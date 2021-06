Pourquoi les équipes ont raison d’exiger de la transparence sur les défaillances de pneus · .

in

Les fournisseurs de pneus de Formule 1 sont confrontés à une tâche ingrate. Lorsque leur produit franchit la ligne d’arrivée, c’est invariablement l’équipe qui remporte la gloire ; dans la défaite, ce sont généralement les quatre objets ronds qui sont calomniés, soit directement, soit de manière oblique.

Pour les fournisseurs exclusifs – comme Pirelli à l’heure actuelle – il n’y a pas de bouquets dans la victoire et seulement des briquets quand les choses tournent mal, pour une raison quelconque, comme ils l’ont fait horriblement à Bakou pour Max Verstappen et Lance Stroll.

On se demande pourquoi une entreprise de pneumatiques engloutirait chaque année des dizaines de millions dans une telle activité pour faire face à de telles critiques. Est-ce que Pirelli est crédité d’avoir chaussé le vainqueur – l’ensemble du peloton, en fait – de chaque course ? A peine, voire pas du tout. La marque est-elle connue pour ces éruptions potentiellement dangereuses de Bakou ? Absolument.

Il y a eu des appels – principalement rhétoriques, il faut le dire – pour un fournisseur alternatif ou, à tout le moins, un changement majeur de philosophie de Pirelli. C’est là que réside l’énigme de la F1 : le sport, franchement, a besoin de Pirelli plus que Pirelli n’a besoin de la F1 car il n’y a pas de remplaçants viables en vue, certainement pas dans l’immédiat. Si Pirelli choisissait de marcher pour une raison quelconque, la F1 serait réduite à courir sur des jantes en alliage ou du caoutchouc dur comme de la roche.

Verstappen n’est pas satisfait de l’explication de son accident. La dernière fois que la Formule 1 a invité les fabricants de pneus à soumissionner pour fournir la grille, il n’y avait qu’un seul candidat crédible : Pirelli. Certes, Hankook a déposé des documents, mais la candidature de la société coréenne semblait insignifiante, c’est un euphémisme : lorsqu’ils ont été contactés, les médias de la société ignoraient qu’un appel d’offres avait été déposé !

Bridegstone a clairement indiqué après son mandat 1997-2010 qu’il n’avait plus d’intérêt pour la F1, alors que la participation de Michelin a été fondée sur une concurrence ouverte plutôt que sur un approvisionnement exclusif principalement pour les raisons décrites ci-dessus, Goodyear n’a montré aucune envie d’entrer en F1 après s’être retiré en 1998 , étant à la fois en compétition ouverte et en fournisseur exclusif depuis 1964. Ainsi, la F1 doit garder Pirelli doux jusqu’à, au moins, la fin de 2024.

Cela dit, la gestion par Pirelli des échecs de Bakou a laissé perplexe de nombreuses parties prenantes, que ce soit les équipes, les pilotes, les fans, les médias et même l’instance dirigeante, étant donné qu’il a jugé nécessaire de publier un amendement de 12 pages aux directives d’exploitation des pneus à court remarquer. En effet, toutes les personnalités du paddock auxquelles . a parlé ont déploré un manque d’informations précises sur la tournure des événements à Bakou et la gestion ultérieure.

“Ce qui est décevant pour nous, c’est le manque de transparence”, a déclaré Andreas Seidl, directeur de l’équipe McLaren, faisant référence à ce qu’il a qualifié de “communiqué de presse soigneusement rédigé” avant d’ajouter “nous ne savons toujours pas exactement ce qui s’est passé. Cela aiderait tout le monde dans le paddock si ce sujet était traité avec plus de transparence.

Les équipes doivent obéir à de nouveaux paramètres de roulage ce week-end« Car, au final, c’est un sujet critique pour la sécurité qui nous préoccupe tous, en particulier les pilotes. C’est ce qui nous déçoit. » Surtout, McLaren ne faisait pas partie de ces équipes affectées à Bakou.

D’un autre côté, Verstappen, qui a très certainement été affecté après être sorti de la tête et dans les barrières à plus de 320 km/h après l’éclatement de son arrière gauche Pirelli, a déclaré samedi qu’il n’était “toujours pas satisfait de l’explication de ce qui s’est passé à Bakou parce que Je ne pense pas que ce soit tout à fait clair, du moins pour les gens à l’extérieur, les fans.

« Je sais ce qui s’est passé. L’équipe sait ce qui s’est passé, mais ce qu’ils ont publié est très déroutant. Mais c’est bien, la vie continue, nous continuons juste à avancer. Espérons qu’à partir de maintenant, nous pourrons être en sécurité dans la voiture et que rien ne se passe. »

Pour aggraver le problème, il y a des insinuations prudentes selon lesquelles Red Bull et Aston Martin ont fonctionné en dehors des paramètres de fonctionnement de Pirelli à Bakou (un circuit qui exerce une énergie relativement faible sur les pneus par rapport à d’autres sites), mais celles-ci sont basées sur des hypothèses, même pour Pirelli, qui a un accès complet aux données et aux carcasses de pneus, admet ouvertement qu’il n’existe aucune preuve définitive de fonctionnement en dehors des directives.

Pourtant, le communiqué de presse de Pirelli laisse entendre le contraire en distinguant entre « démarrage prescrit

paramètres » et « conditions de fonctionnement » – créant l’impression que les équipes impliquées ont contourné les paramètres prescrits pendant que les voitures roulaient sur la piste.

À moins d’être prouvées, ces insinuations sont grossièrement injustes pour les équipes impliquées, car elles créent des soupçons que leurs voitures étaient conduites de manière dangereuse. En tant que telle, seule une transparence totale dans les limites de la confidentialité des données des équipes peut (ou non) exonérer les équipes impliquées et donner la plus grande confiance à tous les pilotes que les produits Pirelli sont sûrs à 320 km/h sur tous les circuits, qu’ils soient à basse ou haute énergie.

Une telle confiance fait actuellement défaut, avec des commentaires prudents et des communiqués de presse vagues s’ajoutant aux perceptions largement répandues d’opacité sur ce qui est considéré par de nombreuses personnalités du paddock comme un problème de sécurité. Cependant, pour la plupart des esprits, les perceptions sont la réalité jusqu’à ce qu’elles soient réfutées, et donc l’impératif que la confiance en Pirelli soit restaurée dès que possible.

En termes simples, une divulgation complète est requise, sinon Pirelli pourrait découvrir que le public acheteur perd confiance dans ses produits, niant ainsi toutes les raisons commerciales et techniques qui l’ont conduit à la F1. Michelin a découvert cela après le tristement célèbre Grand Prix des États-Unis en 2005.

