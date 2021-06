Pourquoi les écouteurs de Toto Wolff ressentaient toute la force de sa colère à Bakou

Mike Elliott s’est ouvert sur la frustration visible ressentie chez Mercedes alors qu’ils prennent du retard sur Red Bull dans la lutte pour le championnat du monde.

Les réactions de colère de Toto Wolff alors qu’il regarde les courses dans le garage Mercedes ne sont pas un phénomène nouveau, et il y en a eu un autre après le redémarrage du Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Alors que Lewis Hamilton s’est enfermé au virage 1 et a emprunté la voie d’évacuation, ce qui lui a coûté toutes les chances de victoire et même des points, le directeur de l’équipe Wolff a crié « non, non, non » et semblait être sur le point de s’arracher les cheveux.

Ses écouteurs ont failli y faire face aussi. Il les attrapa de sa tête, les fit presque claquer et les jeta presque au sol, avant de leur donner un atterrissage légèrement plus doux que ce qui avait d’abord semblé probable.

Lors du débriefing d’après-course de Mercedes, leur directeur technologique Elliott, qui succèdera bientôt à James Allison en tant que directeur technique de l’équipe, a déclaré que de telles réactions reflètent simplement la passion de réussir qui imprègne les rangs des septuples champions du monde.

“Le genre d’émotion que vous avez vu de Toto est ce que nous ressentons tous”, a déclaré Elliott. «Nous traversons tous les mêmes montagnes russes émotionnelles lorsque nous suivons la course et nous ressentons tous en quelque sorte ce sentiment très fort d’émotion lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu.

« Vous pouvez le voir sur la piste de course lorsque vous regardez les images télévisées. Vous savez, quand quelque chose ne va pas sur la piste, ces gars le ressentent vraiment – vous pouvez le voir dans leur langage corporel, vous pouvez le voir dans l’expression de leurs visages, nous avons la même chose dans l’usine.

« Si vous regardez les aérodynamiciens ou les concepteurs, si le châssis n’est pas le châssis le plus rapide ce week-end, ces gars-là le sentent et ils se poussent.

« C’est la même chose pour nos coéquipiers chez HPP, ils le ressentent également si nous avons un problème avec un groupe motopropulseur ou si nous avons juste, pour une raison quelconque, perdu avec le groupe moteur.

«Je pourrais continuer et parler de toutes les parties de l’équipe. La réalité est que c’est très similaire pour nous tous – nous voulons vraiment faire de notre mieux pour l’équipe, pour nos fans et surtout les uns pour les autres.

“J’ai juste de la chance d’être ici devant la caméra quelques jours plus tard et mes émotions se sont calmées.”

