Pourquoi les États-Unis ont deux polices d’autoroute différentes

Lorsque vous vous dirigez sur l’autoroute aux États-Unis, vous faites probablement attention aux panneaux au-dessus de votre voiture et sur le bord de la route – ceux qui vous dirigent vers votre destination. Si vous cherchez une sortie ou une halte, il y a de fortes chances que vous voyiez la police Highway Gothic. Il est devenu la norme routière dans les années 1950, né d’une initiative du Département des transports de Californie visant à développer une norme plus claire et plus flexible pour les panneaux routiers.

Mais depuis une dizaine d’années, une nouvelle police tente de prendre sa place: Clearview. Cette nouvelle police présente des espaces plus larges à l’intérieur des lettres et des formes de lettres moins volumineuses, et tente de résoudre certains des problèmes de lisibilité de Highway Gothic. En savoir plus dans la vidéo ci-dessus.

