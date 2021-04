Pourquoi les entreprises doivent se concentrer sur des plans de marketing solides sur les réseaux sociaux

Les entreprises doivent utiliser des données et des analyses pour examiner et évaluer les performances de leurs publicités

Par Amitek Sinha

De nombreuses entreprises sont conscientes du pouvoir des médias sociaux en termes de marketing, mais très peu connaissent les astuces pour tirer parti des médias sociaux comme outil de commercialisation stratégique de leur marque et de leurs produits. Trop d’entreprises finissent par se lancer dans le marketing des médias sociaux sans avoir de stratégie en place. Ils savent que les médias sociaux sont un moyen puissant de se connecter avec leurs consommateurs. Pourtant, c’est un domaine du marketing auquel on ne prête pas attention. Certaines entreprises donnent simplement accès à leurs comptes sociaux à leurs employés juniors – en supposant que, comme ils sont jeunes, ils seront adeptes des promotions sur les réseaux sociaux.

Cependant, le moment est venu pour les entreprises de se concentrer sur la mise en place de solides plans de marketing sur les réseaux sociaux. Ils ont besoin que leurs comptes sociaux officiels soient traités de manière plus mesurée et réfléchie. Pour mettre les choses en perspective, une stratégie sociale succincte permettra à la marque d’atteindre ses buts et objectifs avec succès.

Étapes pour planifier une stratégie solide

Pour les entreprises, il est difficile de maintenir la cohérence de la marque sur différents points de contact marketing, sans parler de tous les réseaux sociaux. Voici quelques moyens qui assureront une construction cohérente de la marque sur plusieurs canaux de médias sociaux pour les entreprises:

Définissez des objectifs pertinents pour l’entreprise et les cibles

Les entreprises doivent se fixer des objectifs pertinents et réalistes pour le marketing des médias sociaux. Les plateformes sociales permettent aux entreprises de fixer des objectifs pour leurs campagnes. En outre, il est important que les campagnes sociales soient planifiées en gardant à l’esprit les objectifs à court et à long terme de la marque, qui pourraient générer du trafic vers le site Web pour les conversions, générer des installations d’applications, augmenter le retour sur investissement, entre autres.

Recherchez le public cible

Les spécialistes du marketing peuvent désormais créer des personnalités d’audience en fonction de leurs goûts et de leurs aversions, de leurs intérêts, des comportements et des données démographiques des personnes qu’ils souhaitent cibler. Ils peuvent maintenant facilement connaître les événements de la vie de leur public, par exemple si les utilisateurs sont nouvellement engagés, nouvellement mariés, nouveaux parents, viennent de commencer un nouvel emploi parmi d’autres, ce qui constitue un excellent moyen de structurer les campagnes de marketing. En outre, les entreprises doivent garder leur audience mutuellement exclusive afin de pouvoir comprendre les performances de différentes publicités parmi différents ensembles d’audiences. Ceci est utile pour savoir si des publicités particulières doivent être diffusées sur une section particulière de l’audience. En outre, les entreprises doivent éviter d’être trop granulaires avec leur public cible, car cela rendra la base de ciblage trop petite.

Établir des métriques et des KPI importants

Les entreprises doivent utiliser des données et des analyses pour examiner et évaluer les performances de leurs publicités. Les indicateurs de performance clés (KPI) doivent être décidés à l’avance afin de pouvoir être suivis pour obtenir des informations utiles. Des outils d’analyse tels que Google AdWords et Ads Manager peuvent être utilisés pour vérifier rapidement les performances de la campagne.

Focus sur les copies d’annonces et les créations

Les stratégies de marketing sur les réseaux sociaux reposent sur le contenu, qui doit être captivant et engageant. C’est ce qui attirera l’attention de l’utilisateur, c’est pourquoi il doit rester de premier ordre. Les entreprises doivent personnaliser leurs créations sociales et leurs copies publicitaires pour différentes plates-formes telles que Facebook et Instagram (publications et histoires), LinkedIn, Twitter, Google, entre autres. De plus, il est essentiel que les publicités s’affichent correctement sur une multitude d’appareils différents.

Remarketing

Les médias sociaux sont un excellent outil pour cibler les utilisateurs qui ont déjà interagi avec la marque ou le produit dans le passé. Cela peut inclure ceux qui ont visité le site Web de l’entreprise, ou ceux qui ont visité les pages Web des marques de commerce électronique, ou ceux qui ont ajouté des produits à leur panier mais ne les ont pas encore achetés.

Engagez-vous avec le public

Interagir avec des clients potentiels est important pour les fidéliser à long terme. Le simple fait de poster ne suffira pas; il est essentiel de poursuivre la conversation. Il y a deux façons de le faire: premièrement, en publiant du contenu intéressant comme des concours, des quiz, devinez les réponses, entre autres, et deuxièmement, en répondant de manière proactive aux questions et préoccupations des clients.

Résumer

Le marketing a toujours prouvé qu’il change la donne pour les entreprises et, à l’heure actuelle, le marketing sur les réseaux sociaux en fait partie. Alors que les gens se tournent vers les médias sociaux pour leurs intérêts de base et avancés, les promotions sur ces réseaux sont devenues primordiales pour attirer le public vers une marque. Des stratégies de médias sociaux intelligentes et des mises en œuvre judicieuses permettront aux marques de continuer à développer leur base d’audience, ce qui à son tour améliorera la présence de la marque sur le marché.

L’auteur est COO, ET Medialabs Pvt. Ltd.

