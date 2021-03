Pourquoi les explosions dans le monde réel ne ressemblent en rien à celles des films

On a l’habitude de voir, dans les grandes productions hollywoodiennes, d’authentiques spectacles visuels lorsqu’il s’agit de représenter une explosion ou une déflagration. Mais dans la vraie vie, ils sont beaucoup moins spectaculaires. Quel est le motif? Un ‘youtuber’ a créé une vidéo pour l’expliquer.

Le créateur s’appelle Tom Scott et comme il collectionne Gizmodo, dans sa vidéo fait exploser un kilo d’explosif plastique (Semtex). Dans les images, on peut voir que au-delà du bruit et de la fumée, il n’y a aucune ressemblance avec ces boules de feu écrasantes que vous voyez dans les films.

Scott explique que la clé est le matériau utilisé. Le Semtex, à usage militaire, est conçu plus pour nuire que pour visualiser. En revanche, les explosifs utilisés au cinéma sont à l’opposé: plus sûrs mais plus spectaculaires.

Les astuces utilisées au cinéma sont diverses. Par exemple, des conteneurs blindés sont utilisés pour diriger le souffle vers les chambres. Je sais aussi ils utilisent de petits sacs de carburant qui brûlent et provoquent les boules de feu que nous voyons sur grand écran.

Au cinéma aussi, il y a plus de fumée. Les experts en effets spéciaux se tournent vers des mélanges sales de kérosène, d’essence et de diesel, qui créent beaucoup de fumée lors de la combustion. Également aussi les mèches sont souvent utilisées dans les disques sous les sacs de carburant pour lesquels ils brûlent uniformément.

Enfin, la soi-disant « magie du film »: des astuces de caméra comme l’utilisation d’objectifs très longs pour raccourcir la profondeur de champ entre l’acteur et le bang, faisant paraître les deux plus proches l’un de l’autre, enregistrer plusieurs explosions puis enchaîner les images ou recourir au ralenti sont quelques-unes des astuces les plus courantes.