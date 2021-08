Pourquoi les épaulards de Gibraltar frappent-ils les voiliers ?

08/12/2021 à 08:15 CEST

Que deviennent les orques de Gibraltar ? Ces cétacés sont à l’origine d’une activité inhabituelle de “harcèlement” envers les bateaux de petite et moyenne taille, en particulier les voiliers, dans le détroit depuis quelques mois. Certains ont vu leur coque et leur gouvernail endommagés, et leurs équipiers ont vécu des moments d’angoisse. Mais quelque chose de similaire se produit également dans la mer Cantabrique.

Depuis fin mars, plus de 50 incidents avec des voiliers ont été enregistrés, ce qui ne s’était jamais produit avec cette fréquence, ce qui a contraint les autorités à adopter des mesures pour restreindre la navigation à ce type de navire, tant dans le détroit que dans la mer Cantabrique.

Ces animaux, selon le témoignage des personnes touchées, pourchassaient les bateaux, parfois pendant deux heures d’affilée, les heurtant à plusieurs reprises sur la coque et causant souvent des dommages au gouvernail et à d’autres parties du navire.

Mais pourquoi les épaulards de Gibraltar agissent-ils ainsi ? Les scientifiques sont perplexes, car ce n’est pas une attitude courante et, de plus, ils sont incapables de trouver une explication à cela.

En fait, les experts ne savent même pas s’ils sont confrontés à une attitude des signes d’agressivité ou si, au contraire, « c’est un simple jeu, ou l’envie de jouer au hooligan & rdquor;, comme l’a déclaré le directeur de l’entité Ocean Care, Carlos Bravo.

“Il est clair que c’est un comportement anormal, mais de là à penser que les épaulards sont devenus agressifs envers les humains il y a une très grande différence & rdquor;, dit-il.

Maintenant, Bravo admet que « les êtres humains sont très ennuyeux & rdquor; pour ces animaux, notamment dans le détroit de Gibraltar, zone saturée de trafic maritime, dans laquelle des navires de toutes tailles doivent cohabiter avec ce fief des orques.

Il semble que la majorité des personnes impliquées dans ces actions de “harcèlement” soient de jeunes spécimens, d’âge “adolescent”, ce qui pourrait laisser penser qu’ils essaient de jouer avec des bateaux, explique Bravo comme explication alternative possible.

Les orques de Gibraltar ne sont pas exactement dans une situation optimiste. Il reste moins de 40 spécimens et les experts craignent qu’ils ne finissent par disparaître en peu de temps.

Tentant de trouver des explications possibles au comportement des orques dans le détroit ces derniers mois, Carlos Bravo fait allusion au stress croissant subi par les cétacés dans cette zone. Ceci est motivé, entre autres, par le bruit sous-marin causé par le trafic qui enregistre la zone.

“Le stress est quelque chose qui, comme chez l’homme, provoque nervosité et agressivité, et ces épaulards peuvent être surmenés & rdquor;, souligne-t-il.

Ce fait, associé à «une série de circonstances & rdquor;, telles que le tourisme d’observation, les impacts générés par la pêche, la pollution et autres, affecte ce groupe d’épaulards, qui, comme le rappelle Ocean Care, ne sont pas différents de ceux trouvés. dans le reste de la Méditerranée, mais ils semblent avoir développé leurs propres caractéristiques, comme une façon de se comporter et de communiquer différemment des autres communautés de la même espèce.

Restrictions à la navigation dans la mer Cantabrique et le détroit

Carlos Bravo rappelle que le problème enregistré avec les “attaques” d’épaulards sur des voiliers à Gibraltar s’est également produit récemment dans d’autres parties de la côte péninsulaire. C’est le cas de la mer Cantabrique, où la Direction générale de la marine marchande a dû émettre une résolution restreignant la navigation aux petits navires., après les épisodes de ‘harcèlement’ subis fin 2020 par divers employeurs.

Il y a ceux qui considèrent que les épisodes cantabrique et détroit peuvent être liés les uns aux autres. Le naturaliste Víctor J. Hernández, auteur du livre ‘Cetáceos. Introduction aux espèces ibériques, baléares et canariennes », estime que les actions menées par les épaulards sur la côte cantabrique peuvent être l’œuvre de spécimens du détroit qui ont été endommagés par un navire là-bas. Hernández pointe du doigt “deux jeunes orques émus par le souvenir des coups qu’ils ont reçus d’un voilier”, a-t-il déclaré à la presse galicienne.

La mesure restrictive mise en place en mer Cantabrique (destinée à protéger les navires, pas les cétacés), vient d’être répliquée dans le détroit.

La Capitainerie Maritime de Cadix, dépendant de la Direction générale de la marine marchande, a émis une résolution restreignant la navigation aux voiliers de 15 mètres de longueur ou moins entre le cap Trafalgar et Barbate, dans une zone d’environ 2 et 9 milles de la côte, selon le portail ecoticias.

Cette résolution est émise pour éviter de nouveaux incidents avec les épaulards, puisque, depuis le 27 mars dernier – date à laquelle la première rencontre a eu lieu – les cétacés ont joué dans 56 interactions avec de petits voiliers, leur faisant parfois perdre le gouvernail.

Dans jusqu’à 25 cas, des services de sauvetage maritime ont été requis de remorquer à bâbord autant de navires touchés par les rencontres.

La Capitainerie Maritime de Cadix établit l’interdiction pour les voiliers d’une longueur égale ou inférieure à 15 mètres propulsés exclusivement à la voile ou exclusivement à moteur ou qui utilisent les deux moyens de propulsion et interdit également l’ancrage de ces bateaux dans des zones de baignade non balisées situées dans la zone côtière .

Oui, ils pourront accéder à la zone d’exclusion lorsqu’ils voudront arriver dans un port ou un mouillage situé en zone côtière ou en repartir avec une destination au large. Dans ces cas, ils utiliseront exclusivement leur propulsion mécanique et, dans la mesure du possible, ils parcourront la distance minimale à travers la zone d’exclusion.

Aux les voiliers de plus de 15 mètres de longueur sont invités à utiliser exclusivement la propulsion mécanique Dans la zone restreinte à la navigation et le reste des navires sont priés de s’abstenir de mener des activités d’observation des baleines.

Si un bateau a de toute façon une rencontre inattendue avec les orques, dans la mesure du possible et ne crée pas un plus grand danger, il est recommandé d’arrêter la machine, d’abaisser les voiles, de laisser le gouvernail sur la piste, de déconnecter la sonde et d’empêcher les personnes à bord approcher les gangs.

Les stations côtières émettront périodiquement des avertissements radio pour informer les marins des interdictions et limitations établies par la résolution de la capitainerie maritime de Cadix, qui sera initialement en vigueur jusqu’au 20 de ce mois, bien que sa prolongation ou son annulation, au fur et à mesure des événements.

