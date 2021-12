Pourquoi les entreprises américaines se trompent sur les NFT

Chaque service marketing d’entreprise en Amérique (et au-delà) semble s’acharner sur l’engouement pour le NFT. Mais malheureusement pour eux, la plupart ont peu d’impact et font que ces entreprises semblent moins pertinentes plutôt que l’inverse.

Janine Yorio est la co-fondatrice et PDG de Republic Realm, l’un des investisseurs et développeurs les plus actifs de l’écosystème immobilier métavers.

C’est parce que chaque projet NFT d’Adidas à Campbell’s Soup à Budweiser suit un format presque identique :

Annoncez un prochain projet de token non fongibleDéclarez que le vôtre sera différent de tous les autres parce que vous avez dépensé plus d’argent ou avez une idée légèrement différente ou c’est le premier du genre dans votre industrieLancez un projet NFT à faible risque et non spécifique et ne fait vraiment rien ressentir à personne. Tenter désespérément de faire connaître la merde

Pendant les un à trois jours suivants, une poignée de médias écriront à ce sujet et Twitter peut exploser de sentiment (bien que souvent, d’indifférence), mais ensuite, personne ne s’en souciera – ni la presse, ni l’entreprise, ni ses clients.

Alors pourquoi les services marketing des entreprises continuent-ils à lancer ces projets NFT sans intérêt ? En partie parce qu’ils ont peur de prendre des risques, mais plus probablement parce qu’ils ne comprennent pas parfaitement les TVN. Alors que leur PDG les pousse à «faire quelque chose dans les NFT», ils réagissent de manière impulsive et lancent un projet pour de bon. La plupart du temps, ils le font juste parce que tout le monde le fait.

Voici quelques éléments que les entreprises doivent savoir pour éviter les erreurs les plus courantes.

1. L’apparence d’un NFT importe très, très peu.

La conception d’un projet NFT devrait se concentrer sur des éléments tels que la rareté, l’innovation et la communauté, mais le NFT réel utilisé pour désigner cette communauté est sans doute la chose la moins importante à concevoir, et ne devrait certainement pas être le premier ou même l’objectif principal.

Prenez, par exemple, certains des projets d’art génératif comme Squiggles. Pour un œil non averti, le talent artistique du NFT semble être mince ou inexistant, mais pour ceux qui se trouvent dans le cercle restreint, il est connu pour être un projet NFT de pedigree spécial. L’art de l’art n’est pas ce qui rend un gribouillis précieux.

2. Un projet NFT réussi commence d’abord par sa communauté, construit autour de problèmes et d’une identité dont la communauté se soucie.

Les projets NFT réussis partent de la base et non de haut en bas. Les communautés ne concernent pas les entreprises ; il s’agit d’idées qui rassemblent des gens, des gens qui, autrement, ne se rencontreraient peut-être pas, sauf dans ces communautés NFT.

Le projet Toadz, par exemple, a commencé à l’opposé du Bored Ape Yacht Club (BAYC-voir ci-dessous), avec une ambiance plus ouverte et inclusive et une communauté en ligne en croissance explosive. La communauté a adoré cette philosophie, et donc quand Toadz a fait sa première sortie il y a quelques semaines, ils se sont vendus rapidement. Les Toadz NFT ne sont pas du grand art, loin de là ! – mais leurs développeurs maîtrisaient l’aspect communautaire avant de lancer le projet.

3. Les NFT sont des monnaies sociales importantes pour des communautés spécifiques.

Posséder un NFT connote la valeur et la compréhension d’une communauté très étroitement définie que les autres ne comprennent pas.

Dans le projet NFT Bored Ape Yacht Club, un projet de photo de profil NFT basé sur environ 10 000 dessins animés de singes de différentes raretés, l’art lui-même est assez moche, mais c’est précisément le but. L’art est conçu intentionnellement pour dissuader les personnes qui ne savent pas ou ne comprennent pas. C’est un club d’initiés, et il faut être à l’intérieur pour comprendre la blague. Être un initié de BAYC signifie soit entrer si tôt que l’on a pu acheter à un prix abordable, soit si riche que l’on est à l’aise de dépenser des centaines de milliers de dollars pour acheter un singe aux prix actuels.

Ces deux personnes ont une monnaie sociale intense parmi la foule NFT, par conséquent, posséder un singe BAYC est devenu un symbole massif de statut social. Ce statut n’a absolument rien à voir avec le mérite artistique du singe.

4. Les marques natives du métaverse ont actuellement plus de valeur que les marques d’entreprise existantes dans cette nouvelle arène.

Dans le métaverse, les baskets virtuelles de RTFKT se vendent à un prix plus élevé que les titans de la chaussure existants comme Nike ou Adidas. En fait, les grandes entreprises sont à l’opposé de toute la philosophie de la cryptographie. Il existe un tout nouveau monde virtuel dans lequel la valeur de leur marque n’est pas encore aussi précieuse que dans le monde réel.

Ces entreprises refusent d’y croire, alors elles continuent toutes à faire la même erreur en pensant que leur marque très reconnaissable dans le monde réel légitimera l’ensemble de l’espace. Ce qu’ils ne réalisent pas, c’est que le NFT et l’espace métavers sont déjà légitimes, et ils sont les étrangers. Les grandes entreprises sont les débutantes et risquent d’être chassées de cet écosystème enthousiaste qui tolère très bien les nouvelles idées et les projets insolites, mais qui n’aime pas que les grandes entreprises s’y mettent.

5. Les projets NFT récompensent ce qui est très spécifique.

Les entreprises se tournent vers le générique ou vont trop loin en étant excentriques pour que cela semble inauthentique. La communauté crypto est perspicace, et reprendra cela dans un effort réel et l’étiquetera comme une ponction d’argent d’entreprise ou une tentative boiteuse de sembler pertinente. Les entreprises doivent réfléchir à ce qui rend leur marque vraiment unique et culte et doivent se concentrer sur ce que ces super-utilisateurs attendent d’une affiliation avec son produit. À partir de là, il doit décider s’il s’agit d’un thème qu’il peut utiliser pour créer une base pour sa communauté NFT.

6. Les projets NFT ont besoin d’une feuille de route en constante évolution.

L’abandon d’un projet NFT sans aucun plan pour l’avenir n’incitera pas la communauté à participer et suscitera plutôt des critiques selon lesquelles le projet n’est qu’une ponction d’argent d’entreprise ou un stratagème marketing bon marché. Les acheteurs NFT sophistiqués verront à travers cela. Les meilleurs projets NFT évoluent constamment, ajoutant des couches et des nuances à leurs projets existants et écoutant les besoins et les désirs de leur communauté.

7. Tous les produits ne devraient pas avoir leur propre projet NFT.

En fait, la plupart des produits ne devraient jamais avoir de NFT. Il y a beaucoup d’autres choses créatives qui peuvent être faites qui signalent une compréhension du métaverse et de l’écosystème NFT. Abandonner un NFT pour un produit qui est trop éloigné du pli NFT n’a pas de sens et est probablement une perte de temps pour renforcer le capital de marque.

8. La plupart des agences de marketing ne comprennent pas vraiment les projets NFT non plus.

Les entreprises devraient demander à toute agence qui présente un projet NFT d’expliquer son projet NFT préféré et les attributs partagés par ses projets préférés. Demandez à voir leur portefeuille OpenSea pour voir combien de NFT ils possèdent et pour décrire leurs favoris. Demandez-leur ce qu’ils pensent du métavers et comment ils envisagent de créer un projet NFT durable et précieux qui favorise une communauté qui soutient votre marque. Et s’ils se vantent de vendre ou de diffuser des images fixes ou vidéo du produit de l’entreprise, courez dans l’autre sens.

9. Les bons projets NFT prennent du temps.

Le marché du NFT est saturé. La prochaine vague de projets NFT sera un mélange de projets dérivés oubliables et également de projets très innovants et révolutionnaires. Qu’est-ce qu’une entreprise veut que la leur soit ?