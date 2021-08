Pourquoi les entreprises sont-elles intéressées à entrer dans les métaverses et la cryptographie ? ⋆ Crypto nouveaux médias

in

Facebook a récemment annoncé qu’il passerait à une « entreprise métaverse ». C’est un gros problème, car Facebook compte plus de 3 milliards d’utilisateurs, ce qui en fait le plus grand réseau social au monde. Cette décision est un puissant moteur pour le secteur émergent des métaverses dans son ensemble, qui attire des entreprises dans le secteur.

La vision du métavers est de créer un espace virtuel partagé où les gens peuvent aller faire des choses comme rencontrer de nouveaux amis, jouer à des jeux, regarder des vidéos ou acheter des produits. L’idée est de rendre chaque tâche numérique plus interactive et engageante, de la banque en ligne à la navigation sur Wikipédia.

Voyons pourquoi les entreprises entrent dans les métaverses ainsi que dans le monde de la cryptographie.

Crypto et métavers vont de pair

Les écosystèmes en ligne traditionnels, comme Facebook ou Twitter, sont alimentés par les données des utilisateurs. Étant donné que ces réseaux sont libres d’utilisation, ils s’appuient sur « l’économie des données » pour payer leurs employés, faire fonctionner leurs serveurs et générer des bénéfices. En conséquence, les utilisateurs souffrent en perdant l’accès à leurs données, en perdant leur vie privée et en étant soumis à la censure.

D’autre part, les métavers sont alimentés par l’économie crypto, qui ne repose pas sur les données des utilisateurs. La crypto-économie est l’un des aspects les plus excitants et les plus novateurs des métaverses. Il offre un moyen d’encourager le comportement de manière décentralisée, sans dépendre d’une seule entité ou d’un fournisseur centralisé.

En utilisant des jetons cryptographiques pour acheter et échanger des biens virtuels comme l’immobilier, l’art numérique ou même des publicités, les développeurs peuvent créer des économies virtuelles entières sans intermédiaire. De cette façon, le métavers peut commencer à ressembler à l’économie du monde réel. Nous avons déjà vu à quel point ces actifs virtuels peuvent être précieux lorsqu’ils sont rares et uniques, comme c’est le cas pour de nombreux objets de collection cryptographiques.

Alors qu’est-ce que cela signifie pour les entreprises?

Les entreprises se rendent compte qu’elles peuvent utiliser des jetons cryptographiques pour représenter leurs produits ou services dans le métaverse. Par exemple, vous pouvez utiliser des jetons pour acheter un produit physique dans une boutique en ligne, ou même acheter un terrain virtuel auprès d’une autre personne dans le métaverse.

Ces transactions seraient toutes enregistrées sur la blockchain afin que la propriété puisse être facilement vérifiée, mais rien ne vous empêcherait d’échanger ces éléments entre pairs de confiance.

Les jetons crypto sont également résistants à la censure : il n’y a pas de fournisseur centralisé qui pourrait prendre vos actifs ou vos jetons. Enfin, les crypto tokens ne nécessitent pas de banques ou d’autres intermédiaires financiers tiers : tout se passe directement entre utilisateurs.

En bref, cela ouvre un tout nouveau marché pour les produits et services.

À l’heure actuelle, la plupart des gens utilisent les réseaux sociaux pour rester en contact avec leurs amis et leur famille. Cependant, l’avenir de ces réseaux pourrait être plus proche d’un métaverse virtuel, où tout, de la messagerie aux transactions commerciales, se fait sur la blockchain.

Qu’en est-il des métavers décentralisés ?

Facebook vise à créer un métaverse, mais il serait centralisé.

Next Earth est un monde virtuel construit au-dessus de la blockchain Ethereum. Il a la même vision qu’un métavers traditionnel : construire un monde numérique. Cependant, Next Earth est complètement décentralisé. Il n’y a pas de serveurs centralisés qui règlent ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire, ou ce qui arrive à vos données.

Qu’est-ce que cela signifie pour l’avenir des entreprises?

À l’heure actuelle, la communauté du métaverse en est encore à ses balbutiements. Il n’y a qu’une poignée de ces plates-formes qui prennent en charge les transactions cryptographiques (et encore moins qui sont décentralisées).

Cependant, à mesure que de plus en plus de personnes entreront dans le métaverse, nous assisterons à une explosion du nombre d’entreprises entrant pour profiter de cette nouvelle opportunité de marché.

La chose la plus importante à faire pour votre entreprise en ce moment est de commencer à expérimenter la technologie blockchain et d’explorer les opportunités du métaverse.