Pourquoi les enfants de Chad Daybell pensent qu’il est innocent des accusations de meurtre

Comme leur mère était en mauvaise santé, ses enfants disent que ce sont eux qui ont refusé de subir une autopsie, pas leur père.

“Le récit est qu’il disait, ‘Non, non, pas d’autopsie.’ Mais il se tenait là – en état de choc total, traumatisé, nous laissant prendre la décision », a déclaré Emma dans l’interview. “S’il essayait de cacher quelque chose, vous – je ne laisserais pas quelque chose comme ça à mes enfants si j’essayais de cacher quelque chose.”

Ce sont des mois plus tard que son corps a été exhumé et qu’une autopsie a été effectuée, qui a indiqué que la cause de sa mort était asphyxiée, selon Garth.

Pourtant, ils sont Mark Daybell pense que “ne veut pas nécessairement dire étouffé”, a-t-il déclaré. Il a poursuivi: “Nous avons besoin de plus de faits. Nous ne nous contentons pas de dire: ‘Oh, eh bien, au revoir, Chad.’ Il n’y a pas encore d’amour, il y a toujours une connexion.”