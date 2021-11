Pourquoi les étourneaux volent-ils en grands troupeaux en hiver ?

01/01/2021 à 15:03 CET

Avec l’arrivée du froid, apparaissent également les troupeaux caractéristiques d’étourneaux qui égayent le ciel espagnol. Ces grandes accumulations d’oiseaux, qui forment des nuages ​​ondulants et dynamiques en mouvement harmonieux, semblent se comporter comme s’il s’agissait d’un seul organisme. Personne qui les a vus ne peut s’empêcher d’être fasciné. Mais Pourquoi agissent-ils ainsi ? Ce n’est pas quelque chose de capricieux, mais une stratégie de survie.

Les étourneaux sont des oiseaux qui habitent les forêts, les terres agricoles, les cultures arboricoles, les parcs, les jardins et les centres urbains; c’est-à-dire pratiquement partout. En fait, ils sont présents dans presque toute la péninsule ibérique.

En Espagne, il existe deux espèces différentes: l’étourneau noir (Sturnus unicolor) et l’étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris). Alors que le premier vit dans la Péninsule toute l’année, le second hiverne.

Comme l’explique José María de la Peña, de la Société espagnole d’ornithologie (SEO / BirdLife), étant très grégaires, les deux espèces forment d’énormes troupeaux en hiver, lorsque la nourriture est rare.

Dans ces grands nuages ​​d’étourneaux, il peut y avoir jusqu’à des dizaines de milliers d’oiseaux volant simultanément et parfaitement synchronisés, comme s’il s’agissait d’un gigantesque ballet aérien.

De plus, dans de nombreux cas, ces groupes contiennent à la fois des étourneaux communs et des étourneaux noirs (alors que le premier a des taches claires, l’autre est totalement sombre).

« En plus de rendre la recherche de nourriture moins fastidieuse, les troupeaux servent les étourneaux pour éviter ou induire en erreur les éventuels prédateurs qui errent dans la région. Et il est beaucoup plus facile de détecter toute menace, car il y a des milliers d’yeux qui attendent tout intrus & rdquor;, souligne De la Peña.

Il est très difficile pour les prédateurs de mettre la main sur un étourneau dans ces conditions, car les formations dans lesquelles ils volent ne suivent pas une direction constante, mais effectuent au contraire des virages, des changements d’orientation, se creusent d’un côté ou de l’autre et se regroupent à l’improviste & mldr; C’est ainsi qu’ils parviennent à désorienter les traquésA, même si ce sont les faucons rapides, car ils ne peuvent pas se concentrer sur un oiseau en particulier.

Il s’agit d’une stratégie très similaire à celle suivie par les bancs de poissons en mer, ajoute De la Peña.

Ces grands troupeaux ne se forment qu’en hiver, lorsque les étourneaux n’ont pas à s’occuper de leurs poules et peuvent consacrer plus de temps à leur propre survie.

Mais comment ils parviennent à maintenir ces formations ensemble, même en se déplaçant si vite? Le même ornithologue nous offre la réponse : L’un des facteurs que ces oiseaux utilisent est la communication en vol. Et c’est que les étourneaux volent en faisant beaucoup de bruit, de sorte qu’ils informent le reste des membres du troupeau de leur position. C’est la façon dont ils doivent ne pas se heurter ou se gêner l’un l’autre.

L’autre mécanisme qu’ils utilisent pour leur coordination est la lumière et l’obscurité. « Lors des vols en groupe, ils ont toujours tendance à suivre les silhouettes sombres de leurs compagnons et à éviter les zones claires où ils voient la lumière. C’est ce qui crée ces mouvements rapides et permet des changements de direction soudains & rdquor;, ajoute-t-il.

Cependant, ils ne volent pas toujours de cette façon, car pour qu’un regroupement de ces caractéristiques se forme, il faut d’abord qu’il y ait un nombre suffisant d’étourneaux. Il sera plus facile de voir ces troupeaux dans les bons habitats et près de leurs nids.

Dans cette vidéo, vous pouvez voir comment ces troupeaux volent.

Concernant son état de conservation en Espagne, ni une espèce ni l’autre ne présentent de situation de menace, selon SEO, et même leurs populations sont en expansion dans notre pays. Leur facilité d’adaptation à presque tous les habitats les rend particulièrement polyvalents et immunisés contre les impacts qui menacent de nombreuses autres espèces.

