Pourquoi les fabricants de suppléments continuent-ils à mettre du Viagra dans leurs pilules? – .

Les suppléments en vente libre sont incroyablement populaires dans le monde entier, et les États-Unis ne font pas exception. La réglementation sur ce que les fabricants de suppléments peuvent réclamer est relativement laxiste aux États-Unis, la plupart des suppléments faisant des déclarations audacieuses sur la façon dont ils peuvent améliorer divers aspects de votre santé, le tout accompagné d’un petit astérisque indiquant que l’allégation n’a pas été évaluée la FDA. Dans la plupart des cas, les suppléments contenant des vitamines et divers autres minéraux ou mélanges conviennent, mais peuvent ne pas tenir leurs promesses. Dans le cas d’Imperial Extreme 2000MG, un supplément d’amélioration pour hommes produit par S&B Shopper LLC, les pilules ont très bien fonctionné, mais pour une très mauvaise raison.

Selon un nouveau bulletin de rappel publié par la FDA, le supplément contenait du sildénafil et du tadalafil. Si l’un ou l’autre de ces noms vous semble familier, c’est parce qu’ils sont respectivement les noms officiels des ingrédients actifs du Viagra et du Cialis. Les suppléments impériaux en vente libre n’étaient en réalité qu’un mélange de médicaments d’érection sur ordonnance uniquement. Yikes.

La vente de médicaments sur ordonnance dans une pilule en vente libre qui ne mentionne rien à propos de ces médicaments sur l’emballage est évidemment très illégale. La société rappelle maintenant le supplément, et bien que la déclaration de rappel indique qu’elle le fait «volontairement», la société n’avait vraiment pas d’autre choix que de se conformer à la FDA. La société qualifie également le supplément de «contaminé», laissant entendre qu’ils ne savaient pas ce que les pilules contenaient réellement, mais il est plutôt difficile de croire que puisque les médicaments contenus dans les pilules abordent exactement le même problème que le »Supplément était censé s’adresser sans ordonnance.

Même si les médicaments trouvés dans les pilules étaient légaux à obtenir sans ordonnance aux États-Unis, le rappel serait toujours justifié en raison du fait que l’emballage ne les mentionne pas. Les deux médicaments peuvent produire des symptômes et des réactions potentiellement graves, y compris une chute rapide de la pression artérielle lorsqu’ils sont pris avec des médicaments pour le cœur. Un homme qui doit éviter l’un de ces médicaments sur ordonnance en raison d’une maladie cardiaque peut opter pour une alternative sans médicament. S’ils tombaient sur ce supplément, ils finiraient par prendre les médicaments mêmes qu’ils essayaient d’éviter et mourraient peut-être en conséquence.

Les pilules étaient vendues partout aux États-Unis et étaient même disponibles sur Amazon. La société affirme qu’elle «informe ses distributeurs et ses clients» et s’adresse à quiconque a acheté le supplément sur Amazon pour leur faire savoir qu’il a été rappelé. Ceux qui ont acheté le produit sont priés de cesser de les utiliser et de les détruire. La société ne mentionne rien au sujet d’un remboursement, mais puisque cette société a également introduit des médicaments sur ordonnance dans un supplément, ce n’est pas surprenant.

