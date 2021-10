Pourquoi les exploits de Schumacher en Q2 en Turquie n’ont pas surpris Haas · .

Le Grand Prix de Turquie n’était pas la première fois que Mick Schumacher remportait une place en Q2 pour Haas en 2021.

Mais la seule occasion précédente au Paul Ricard était quelque peu fortuite. Après avoir bouclé assez rapidement pour s’échapper de la drop zone lors de la Q1, le rookie s’est alors écrasé. Cela lui a assuré sa place au tour suivant, même s’il n’a bien sûr pas pu y participer.

La performance de Schumacher sur un circuit traîtreusement humide d’Istanbul Park était une autre affaire. Non seulement il a battu cinq pilotes en Q1 pour atteindre l’étape suivante, mais il en a remporté un de plus pour faire bonne mesure. Schumacher a époustouflé son coéquipier comme il l’avait fait à l’Autodrome de Sotchi deux semaines plus tôt, en réalisant 2,894 secondes plus vite.

Les autres utilisateurs de Ferrari, Antonio Giovinazzi et Kimi Raikkonen, ont également pataugé dans le sillage de Schumacher, le champion du monde 2007 à près de deux secondes de retard après avoir rattrapé le trafic. Schumacher a également battu Nicholas Latifi dans la Williams, même s’il était à un dixième de seconde de l’autre FW43B de George Russell.

Schumacher a devancé la McLaren de Ricciardo sur une piste mouillée. Cela n’a cependant pas d’importance puisqu’il a battu deux autres pilotes pour réserver sa place en Q2 : la McLaren de Daniel Ricciardo, par trois dixièmes de seconde, et Sebastian Vettel – un fervent supporter de le champion en titre de Formule 2 – qui était aux deux dixièmes dans son Aston Martin.

Mais bien que Haas ait accumulé 30 éliminations en Q1 sur 32 possibles jusqu’à présent cette année, l’ingénieur en chef Ayao Komatsu a déclaré qu’il n’était « pas vraiment » surpris que Schumacher ait été à la hauteur dans des conditions difficiles.

« Il a fait du très bon travail dans des conditions changeantes », a déclaré Komatsu. « Nous connaissons le rythme de notre voiture cette année, ce sont donc les conditions dans lesquelles nous pouvons surpasser certains autres pilotes.

« Il a fait du très bon travail, mais ce n’est pas comme si j’étais vraiment surpris. Il a le potentiel et il s’agit de le maximiser, de boucler le tour au bon moment. C’est donc un excellent résultat.

Néanmoins, Komatsu a déclaré qu’il était impressionné par les performances de Schumacher dans des conditions qui ont surpris de nombreux pilotes, y compris son coéquipier Nikita Mazepin. « C’était très difficile parce que vous avez vu tellement de gens partir », a-t-il déclaré.

« C’était très délicat. Nikita est parti trois fois, d’autres pilotes sont également sortis quelques fois. Mick aussi était vraiment en difficulté.

Le premier virage s’est avéré particulièrement perfide et a été le théâtre de plusieurs vrilles. Schumacher lui a donné un respect supplémentaire. « Il est arrivé en Q2, mais sans son meilleur tour », a expliqué Komatsu. « Si vous le comparez à Russell, il a quand même perdu quatre dixièmes à son tour un seul. Il faisait donc attention à essayer de s’assurer qu’il rassemblait le tour.

« Le reste du tour sur la partie la plus sèche du circuit, il était très, très bon. Il a donc fait du bon travail en jugeant la marge à prendre pour s’assurer qu’il peut terminer le tour, mais il a ensuite poussé ailleurs, donc c’était un très bon équilibre.

Komatsu hésitait à décrire l’exploit de géant de Schumacher comme son meilleur tour de la saison. « Je ne dirais pas ça, simplement parce qu’il aurait pu pousser plus dans le premier virage. Il en restait quelques dixièmes. Mais c’était plutôt bien. »

La performance de Schumacher était d’autant plus impressionnante qu’il l’a livrée sur une piste sur laquelle il n’avait jamais couru auparavant. « Il a estimé qu’il était en fait très préparé après avoir fait la séance de simulation », a expliqué Komatsu.

« Parfois – avant Zandvoort, je pense – il ne pouvait pas avoir la session de simulateur avant cela donc [in first practice] il était légèrement sur le pied arrière. Là où il se sentait ici, il a tout de suite eu une bonne préparation.

Bien que Haas n’ait eu que peu de choses à disputer cette année, Schumacher a impressionné l’équipe par son éthique de travail et son analyse des domaines qu’il améliore. « Mick travaille très dur, qu’il passe un bon ou un mauvais week-end », a déclaré Komatsu.

« Il est vraiment autocritique dans le bon sens. Il est toujours à la recherche de domaines à améliorer. Quand il dit « d’accord, j’ai mal fait, je dois améliorer cela », cela ne le déprime pas vraiment, cela le motive simplement. Alors il se regarde toujours.

Le contact d’Alonso a ruiné la course de Schumacher. « De plus, il travaille très dur avec ses ingénieurs », a ajouté Komatsu. « Les ingénieurs de Mick sont également très motivés par l’attitude de Mick. Donc ça marche dans les deux sens. »

Lors de son 16e week-end de course en tant que pilote de Formule 1, Schumacher s’est senti suffisamment en confiance pour apporter des modifications du jour au lendemain à sa voiture en qualifications, même s’il n’a pas pu les vérifier sur une piste sèche car les derniers essais ont été touchés par la pluie.

« Au niveau des réglages de la voiture également, nous avons apporté quelques changements du jour au lendemain », a déclaré Komatsu. « Bien sûr, il n’a pas eu l’occasion de le tester sur le sec en [final practice], mais c’est quelque chose qui fonctionnait avant quand Mick était plus compétitif.

« Alors ils ont essayé ce réglage et ils ont réussi à accumuler beaucoup d’équilibre de la voiture pendant la séance de qualification. Encore une fois, cela lui a également donné confiance en termes de front-end. »

Les gains de Schumacher n’étaient pas le produit d’une percée soudaine, mais d’une accumulation constante de progrès au cours de sa première saison selon l’ingénieur.

«Il apprend et s’améliore constamment et absorbe à chaque fois. Par exemple il y a [been] certains week-ends où il a chuté lors d’une séance d’essais libres qui a eu un impact sur ses performances en qualifications, et cetera. Parfois on s’assoit tout de suite, parfois on en parle une semaine plus tard ou lors du prochain événement, mais on ne laisse jamais les choses sans réponse ou sans regard.

« Il travaille également en étroite collaboration avec ses ingénieurs. Je travaille également en étroite collaboration avec lui en termes de philosophie sur la façon dont vous abordez le week-end, ce que nous avons mal fait, quel était l’état d’esprit pour faire en sorte que certaines choses se produisent soit positives ou négatives, puis essayer de rassembler de plus en plus de points positifs pour les futurs week-ends.

« Je ne peux donc pas vraiment identifier un week-end où il a fait un pas – je pense qu’il cherche constamment à s’améliorer. »

