle mettrait en œuvre des tests hebdomadaires et assouplirait les règles de quarantaine, bien qu’elle n’utilise pas encore de tests quotidiens comme substitut aux quarantaines. Les écoles de l’Utah ont utilisé une forme de test pour rester depuis l’année scolaire 2020-21, et les chercheurs attribuent à l’approche le fait de garder les enfants à l’école même pendant la vague d’hiver de Covid. Seulement 0,7% des étudiants ont été testés positifs dans le cadre des protocoles, ce qui, selon les chercheurs, a permis d’économiser 109 752 jours-étudiants d’enseignement en personne.

Dans l’ensemble, des quarantaines généralisées “ne sont pas nécessaires si nous savons qui est infectieux et qui ne l’est pas”, a déclaré Bilinski. “Nous n’avons pas besoin d’avoir ce niveau de perturbation afin d’empêcher une transmission ultérieure.”

Pour que cela fonctionne, les États-Unis doivent adopter les tests

Mais de nombreux districts du pays n’ont encore adopté aucune forme de test pour rester et s’en tiennent à l’approche de la quarantaine – ou à aucune approche du tout.

Cela s’explique en partie par le fait que le CDC n’a pas encore approuvé le test pour rester, invoquant la nécessité de davantage de recherches. Cela crée quelque chose d’une situation de poule et d’œuf. “Certaines écoles à qui nous avons parlé ont dit:” Nous n’allons pas adopter le test pour rester parce que le CDC ne l’approuve pas encore “”, a déclaré Salomon. Mais « le CDC dit [it wants] pour collecter plus de données auprès des écoles qui le font. Le résultat, pour l’instant, est l’inaction.

Ensuite, il y a la pénurie de fournitures de test. Comme le savent tous ceux qui ont essayé d’acheter un test rapide dans une pharmacie au cours des dernières semaines, les tests peuvent être presque impossibles à obtenir. Une partie de la pénurie est due à des obstacles réglementaires – la FDA a approuvé relativement peu de tests rapides, en utilisant ce que certains prétendent être des normes excessivement élevées. Le résultat est que les prix sont élevés et que la demande dépasse l’offre, les districts scolaires, comme les gens ordinaires, ayant parfois du mal à mettre la main sur suffisamment de tests.

Cela fait partie d’un problème plus important. En Amérique, “Beaucoup de gens pensaient que les vaccins allaient s’occuper de tout et que nous n’aurions besoin d’aucune sorte d’infrastructure de test”, a déclaré Bilinski. En conséquence, le pays est loin derrière d’autres pays tels que l’Allemagne ainsi que le Royaume-Uni, où les tests rapides sont facilement disponibles et bon marché, voire gratuits. La disponibilité des tests rapides en Allemagne, par exemple, permet aux gens de garder les tests chez eux et de les administrer aux visiteurs, et a aidé les garderies et autres lieux à rester ouverts.

Mais le problème aux États-Unis est loin d’être insurmontable, selon les experts. Le leadership du CDC serait un début. “J’espère que le procès du Royaume-Uni ajoutera à la base de preuves” et aidera à influencer l’agence, a déclaré Salomon. Supprimer les obstacles réglementaires pour aider davantage de tests à entrer sur le marché pourrait également aider.

Les écoles ont également besoin d’aide au-delà acheter des fournitures. De nombreuses écoles n’ont pas le personnel ou l’espace pour administrer les tests sur place, et elles auront besoin de plus de personnes ou d’un accès à des ressources de test externes. “Les écoles ont vraiment besoin d’un soutien logistique en plus d’un soutien financier”, a déclaré Salomon.

Au-delà de cela, le pays doit reconnaître que les tests sont importants. Pour Salomon et Bilinski, qui ont récemment écrit un éditorial sur le sujet chez Stat News, il ne s’agit pas seulement de quarantaine : il s’agit aussi de surveiller en permanence les écoles pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, ainsi que d’intensifier les interventions lorsque les cas sont s’élever dans une école et s’apaiser sur eux quand ils commencent (éventuellement) à descendre. Idéalement, ils aimeraient tester régulièrement non seulement les contacts étroits, mais aussi tous les étudiants, enseignants et membres du personnel.

Dans les écoles, “Nous prenons en quelque sorte des décisions très réactives, et nous les prenons en mode crise, et nous les prenons en temps réel”, a déclaré Bilinski. “Avoir des données pour que nous puissions les faire plus délibérément et planifier à l’avance serait utile pour réfléchir à un processus de prise de décision à plus long terme dans le contexte de Covid.”

Mais ce processus ne peut se produire que si nous reconnaissons que les vaccins ne sont pas tout. Nous avons besoin d’une approche à plusieurs niveaux qui inclut des tests si nous voulons recommencer à vivre – et à apprendre – en personne.

