Pourquoi les élections en Allemagne sont un « embarras » majeur pour l’Europe – l’UE est le « perdant » | Monde | Nouvelles

in

Les trois principaux successeurs potentiels d’Angela Merkel se sont affrontés lors de la dernière ronde de trois débats télévisés en direct dimanche soir. Olaf Scholz des sociaux-démocrates, Armin Laschet des conservateurs et Annalena Baerbock des Verts se sont affrontés sur une série de questions. Et une fois de plus, M. Scholz est sorti vainqueur de ce qui semble être une voie désormais certaine vers la victoire aux élections allemandes du 26 septembre.

Le débat a porté sur des questions allant du changement climatique aux taxes et aux vaccins contre les coronavirus.

Notamment, cependant, il n’y avait aucune mention de la politique européenne ou des questions de politique mondiale ou de partenariat.

Après le débat, l’eurodéputé vert allemand Sven Giegold a tweeté : “L’Europe entière regarde les élections au Bundestag, mais la campagne électorale ne regarde pas l’Europe.”

Il a ajouté que c’était “un embarras pour le plus grand pays de l’UE”.

LIRE LA SUITE: La France demande une compensation pour l’accord sur les sous-marins britanniques

Armin Laschet s’est classé deuxième avec 27 pour cent, suivi par Annalena Baerbock à 25 pour cent.

M. Scholz, qui est ministre des Finances, a utilisé la question des inégalités sociales pour s’en prendre à M. Laschet, son principal adversaire.

Il a réitéré qu’en tant que chancelier, il imposerait un salaire minimum de 12 euros (10,27 £) de l’heure, ce à quoi la CDU s’oppose.

Il a dit : ” Monsieur Laschet, c’est peut-être la différence entre vous et moi.

“Je ne le fais pas parce qu’il y a une campagne électorale en ce moment. J’ai fait cette demande pendant des années.

“Pour moi, il s’agit de la dignité des citoyens. C’est pourtant ce qui nous distingue peut-être sur cette question.”

Plus tôt, un sondage INSA pour le journal allemand Bild am Sonntag avait placé le SPD à 26% de soutien, stable depuis une semaine, tandis que le conservateur de la CDU et son parti frère bavarois, l’Union chrétienne-sociale, ont ajouté un demi-point de pourcentage à venir. à 21 pour cent.

L’écart a été encore plus grand dans les sondages mesurant la popularité des candidats individuels à la chancellerie, indiquant la lutte difficile à laquelle M. Laschet est confronté contre M. Scholz avant les élections.

M. Scholz a recueilli le soutien en offrant un niveau continu de stabilité adjacente à Merkel, tout en proposant des réformes sur les questions où les électeurs estiment que la politique allemande a besoin d’un rafraîchissement.

Daniela Schwarzer, des Open Society Foundations à Berlin, a déclaré : « Il n’y a aucun appétit pour un changement de politique ou de style.

“Mais il y a un appétit pour un chancelier non-CDU à un moment donné.

“Il y a de plus en plus de gens qui en ont marre de l’habitude de Merkel d’étouffer la politique, de ne pas résoudre les problèmes, de diriger par derrière. Mais en même temps, ils ne veulent pas de perturbations.”

Les Allemands voudront peut-être conserver le style et l’approche politique globale de Merkel, mais ils souhaitent également que la prochaine chancelière résolve les problèmes que Merkel a laissés, notamment les emplois mal rémunérés, le retard numérique, les politiques climatiques timides.

En cela, M. Scholz pourrait offrir à l’Allemagne ce dont elle a besoin : la prise de décision rationnelle et la prudence fiscale d’Angela Merkel, associées à une nouvelle approche du mérite professionnel et social et des problèmes auxquels est confrontée une Europe post-pandémique.