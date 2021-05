Pourquoi les Emmys doivent accorder une meilleure attention aux séries limitées ⋆ .

Peut-être avez-vous commencé à regarder l’adaptation cinématographique vivante de Barry Jenkins de l’histoire de l’esclavage de Colson Whitehead en 2016, «The Underground Railroad», qui a laissé tomber ses 10 épisodes sur Amazon Prime la semaine dernière. Ou peut-être que vous êtes obsédé par ces intrigues sinueuses de «Mare of Easttown» de HBO et que vous attendez, en espérant que Kate Winslet rencontre un robinet en marche avant la fin de la série limitée et, en utilisant ce délicieux accent du comté de Delaware, un soufflet, «OK. Qui a laissé le bûcheron courir?!?

Ces deux excellents programmes pourraient bien se présenter aux Emmys cette année. Ou peut-être que ni l’un ni l’autre ne le feront. Alors que l’Académie de la télévision s’est adaptée pour saluer la quantité abondante de contenu produit ces jours-ci, elle n’a pas remarqué où la plupart des travaux intéressants sont effectués. Et cela signifie qu’une fois de plus, les électeurs d’Emmy seront confrontés à des choix impossibles dans les catégories de séries limitées tout en luttant pour trouver suffisamment de spectacles et de performances dignes pour remplir le reste de leurs bulletins de vote.

Vous vous souvenez peut-être (ou peut-être pas, car nous avons eu des choses plus urgentes à penser) que l’année dernière, l’Académie de la télévision a élargi les catégories de séries comiques et dramatiques à huit émissions et a augmenté le nombre de nominés dans d’autres catégories en fonction du nombre de soumissions. Cela a abouti à une aubaine pour soutenir les membres par intérim d’émissions populaires comme “Succession” et “La merveilleuse Mme Maisel” (tous deux absents des Emmys de cette année parce que la pandémie a retardé le tournage) et le toujours indigne “Saturday Night Live”, parce que, apparemment , les électeurs n’ont pas d’imagination et ne peuvent pas briser les vieilles habitudes.

Pendant ce temps, les séries limitées, parce qu’elles coûtent cher à produire et qu’il s’agit de qualité plutôt que de quantité, restent fixées à cinq nominations. D’une part, le champ plus petit rend la course plus excitante. De l’autre … eh bien, énumérons juste quelques-unes des séries limitées éligibles cette année:

«Petite hache»

«Le gambit de la reine»

«Je peux te détruire»

«WandaVision»

«Le bon Dieu oiseau»

«Génie: Aretha»

«Le chemin de fer clandestin»

“L’annulation”

«Jument d’Easttown»

“C’est un peché”

«Fargo»

«Halston»

Maintenant, nous pouvons débattre des mérites de ces séries. Vos cinq favoris peuvent être complètement différents de mes cinq. Cependant, si vous n’avez pas «Small Axe» sur votre liste, je ne peux que supposer que vous n’avez pas encore regardé la série d’anthologies de cinq films de Steve McQueen. (Rappel: The Los Angeles Film Critics Assn. A nommé la meilleure image de «Small Axe».)

Mais ils méritent tous d’être discutés. Et ils ont tous suscité beaucoup de débats – pour les séries plus récentes, comme «The Underground Railroad», «Mare of Easttown» ou «Halston» de Ryan Murphy (les Emmys adorent Murphy), la discussion se poursuit. Ce sont les séries dans lesquelles les réseaux et les streamers investissent et la série qui nous obsède (par exemple: vaut-il mieux laver à la main une arme du crime ou simplement la jeter au lave-vaisselle comme l’a fait mon cher Henry dans “The Undoing”?) et pourtant, comparativement, ce sont les séries que les Emmys ignorent.

Certes, la télévision passe par des cycles et les formats populaires sont connus pour se refroidir. Il y a six ans, à l’époque glorieuse de «Inside Amy Schumer», «Portlandia» et «Key & Peele», la Television Academy a divisé la catégorie des variétés entre les sketchs et les talk-shows. Cela semblait être une bonne idée à l’époque… jusqu’à ce que les meilleurs sketchs mettent fin à leurs tournées. La catégorie est tombée à trois nominés l’année dernière et pourrait bien avoir été fusionnée avec les talk-shows cette année si toutes les personnes impliquées ne se sont pas plaintes. (Ou était-ce seulement Lorne Michaels?)

Il est difficile d’imaginer que cela se produise avec le format série limitée. L’appétit du public pour les récits en série continue de croître de façon exponentielle – il me faut environ une décennie pour écouter tous les podcasts stockés dans ma bibliothèque – et cela s’étend à la télévision où les conteurs avertis se rendent compte que le format fermé a des avantages qui vont au-delà de la capacité de attirer les stars qui ne veulent pas s’engager dans une série de longue haleine. Moins est plus. Gardez la marque, racontez une histoire différente. «Fargo», «American Crime Story» et «Genius» connaissent la perceuse. «The Crown», avec sa refonte et ses recalibrages, le comprend aussi.

Pour l’instant, cependant, attendez-vous à ce que les listes «snubs» des Emmys de cette année soient remplies de vos émissions et acteurs préférés, même s’il est impossible de «snober» quelque chose lorsque la capacité de récompenser reste si limitée.

