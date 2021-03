Pourquoi les enfants ne sont pas (et ne le seront pas avant 2022) dans le plan de vaccination

Ils sont les derniers du plan de vaccination, et il semble que cela ira très loin: la communauté médicale et scientifique ne doute pas qu’elle le fera aussi les enfants et les adolescents auront leur tour, mais ils devront attendre qu’il y ait des résultats sur l’efficacité des antidotes qu’ils contiennent. Jeter cela pourrait ne pas arriver avant 2022.

La stratégie conçue en décembre par le groupe de travail technique sur la vaccination Covid-19 a déjà défini 9 des 15 groupes qu’il comprend, le dernier d’entre eux celui des patients à haut risque cette même semaine, mais les mineurs sont toujours portés disparus ils ne sont pas non plus attendus.

Et le fait est que le manque de preuves scientifiques s’accompagne de doutes sur la capacité des vaccins à prévenir la transmission et à propos de lui rôle joué par les mineurs dans la propagation des contagions. La stratégie est très claire: les enfants et les adolescents ne peuvent pas être considérés comme des groupes prioritaires pour le moment.

En Espagne, il y a 7,3 millions d’enfants de moins de 18 ans. Les experts consultés sont d’accord: ce sera aussi leur tour, mais bien sûr ils couvriront 30% de la population qui ne sera pas vaccinée d’ici la fin de l’été, si l’objectif européen commun de vacciner 70% des citoyens avant l’automne est atteint.

Seul ceux avec certaines pathologies pourraient être immunisé avant. La chose prudente est de ne pas fixer de date pour le reste, mais tout indique que, au moins les moins de 12 ans, ne pourront pas recevoir leur injection avant 2022.

La mortalité infantile « est une rareté »

Le processus de vaccination devait commencer par les plus vulnérables, comme cela se fait d’ailleurs depuis le 27 décembre dernier, affirment sans hésiter Francisco Álvarez, coordinateur du Comité consultatif des vaccins de l’Association espagnole de pédiatrie (CAV-AEP), et Pablo Aldaz, porte-parole des vaccins de la Société espagnole de médecine familiale et communautaire (Semfyc).

C’est ainsi que la stratégie le définit, qui repose sur critères d’âge pour prioriser les groupes cibles. Plus l’âge est avancé, plus le risque est grand: le pourcentage d’hospitalisations et de décès de personnes infectées augmente au fil des ans, atteignant respectivement 33,3% et 14,7% en Espagne à plus de 79 ans, selon les données de l’Institut de santé Carlos III.

Au contraire, le population d’enfants et d’adolescents représente un 10% des cas de Covid, 0,4% des hospitalisations et moins de 3 pour mille de décès: depuis le 10 mai, 32 enfants de moins de 15 ans sont décédés en Espagne (17 d’entre eux avaient moins de 2 ans; 11 étaient dans le groupe de 5 à 14 ans et 4 dans le 2 à 4 ans). «La mortalité infantile est une rareté», abonde Aldaz.

Dans le monde entier, les chiffres de l’OMS suggèrent que moins de 18 ans ne représentent que le 8% des cas mondiaux; le 0,2% des décès Il s’agissait de personnes qui n’avaient pas atteint 20 ans, alors qu’elles constituaient près de 29% de la population de la planète.

Manque d’essais

En outre, essais cliniques menés à ce jour, ils ont été réalisés à partir de 16 dans le cas de Pfizer et de 18 dans les autres, ce qui explique pourquoi les enfants ne peuvent pas être inclus dans la vaccination. Mais les laboratoires se sont déjà mis au travail.

Pfizer est recruter des mineurs entre 12 et 15 ans et calcule qu’ils pourraient avoir des résultats tout au long de 2021. « Cette année, la fiche technique changera probablement », déclare le Dr Vázquez, qui rappelle que cette société pharmaceutique a prévu testez votre sérum sur des enfants âgés de 5 à 11 ans, « mais à partir de là, nous n’aurons plus de résultats avant 2022. »

Dans le cas de Moderna, Álvarez indique, ils recrutent des participants à un essai chez des enfants entre 12 et 18 ans et « ils disent aussi qu’ils peuvent donner des résultats tout au long de 2021. Et puis ils étudieront de 11 ans à 6 mois, mais ils ne les auront pas avant 2022« .

Pendant ce temps, l’Université anglaise d’Oxford a commencé à la mi-février tests cliniques pour vérifier le efficacité chez les enfants de 6 à 17 ans du vaccin AstraZeneca.

Le dernier qui a reçu le feu vert en Europe mais ne commencera à être fourni qu’en avril, celui de Janssen, prévoit également commencez vos tests chez les mineurs, y compris les nouveau-nés, les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées, mais pas de date.

Ils ne sont pas super répandus

Beaucoup a été fait de rôle de super contagion des mineurs, une théorie que différentes études ont démêlé. La L’OMS l’a exclu en janvier, lorsqu’il a statué que les écoles en général n’étaient pas des sources super-propagatrices du coronavirus et que les quelques cas dans lesquels elles sont devenues une source de transmission ont coïncidé avec le non-respect des mesures de prévention.

« Les enfants ne constituent pas un groupe à risque important car ils sont plutôt victimes quels propagateurs de l’infection; en général je sais infecter par les adultes: Lorsque des cas apparaissent dans les écoles, c’est qu’ils ont été infectés à la maison et ensuite ils y transportent la maladie », explique Álvarez.

Devraient-ils être établis sous-groupes au sein des mineurs? Le contact social accru des adolescents justifie-t-il d’aller avant les enfants?

En ce sens, la stratégie a un impact sur la Groupe 15-29 ans est celui incidence la plus élevée de cas Il se présente vu sa forte exposition, « avec un plus grand nombre de voyages à l’étranger liés aux loisirs, aux voyages, un plus grand nombre de relations interpersonnelles et un assouplissement excessif des mesures de sécurité ».

Ongle plus jeune âge et sexe masculin sont associés à un moins de mesures d’hygiène, « qui favorise l’exposition et la contagion » parmi eux « et secondairement au reste de la population ».

Cependant, le l’exposition en milieu scolaire est faible et représente 1% des cas diagnostiqués depuis le 10 mai, très éloignés des plus fréquents, qui sont le domicile (33%) ou l’environnement inconnu (40%), ce qui traduit «le strict respect des mesures de sécurité dans les établissements scolaires».

Un système immunitaire plus fort

Il y a encore une autre question, celle de la capacité d’éradication de la transmission des vaccins, bien qu’il y ait de plus en plus de données, en particulier celles qui ont été produites par la vaccination de masse en Israël, que les médicaments peuvent empêcher la transmission, «sinon complètement», souligne Álvarez, «presque complètement».

En d’autres termes, « ils n’élimineront pas complètement le virus du nasopharynx mais ils le feront réduire considérablement la charge, avec lequel ce sera difficile pour eux d’infecter « Lorsque cela sera démontré, les adolescents et les jeunes devront peut-être devenir un groupe à risque plus important, car cela les empêcherait d’infecter les autres. »

Aldaz est un peu plus brutal: lorsque la capacité d’éradication du vaccin est confirmée, « vous devez les vacciner ».

La réponse immunitaire des enfants au médicament ne doit pas différer beaucoup de celle des adultes, dit cet expert; En réalité, votre système immunitaire est «encore plus fort» car elles n’ont pas développé le phénomène d’immunosénescence – vieillissement du système immunitaire – des personnes âgées, ce qui les rend moins sensibles aux stimuli, qu’il s’agisse d’infections ou de vaccins.

Seuls les enfants atteints de certaines pathologies seront vaccinés

« La première chose est mettre fin à la vaccination des adultes. Il est bien de fixer l’objectif de 70%, mais les enfants et les adolescents n’entreront pas tant que la fiche technique ne le définira pas. Le dernier sera eux: ils ne seront jamais en avance sur les autres à moins d’avoir des maladies à risque », insiste le porte-parole de l’AEP.

Pas même quand vient le temps que les vaccins soient accessibles à tous: en ce sens, le médecin rappelle que l’Espagne a acheté à l’avance l’équivalent de cinq doses par citoyen, mais les autorités sanitaires ne prendra pas la décision de les administrer aux enfants jusqu’à ce que je ne sache pas inclure dans la fiche technique.

Il n’y a qu’un seul circonstance spéciale qu’ils envisagent les protocoles des communautés, et c’est que certains troubles neurologiques sévères, institutionnalisées ou non, «elles peuvent être évaluées individuellement, comme pour les grossesses». Certains fixent une limite entre 12 et 18 ans, d’autres non.

Le reste, quant à lui,« Ils seront les derniers », insiste-t-il. Et dans tous les cas, si des sous-groupes sont constitués, les adolescents seront vaccinés plus tôt parce que les répétitions sur eux se termineront plus tôt.

Etre les derniers ne signifie pas qu’ils ne seront pas vaccinés comme tout le monde. « Bien sûr, toute la population sera vaccinée. Les enfants aussi », conclut-il.