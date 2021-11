Pourquoi les employés occidentaux quittent leur emploi et comment les tendances du travail ont évolué en Inde après le ralentissement de la pandémie

Le nombre de démissions en un mois par rapport à l’emploi total atteignait 2,9 % dans le résumé des offres d’emploi et du roulement de la main-d’œuvre du bureau. (. Image)

Juste un an après que les États-Unis aient connu le taux de chômage le plus élevé depuis la Grande Dépression en raison du ralentissement induit par la pandémie, les maisons d’affaires qui s’ouvrent dans le pays avec une nouvelle confiance trouvent un autre barrage routier, un grand nombre de personnes quittent leur emploi.

Le nouveau phénomène qui a également balayé d’autres pays d’Europe a vu un nombre record de 4,3 millions de personnes quitter leur emploi en août aux États-Unis, selon les données du Bureau of Labor Statistics. De plus, le nombre de démissions en un mois par rapport à l’emploi total atteignait 2,9 % dans le résumé des offres d’emploi et du roulement de la main-d’œuvre du bureau.

Selon le psychologue américain, les gens d’Anthony Klotz redéfinissent les priorités dans l’équation travail-vie. Il a appelé le phénomène la « Grande Démission »

Ce que la pandémie a appris aux employés

Survivre au verrouillage de la pandémie a fait connaître aux gens la «vie sans travail comme option viable» Le forum «r/antiwork» de Reddit qui existait depuis 2013 a vu plus de 9 lakh adeptes et 1 400 messages quotidiens l’année dernière. Les griefs des employés liés aux délais irréalistes, aux maigres salaires, aux mauvais patrons sont venus mettre et ont déclenché les élans de la jeunesse.

Qui arrête et pourquoi

Le rapport du Washington Post du mois dernier a révélé que la plupart des personnes qui ont quitté leur emploi depuis avril appartenaient aux secteurs de la vente au détail et de l’hôtellerie et exploraient d’autres options de carrière ou changeaient d’emploi. La plupart des abandons appartenaient à l’hébergement et aux services de restauration, suivis par le commerce de gros, puis le secteur de l’éducation du gouvernement local suivait de près.

La rubrique « ne travaille pas » ou « ne cherche pas d’emploi » a dépassé les 14 millions dans les pays de l’OCDE. En Allemagne et à Pâques, les pays d’Europe centrale connaissent une forte baisse de la main-d’œuvre qualifiée en raison du renforcement des filets de sécurité sociale.

La sociologue Amrita Datta, également professeure assistante invitée à l’université allemande de Krea, constate que le principal transfert de la main-d’œuvre qui démissionne est constitué de professionnels de rang intermédiaire qui ont compris qu’ils ont plus de valeur marchande que leur organisation actuelle ne leur en donne et qu’ils ont les compétences, les contacts pour mieux des emplois ou créer leur propre entreprise, quelque chose dans lequel les jeunes professionnels ou les seniors ne prendront pas le risque de s’aventurer.

De plus, les start-ups se sont multipliées à Berlin et de nombreux professionnels de la fin de la trentaine et du début de la quarantaine venaient de Chine et d’Inde.

Scénario d’attrition des employés en Inde

Pankaj Kapoor, directeur général de la société d’analyse de données immobilières Liases Foras, a déclaré à l’Indian Express que l’absence de sécurité sociale et d’allocations de chômage fait que la plupart des employés indiens occupent des emplois de col blanc. De plus, contrairement à d’autres pays où le climat dicte les heures de travail, les Indiens travaillent 365 jours car les ressources en population sont élevées et les coûts de main-d’œuvre sont faibles.

Mais le modèle de travail à distance a rendu les heures de travail plus flexibles pour les entreprises et les employés, souligne M. Kapoor. Alors que la pandémie a déplacé notre économie spatiale, les bureaux se diffusent dans les villes de niveau II et de niveau III, c’est-à-dire se déplacent vers les employés dans l’autre sens, a-t-il noté.

Anuj Puri, président de la société immobilière ANAROCK Group, constate que les secteurs de l’informatique et de l’ITeS ont connu un changement alors que les start-ups deviennent des licornes et sont prêtes à payer des salaires élevés à la main-d’œuvre. De plus, il y a eu une augmentation importante de la demande de logements plus grands, car les gens choisissent la FMH et l’enseignement en ligne. Cela a incité les développeurs à passer à de nouvelles configurations de taille domestique telles que 1,5, 2,5 et 3,5 BHK, a-t-il ajouté.

La pandémie est devenue la genèse de nouvelles façons de travailler et d’envisager le travail en Inde et dans le reste du monde.

