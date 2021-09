Pourquoi les États-Unis ne sont pas prêts pour l’énergie propre : le réseau doit changer pour l’énergie solaire et éolienne

Dans un avenir proche, l’énergie fabriquée aux États-Unis sera beaucoup plus verte. L’objectif actuel du pays est que les centrales solaires produisent à elles seules près de la moitié de l’électricité américaine d’ici 2050. Mais nous ne pouvons pas simplement construire des centrales solaires là où se trouvaient les centrales au charbon et au gaz. Ils doivent être construits là où il fait… ensoleillé. Et les éoliennes doivent être construites là où il y a du vent. Mais ce n’est pas toujours là que se trouvent les gens qui ont besoin de pouvoir.

La distance entre la source d’énergie et les besoins énergétiques est sur le point de devenir beaucoup plus grande. Et les États-Unis vont avoir besoin de plus de lignes de transmission à haute tension. Beaucoup plus. Dès que possible. Alors que les centrales solaires peuvent être construites relativement rapidement, les projets de transmission à haute tension peuvent prendre jusqu’à 10 ans. Les experts disent donc que nous devons commencer à les construire de manière proactive, dès maintenant.

