Pourquoi les écrivains de Substack sont fous de l’argent que Substack paie

Jude Doyle publie une newsletter Substack depuis 2018, peu de temps après le lancement de la startup. Cette semaine, l’écrivain, qui se décrit comme un «auteur non binaire, chroniqueur et bizarre», a annoncé qu’il quittait et s’installait chez Ghost, une plate-forme d’édition à but non lucratif.

Le Pourquoi Doyle a laissé les choses car il illustre la tension à laquelle Substack est confronté alors qu’il tente d’être à la fois une plate-forme – où il met simplement en place un endroit pour que quiconque puisse écrire quoi que ce soit et s’éloigne – et un éditeur – où il fait des choix sur les types d’écrivains qu’il veut sur Substack.

Mais le comment est tout aussi important car il illustre un problème potentiel qui se profile pour la société bourdonnante soutenue par la Silicon Valley: en très peu de temps, Substack a dynamisé le secteur des newsletters et l’a rendu attrayant pour un large éventail d’auteurs. Mais contrairement à d’autres plates-formes numériques, Substack n’a pas de verrouillage qui empêchera les écrivains – populaires ou non – de se tourner vers leurs concurrents.

Et les concurrents – y compris ceux de Facebook et Twitter – viennent définitivement après Substack.

D’abord le pourquoi: Doyle dit qu’ils ont quitté Substack parce qu’ils étaient contrariés que Substack publie – et dans certains cas offrait de l’argent dès le départ – des auteurs qu’ils disent être «des gens qui détestent activement les personnes et les femmes trans, argumentent sans cesse contre nos droits civiques, et en de nombreux cas, ont des antécédents publics d’abus direct et brutal de personnes trans et / ou de femmes cis dans leur industrie. »

Cette liste comprend certaines des recrues les plus importantes et les plus récentes de Substack: l’ancien journaliste d’Intercept Glenn Greenwald, mon ancien collègue de Vox Matt Yglesias et Graham Linehan, un écrivain de télévision britannique qui a été expulsé de Twitter l’année dernière pour «violations répétées de [Twitter’s] règles contre les comportements haineux et la manipulation des plateformes. »

Le modèle commercial principal de Substack est simple. Il permet aux rédacteurs de newsletters de vendre des abonnements à leur travail, et cela prend 10% des revenus générés par les rédacteurs (les rédacteurs doivent également verser plus de 3% supplémentaires à Stripe, la société de paiement numérique).

L’argent que Substack et ses écrivains génèrent – et comment cet argent est divisé et distribué – intéresse vivement les créateurs de médias et les observateurs.

Mais dans certains cas, Substack a également déboursé des paiements ponctuels pour aider à convaincre certains écrivains de devenir des rédacteurs de Substack, et dans certains cas, ces transactions sont importantes. Yglesias dit que quand cela l’a attiré vers la plateforme l’automne dernier, Substack a accepté de lui payer 250 000 $ ainsi que 15 pour cent des revenus d’abonnement qu’il génère; après un an, la prise de Yglesias augmentera à 90% de ses revenus, mais il ne recevra aucun paiement supplémentaire de Substack.

Comme Yglesias me l’a dit via Slack (il a cessé de travailler comme écrivain Vox l’automne dernier mais contribue toujours à Vox’s Mauvaises herbes podcast), l’accord qu’il a conclu avec Substack lui coûte de l’argent, pour le moment. Yglesias dit qu’il a environ 9 800 abonnés payants, ce qui pourrait générer environ 860 000 $ par an. S’il n’avait pas pris le paiement Substack, il en garderait 90%, soit 775000 $, mais dans le cadre de l’accord actuel, où il conservera les 250000 $ plus 15% des revenus bruts d’abonnement, sa prise sera plus proche de 380000 $.

Substack expérimente ce type d’offre depuis un certain temps, mais la semaine dernière, il a commencé à les décrire officiellement comme des offres «Substack Pro».

L’argent que Substack et ses écrivains génèrent – et comment cet argent est divisé et distribué – intéresse vivement les créateurs de médias et les observateurs, pour des raisons évidentes. Mais l’orientation générale n’est pas différente des autres plates-formes de médias numériques que nous avons vues au cours des 15 dernières années.

De YouTube à Facebook en passant par Snapchat et TikTok, les grandes entreprises technologiques tentent depuis longtemps de trouver des moyens de convaincre les gens et les éditeurs de créer du contenu pour eux sans avoir à les embaucher en tant que créateurs de contenu à plein temps. Cela implique souvent de l’argent: YouTube a défini le modèle en 2007, lorsqu’il a mis en place un système permettant à certains vidéastes de conserver 55% des revenus publicitaires générés par leurs clips.

Mais YouTube a également réalisé des avancées pour des types spécifiques de vidéos qu’il souhaite de la part de certains types de créateurs. Il y a dix ans, par exemple, il a dépensé des centaines de millions de dollars pour essayer de convaincre des célébrités comme Madonna et Jay-Z de créer des trucs pour le site. Facebook a fait la même chose, c’est pourquoi, à un moment donné, le New York Times avait une équipe de sept personnes dédiée à la création de vidéos Facebook Live. (Il est intéressant de noter que Instagram de Facebook a été assez lent à comprendre comment partager les revenus avec ses créateurs.)

À l’instar de Substack, YouTube et les autres grands sites de technologie grand public se considèrent fondamentalement comme des plates-formes: des logiciels mis en place pour permettre aux utilisateurs de distribuer leur propre contenu au plus grand nombre de personnes possible, avec le moins de friction possible.

Cette position génère généralement des critiques dans les cas où quelqu’un trouve un contenu odieux sur, par exemple, YouTube, puis YouTube explique ou ne explique pas pourquoi le clip est sur le site, puis peut ou non le retirer. La controverse actuelle sur Substack est un peu différente: des critiques comme Doyle se disent contrariés par le fait que Substack finance des auteurs qu’ils n’aiment pas – soit directement via des paiements anticipés comme celui que Yglesias a obtenu, ou simplement en les laissant conserver une part des revenus d’abonnement. ils vendent.

«Substack n’est pas une plate-forme d’auto-édition», a écrit Doyle plus tôt ce mois-ci. «Il organise ses écrivains. Il les paie, parfois massivement, et il fait des choix quant à savoir qui est bien payé et qui ne le paie pas. »

Le message « Cette entreprise est-elle une plate-forme ou un éditeur ou une entreprise de technologie ou une entreprise de médias? » La conversation est une conversation de longue date à laquelle de nombreuses entreprises de médias numériques finissent par participer, volontairement ou non. Il est généralement répondu par une sorte de haussement d’épaules.

On ne sait pas si la version de cette histoire de Substack fonctionnera différemment, bien que pour le moment, elle suscite pas mal d’attention négative: jeudi, par exemple, l’écrivaine Annalee Newitz a déclaré à son public Substack que la société était une «arnaque» et qu’elle a l’intention de quitter. Autres écrivains, y compris Elizabeth Spires et ma collègue Vox Emily VanDerWerff expriment des pensées similaires.

Une sorte de solution suggérée par les critiques de Substack est de demander à l’entreprise d’identifier les auteurs faisant partie du programme Substack Pro..

«Cela permettrait à d’autres personnes sur la plate-forme de prendre une décision éclairée quant à savoir si elles veulent être sur la plate-forme», m’a dit Spires via Twitter DM. «Je pense que si vous êtes un progressiste, vous voudriez savoir si vous publiez sur une plate-forme qui subventionne essentiellement un Breitbart. Et je suis sûr que les conservateurs voudraient savoir si Substack subventionnait exclusivement les gauchistes. … S’ils ne sont pas gênés par la personne qu’ils publient et ne voient pas de problème, pourquoi ne rendent-ils pas cette liste publique? »

Comme tout le monde qui ne travaille pas chez Substack, je ne sais pas combien d’auteurs sont dans son programme Pro. Mais je serais surpris qu’ils soient systématiquement à une extrémité du spectre idéologique. Un écrivain que je connais à qui on a proposé un accord de type Pro l’année dernière (mais qui ne l’a pas accepté) est quelqu’un qui n’est pas un homme blanc hétéro et dont la politique est très à gauche du centre.

Substack peut avoir besoin de travailler sur son problème de perception, mais il n’a certainement pas besoin de publicité supplémentaire

Plus précisément, Substack est conscient qu’il a maintenant une réputation de plate-forme pour les hommes blancs qui ne veulent plus ou ne peuvent plus travailler dans les publications traditionnelles, et la société est impatient de signaler qu’il a des écrivains de haut niveau qui ne correspondent pas à ce moule. L’auteure la plus réussie de la société, à la fin de l’année dernière, est Heather Cox Richardson, une professeure du Boston College qui produit un explicatif quotidien qui place l’actualité du moment dans un contexte historique.

«C’est bien pour nous de gérer la perception [that Substack caters to conservative writers]. Je me sentirais vraiment mal si les gens qui seraient vraiment géniaux sur Substack ne sentaient pas que c’est un bon endroit pour eux », m’a dit Chris Best, PDG de Substack en décembre.

Le co-fondateur de Substack, Hamish McKenzie, a déclaré que la société pourrait offrir plus de transparence pour les accords Pro qu’elle signe à l’avenir, mais ne s’engagera pas à informer les utilisateurs qui ont des offres existantes.

«Nous comprenons parfaitement pourquoi certaines personnes pensent qu’il serait plus sage de rendre publique la liste des personnes avec lesquelles nous concluons des accords», m’a dit McKenzie par e-mail. «Nous réfléchissons à des moyens qui pourraient rendre les accords Pro plus ouverts à l’avenir, mais nous voulons également honorer nos engagements existants envers les rédacteurs qui ont signé des accords Pro, étant entendu que c’est à eux de décider s’ils le souhaitent ou non. faire connaître leurs offres. Quel que soit le résultat final, nous nous en tiendrons toujours au principe de l’écrivain, et non de Substack, qui est en charge. »

Substack peut avoir besoin de travailler sur son problème de perception, mais il n’a certainement pas besoin de publicité supplémentaire dans certaines parties du monde: beaucoup de gens dans la technologie et les médias sont très conscients de Substack et essaient de trouver comment rivaliser avec lui.

Pour être clair: vous n’avez pas besoin de travailler avec une entreprise comme Substack ou Ghost pour créer et vendre votre propre newsletter. Ben Thompson, le rédacteur en affaires et en technologie dont le bulletin d’information à succès a inspiré Substack, a construit sa propre infrastructure en bricolant plusieurs services; mon ancien collègue Dan Frommer fait la même chose pour son bulletin New Consumer. Et Jessica Lessin, la PDG de l’Information, m’a dit sur le Recoder le média podcast qu’elle envisagerait de laisser aux écrivains utiliser la technologie de newsletter payante que son entreprise a créée gratuitement.

Mais depuis que Substack – lancé avec 17 millions de dollars de capital-risque – semble avoir prouvé qu’il existe un grand groupe de personnes qui souhaitent écrire des newsletters pour un groupe de lecteurs beaucoup plus important, de très grandes entreprises viennent maintenant pour le même marché. Plus tôt cette année, Twitter a acheté Revue, un concurrent de Substack, et commence maintenant à promouvoir le service auprès d’écrivains potentiels:

Je faisais un fil Twitter et Twitter m’a juste dit que je devrais plutôt penser à créer un bulletin d’information appartenant à Twitter. Rappel: Substack s’appuie sur Twitter pour trouver des rédacteurs potentiels et trouver de nouveaux lecteurs pour les rédacteurs de Substack. pic.twitter.com/QVZdQzpfGQ – Peter Kafka (@pkafka) 25 février 2021

Et cette semaine, Facebook a annoncé qu’il prévoyait également de lancer son produit de newsletter payante «dans les mois à venir».

Dans les deux cas, les avantages potentiels des grandes plates-formes par rapport à Substack sont évidents: une portée énorme et une capacité à rivaliser vicieusement sur les prix. Twitter dit que cela prendra 5% des revenus des auteurs – la moitié des 10% que Substack prend actuellement. Et Facebook n’a pas dit ce qu’il facturera, bien que ses représentants donnent un coup de coude et cligne de l’œil et suggèrent qu’ils ne prendront peut-être rien du tout.

Pendant ce temps, Substack a délibérément facilité la prise de racine pour les nouveaux concurrents, car il indique aux auteurs qu’ils peuvent prendre tout ce qu’ils ont construit sur Substack – à la fois leurs archives et leur liste de diffusion – et le déplacer où ils le souhaitent. Doyle, par exemple, a pu se lancer sur Ghost quelques jours après avoir écrit son premier article critiquant Substack.

«Je pense que le discours actuel sur Substack a en quelque sorte sous-pondéré l’ampleur du défi de leur modèle commercial ici», m’a dit Yglesias lorsque je lui ai demandé s’il resterait sur Substack après sa première année sur la plate-forme. «À long terme, il semble que Substack court un risque sérieux de perdre ses plus gros joueurs.»

D’un autre côté, à moins que vous ne dirigiez votre propre entreprise de newsletter privée, il semble que quiconque sur n’importe quelle plate-forme de newsletter court le risque du même problème que Doyle a identifié dans son premier article de blog. Si vous êtes sur la plate-forme de quelqu’un d’autre, d’autres personnes seront là aussi – peut-être même gagner de l’argent – et vous pourriez les détester.

C’est bien, m’a dit Doyle. Dans ce cas, ils ont écrit: «J’ai la possibilité de dire« merde », de partir et d’encourager les autres à partir.»