Pourquoi les espoirs pour l’avenir de l’étoile du feu de Chicago Miranda Rae Mayo m’inquiètent moins pour Stella

La partie tournage était très physique. Et c’était très inconfortable. Et je me sentais très vulnérable. Parce que tout le monde le regardait, c’était ce grand moment de Stella qui aimait vraiment montrer sa force et soutenir cet homme. Moi en tant que Miranda, je pense que j’étais plus préoccupé par le fait de faire ressembler le personnage à un super-héros que de vraiment y entrer et de ce qu’il ressentirait. Je ne pensais pas pouvoir faire ce que Stella a fait. Alors je me sens un peu déçu de la scène, tu vois ce que je veux dire? Mais, vous savez, la vie continue d’avancer. Et il y a beaucoup de temps, si Dieu le veut, et vous savez, si Dick Wolf le veut. [laughs] L’univers de Dick Wolf, vous savez, j’espère avoir plus d’opportunités dans la série pour vraiment jouer plus avec ça. Mais oui, le processus de tournage, c’était très inconfortable, d’une manière formidable, d’une manière qui vous fait grandir. C’est donc ce qui est vrai pour moi en ce moment présent.