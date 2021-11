Pourquoi les émissions de télévision sont-elles annulées après une saison

La télévision a été fondamentalement changée par l’avènement du streaming. Ce n’est pas seulement que les câblodistributeurs se démènent pour garder les abonnés. La structure de base des émissions est en train de changer et les modèles économiques qui déterminaient autrefois si quelque chose était un succès ou non ne sont plus pertinents maintenant. Une émission peut commencer à avoir une tendance dans sa troisième saison une fois que le public se fraye un chemin à travers les épisodes précédents. Alors pourquoi tant d’émissions de télévision en streaming sont-elles annulées après une saison ? Et pourquoi les streamers sont-ils si désireux de passer cet appel ?

L’une des dernières émissions télévisées annulées plus tôt était Y: The Last Man. Si vous êtes comme moi, vous avez peut-être été surpris de voir Y: The Last Man se lancer sans trop de fanfare. L’adaptation de la bande dessinée a été créée exclusivement sur Hulu en tant qu’original « FX sur Hulu » en septembre 2021. Des semaines avant sa finale, cependant, la showrunner Eliza Clark a fait savoir aux fans que FX avait refusé de le renouveler pour la saison deux via Twitter.

Et juste comme ça, un spectacle en préparation depuis plus d’une décennie a disparu avant même qu’il n’ait vraiment eu la chance de trouver sa place. Aurait-il pu développer un public au fil du temps ? FX changera-t-il de cap si les fans se plaignent assez fort ? Ou existe-t-il un autre service de streaming qui pourrait le faire revivre ? Lisez la suite pour savoir comment les streamers gèrent l’annulation ou le renouvellement des émissions dès le début.

Émissions de télévision annulées après une saison

Y : The Last Man n’est pas seul. De nombreux spectacles sont annulés après une saison. Ou, dans le cas de Y, avant même qu’une saison ne soit terminée.

Les cotes d’écoute pour la diffusion traditionnelle et la télévision par câble pourraient être des tueurs absolus à l’époque. La situation est encore pire avec autant de personnes coupant le cordon aujourd’hui, bien que les émissions puissent plus facilement trouver une seconde vie sur les services de streaming maintenant. À une époque plus simple, un spectacle fonctionnait ou non. Cela pouvait rapporter un peu plus d’argent grâce à la syndication, mais cela exigeait généralement que ce soit un succès dès le départ.

La télévision devait faire une marque tout de suite, mais le streaming est une toute autre bête.

Certaines de ces émissions ont réussi à prospérer grâce à la syndication, et Firefly s’est même mérité un long métrage, Serenity de 2005, où il a pu régler les problèmes. Mais dans l’ensemble, ce qu’ils ont en commun, à part l’annulation, c’est qu’ils n’ont pas réussi à attirer un public suffisamment large (pour de nombreuses raisons).

Mais les émissions ont maintenant plus d’opportunités d’augmenter ces audiences au fil du temps, en grande partie grâce à un accès facile aux saisons précédentes pour vous attirer.

Trouver un public

L’un des vrais cadeaux de l’ère du streaming est que les émissions ont plus de place pour se développer lentement. C’est l’une des raisons pour lesquelles c’est si frustrant quand une émission ne peut même pas traverser la première saison.

Est-ce que FX avait vraiment besoin de débrancher Y : The Last Man si vite ? Les abonnés de Hulu auraient pu lentement trouver leur chemin vers l’émission, peut-être attirés par le potentiel de diffuser toute la première saison en une seule fois une fois la diffusion terminée. Lui donner quelques mois pour trouver son public (ou prouver convenablement son impopularité) aurait-il fait une telle différence ? Ce n’est pas une hypothèse noble. C’est ainsi que fonctionne la télévision maintenant, dans de nombreux cas.

Breaking Bad d’AMC est peut-être l’exemple le plus célèbre. Lors de sa dernière saison en 2013, Breaking Bad a plus que doublé ses propres records d’audience, et cela a été largement attribué à la disponibilité des saisons précédentes de l’émission sur Netflix. Les personnes qui étaient trop en retard pour se soucier de l’émission pouvaient soudainement rattraper leur retard immédiatement et ensuite suivre à la télévision. AMC effectuait une double déduction, collectant des frais de licence auprès de Netflix alors même que le streamer donnait un coup de pouce à ses futures cotes (et revenus) de câble.

Des émissions comme Breaking Bad et Succession ont augmenté leur audience entre les saisons grâce au streaming.

Succession de HBO est un autre excellent exemple. L’audience de l’émission a augmenté tout au long de sa première saison, mais elle a connu un énorme bond entre ses 997 000 téléspectateurs alors record à la fin de la première saison et ses 1,2 million de téléspectateurs pour la première de la saison deux. On peut facilement supposer que les gens n’étaient pas à l’écoute d’une première de la saison deux sans contexte. Au contraire, Succession a considérablement augmenté son audience entre les saisons, car le bouche-à-oreille et les meilleures listes ont conduit les gens vers les plateformes de streaming de HBO (maintenant consolidées sous le nom de HBO Max). En octobre 2021, les notes de succession ont à nouveau atteint de nouveaux sommets à 1,4 million.

Alors, qu’est-ce qui donne ? Pourquoi un streamer (comme FX sur Hulu) annulerait-il une émission (comme Y : The Last Man) dans la première saison ? Pourquoi renoncer à la chance qu’il devienne un succès organique alors qu’il a une bonne presse ?

Le modèle deux saisons de Netflix

Il est difficile de comprendre la pensée d’un service de streaming. Ils répartissent les informations comme bon leur semble et utilisent des mesures qui ne correspondent pas toujours à ce que nous attendions.

Netflix est devenu pratiquement tristement célèbre pour avoir annulé des émissions après seulement deux saisons. Sense8, The OA, Special, American Vandal et Altered Carbon ne sont que quelques exemples. Certes, le service a également annulé de nombreuses émissions après une, trois, quatre saisons et plus. Ceux-ci incluent GLOW, One Day at a Time, Daredevil, The Society, Ozark, et plus encore.

Netflix a révélé quelques détails sur son processus, qui repose sur une combinaison de métriques de téléspectateurs. Il examine l’audience au cours des sept premiers jours et des 28 premiers jours d’épisodes diffusés sur le site. Il fait également la distinction entre les téléspectateurs qui commencent une émission et la terminent dans ce laps de temps.

Nous pouvons débattre de la pertinence de ces chiffres et de ces délais, mais à partir de là, Netflix fait exactement ce à quoi vous vous attendez. Il compare le coût et la valeur. Bref, si le nombre de téléspectateurs est suffisamment élevé pour justifier le coût de production, il commande une nouvelle saison. Assez simple.

Mais cela ne correspond pas à certains de nos exemples. Si HBO avait décidé qu’il fallait craquer un million de téléspectateurs par épisode, il aurait annulé Succession à la fin de la première saison. C’est en dépit d’avoir atteint 1,4 million de téléspectateurs par épisode d’ici la troisième saison.

Y : Le dernier homme n’était peut-être qu’un coup de chance.

Y : Le dernier homme a peut-être subi un sort différent, cependant. Selon des sources qui ont parlé à The Hollywood Reporter, FX a dû prendre une décision rapide car les options pour le retour des acteurs arrivaient à échéance, et ce serait dans une situation délicate, contractuellement, s’il attendait plus longtemps. Aussi frustrant que cela puisse paraître, c’est en fait une bonne nouvelle à un niveau plus large. FX aurait probablement attendu dans des circonstances normales. Mais en raison de nombreux retards de production, il n’y avait tout simplement aucune marge de manœuvre pour ce titre.

Le modèle d’annulation du streaming peut-il changer ?

Une grande chose à propos de l’ère du streaming est que les choses évoluent remarquablement rapidement.

Mais les choses vont un peu plus vite maintenant. Lorsque Y: The Last Man a été annulé, la showrunner Eliza Clark a tweeté son espoir et son engagement à « trouver Y sa prochaine maison ». Bien qu’il n’y ait toujours aucun signe qu’un autre réseau ou streamer reprenne l’émission, le souhait de Clark n’est pas qu’une chimère. Il y a un précédent.

Et ce n’est pas seul. Cobra Kai (lui-même un renouveau de la série de films Karate Kid) a été lancé sur YouTube Red (maintenant YouTube Premium) en 2018. Après deux saisons réussies, il est passé à Netflix en 2021. Il n’a pas été annulé mais avait besoin d’une nouvelle maison en tant que YouTube l’accent a été mis sur les originaux non scénarisés et documentaires. Une autre série YouTube Red, Step Up: High Water, a été annulée mais a également trouvé une nouvelle maison presque immédiatement à Starz.

Que ce soit pour la collecte de données, la croissance du nombre d’abonnés, le recalibrage de la marque ou pour toute autre raison, les annulations anticipées sont frustrantes à l’ère du streaming. Espérons que nous commencerons à voir des changements dans un proche avenir. Mais il est bon de savoir que les guerres du streaming ne nous ont pas manqué de concurrents pour prendre le relais lorsqu’un service débranche trop rapidement.

Et sur cette note, voici en espérant une deuxième saison de Y: the Last Man.

