Pourquoi les États-Unis ont photographié leurs propres camps de concentration de la Seconde Guerre mondiale

Le président américain Franklin D. Roosevelt a adopté le décret 9066 en février 1942, deux mois après le bombardement par le Japon de la base navale américaine de Pearl Harbor. Il habilitait l’armée américaine à désigner des « zones militaires » stratégiques d’où toute personne considérée comme une menace pourrait être expulsée de force. Cela a commencé un processus de placement de 120 000 Américains d’origine japonaise dans des camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale.

Pour contrôler le récit autour du renvoi, le gouvernement a créé un nouveau département, la War Relocation Authority, et a engagé des photographes pour documenter le processus. L’une de ces photographes était Dorothea Lange, qui était devenue célèbre dans les années 1930 pour ses photographies de la Grande Dépression pour la Farm Security Administration.

Ses images montraient des Américains d’origine japonaise dans les semaines, les jours et les heures qui ont précédé leur incarcération dans les camps, et capturaient des expressions de dignité, de détermination et de peur.

Shizuko Ina fait la queue pour enregistrer sa famille pour « évacuation », avril 1942. Dorothea Lange/Archives nationales des États-Unis

La plupart des photos sincères de Lange du processus de renvoi n’ont pas été approuvées pour publication par la War Relocation Authority et ont été « confisquées » pendant toute la durée de la guerre. Ils n’ont pas été largement vus jusqu’en 1972, lorsque son ancienne assistante les a retirés des Archives nationales pour une exposition de musée sur l’incarcération des Américains d’origine japonaise, intitulée « Executive Order 9066 ».

Les photos sont devenues une partie d’un mouvement de réparation pour les Américains d’origine japonaise dans les années 1970 et 1980, qui a finalement abouti à la loi sur les libertés civiles de 1988, un projet de loi qui a approuvé les réparations pour les survivants des camps.

