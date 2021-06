Pourquoi les entreprises doivent donner la priorité à l’engagement des consommateurs pour générer des revenus

Les clients actuels veulent contrôler ce avec quoi ils s’engagent ou dans quels services ils aimeraient investir leur temps et leur argent.

Par Aniketh Jain

Le dicton populaire “le changement est la seule constante” ne peut pas être plus vrai qu’il ne l’a été pour l’année 2020-2021. Dans le sillage de la pandémie de Covid-19, nos vies ont basculé et nos modes de vie jusqu’en 2019 sont devenus pour le moins obsolètes. Presque tout ce que nous faisons a radicalement changé, des tâches quotidiennes banales comme les courses à la coordination complexe avec des collègues internationaux pour résoudre les problèmes.

En ces temps d’évolution, de nombreuses entreprises ont réalisé que le meilleur moyen de rester connecté était le numérique, et cela s’accompagne de quelques réalisations et points de contact cruciaux qui rendent cette expérience sûre et pratique pour tout le monde. Et il est important de noter qu’offrir une expérience client exceptionnelle à chaque point de contact est crucial pour bâtir et maintenir une solide réputation de la marque d’une entreprise. Cependant, l’engagement des consommateurs est un aspect souvent négligé, même s’il est essentiel pour guider les clients dans leur parcours.

Lorsque vous dirigez une entreprise, il ne suffit pas d’intégrer de nouveaux clients ; il est tout aussi important de conserver ceux qui existent déjà. Et c’est là qu’intervient l’engagement client. L’engagement client est défini comme l’acte d’une entreprise consistant à établir et à entretenir une relation avec les personnes qui achètent ses produits. En d’autres termes, il s’agit de la somme totale de tous les moyens mis en œuvre pour se connecter avec les consommateurs, à savoir les appels téléphoniques, les e-mails, les conversations sur les réseaux sociaux et bien plus encore. Si les entreprises créent des stratégies autour de ces interactions, elles ne se contentent pas de satisfaire leurs clients, mais génèrent également de nouvelles affaires.

Stratégies commerciales efficaces pour l’engagement des consommateurs

L’engagement des consommateurs consiste à inspirer ses consommateurs à interagir avec la marque et à participer volontairement aux expériences que la marque crée pour eux. Lorsqu’il est bien fait, il peut aider une entreprise à développer sa marque et à fidéliser la clientèle, ce qui à son tour générera plus de revenus.

Les stratégies d’engagement client cherchent à impliquer les clients dans l’évolution et la croissance de la marque dans la mesure où ils deviennent des défenseurs de la marque. Pourtant, des recherches ont montré que plus de 50 % des entreprises n’avaient mis en place aucun plan d’engagement client formalisé.

Pour aider les entreprises à en faire une règle de base pour leurs progrès, voici une liste des cinq meilleures stratégies d’engagement client :

CPaaS

La chose la plus importante à retenir est que chaque consommateur a sa propre façon de se connecter, qu’il s’agisse de SMS, d’appels vocaux, de WhatsApp ou d’e-mails. Disposer d’une plate-forme qui répond à tous ces besoins par toute entreprise leur offre la flexibilité et la capacité transparente de répondre à ces formes de communication et de garder le canal ouvert avec leurs consommateurs.

Automatisation des consommateurs

La cartographie des consommateurs et de leurs préférences en termes de communication ou encore leur cartographie des consommateurs est devenue une niche intéressante et nécessaire, aidant les entreprises à affiner leurs stratégies de marché auprès de publics ciblés. Cela se traduit à son tour par la façon dont l’engagement des consommateurs devient en permanence une force motrice dans le fonctionnement d’une entreprise.

Gestion de la relation client

Comme de plus en plus d’entreprises, en fait, réalisent une cartographie des consommateurs pour élaborer des stratégies, c’est devenu un domaine en croissance rapide, avec de plus en plus de CRM et d’outils permettant de modéliser et de gérer ces données, aidant les entreprises à visualiser cela et, en fin de compte, à améliorer l’engagement qu’elles se sont actuellement développés avec les consommateurs.

Sécurité et confidentialité

L’aspect le plus important que quiconque recherche lorsqu’on travaille avec des données est toujours la sécurité, qu’il s’agisse d’une entreprise ou d’un consommateur final. Les entreprises considèrent cela comme l’un des facteurs les plus importants lorsqu’elles évaluent une entreprise pour les aider à répondre à leurs consommateurs, car les données qu’elles traiteraient sont considérées comme des informations personnelles identifiables (PII). Pour cette raison, il est primordial d’avoir un système de sécurité des données impeccable en place.

Choix du consommateur

Les clients d’aujourd’hui veulent contrôler ce avec quoi ils s’engagent ou dans quels services ils aimeraient investir leur temps et leur argent. Par conséquent, les entreprises doivent s’assurer qu’elles donnent au consommateur final le contrôle ultime – la possibilité d’« opter pour l’adhésion ou l’exclusion d’un service doit être sous leur contrôle, qu’il s’agisse de la méthode de communication, de l’heure de la communication ou du fait qu’il soit ou non lié à une marque.

Résumé

Par conséquent, toutes ces stratégies peuvent se traduire par une croissance globale du chiffre d’affaires grâce à l’ouverture de toute une voie de communication, tout en ne coûtant qu’une fraction de la mise en place et de l’exécution. Comme de nombreuses entreprises s’engagent déjà sur la voie d’un engagement efficace des consommateurs, il n’est pas nécessaire de tout faire en même temps pour se démarquer. Au contraire, si les entreprises adoptent ne serait-ce qu’une ou deux de ces stratégies et les font fonctionner, cela s’avérera forcément rentable. Les entreprises doivent se fixer des objectifs réalistes et raisonnables et définir des paramètres pour mesurer leurs progrès. En outre, ceux-ci doivent être vérifiés régulièrement pour voir comment les stratégies fonctionnent, afin que quelque chose de nouveau puisse également être essayé si nécessaire. Un peu de temps et d’efforts peuvent grandement contribuer à accroître l’engagement des clients pour une entreprise.

L’auteur est la directrice des recettes, Kaleyra

Lire aussi : De l’automatisation à la gamification, pourquoi la publicité mobile est là pour un avenir dynamique

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.