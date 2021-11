Le facteur livrera quelle que soit la météo (Photo: .)

Peu de choses sont certaines dans la vie, mais vous pouvez toujours être sûr que, beau temps mauvais temps, le facteur ou la postière livrera toujours votre courrier.

Au Royaume-Uni, nos postes se distinguent par leur uniforme rouge – qui a même été un peu rafraîchi plus tôt en 2021 grâce à Royal Mail.

Un mystère entoure cependant l’uniforme du facteur – et c’est leur penchant pour le port de shorts, quel que soit le temps. En fait, cela laisse tellement de gens perplexes que cela revient souvent comme une question dans Google.

Pourquoi les facteurs privilégient-ils si souvent les shorts ? Voici ce que vous devez savoir sur leur choix de vêtements…

Pourquoi les facteurs portent-ils des shorts ?

Il n’y a aucune raison précise pour laquelle les facteurs peuvent choisir de porter des shorts pendant qu’ils sont en tournée.

Cependant, certains ont suggéré que c’est parce que les shorts sont plus confortables à porter que les pantalons – qu’il fasse froid ou non – et parce qu’ils sont plus faciles à sécher quand il pleut.

Lorsque la question a été posée sur Reddit, un utilisateur a déclaré : « Mon meilleur ami est un postier. Il porte des shorts par tous les temps car ils sèchent rapidement.

Il y a un certain nombre de raisons données pour les courts métrages (Photo: .)

«Il dit qu’il n’y a rien de pire que des pantalons mouillés toute la journée en hiver. Vous n’avez pas froid non plus quand vous êtes debout.

On est début janvier, il fait 0°C et mon postier est toujours en short. Vous rend fier d’être britannique. — ð??????ð??????ð??????ð????«ð????¥ð????² (@pearlylondon) 7 janvier 2021

Une autre personne a ajouté: « Mon petit ami est un postie, et chaque fois que je lui pose des questions sur le short, il dit qu’il reste au chaud parce qu’il marche toute la journée et que les jeans sont trop inconfortables à porter lorsque vous faites 30 000 pas par jour. »

Le nouvel uniforme a le choix entre un short ou un pantalon (Photo : PA)

Cependant, d’autres ont suggéré que le port de shorts même dans les températures les plus froides fait partie d’une compétition entre les facteurs – pour voir qui peut aller le plus longtemps en hiver sans les échanger contre des pantalons plus longs.

Un certain nombre de facteurs ont répondu à la question sur Reddit, l’un d’eux ayant déclaré: « Les pantalons ne sèchent pas rapidement bien qu’ils soient meilleurs que les anciens. Le short est un bon choix, vos jambes sont sèches et n’ont pas tendance à avoir si froid lorsque vous vous précipitez.’

Un autre a ajouté : « Ils peuvent porter des pantalons s’ils le souhaitent, mais c’est perçu comme une faiblesse.

Le short est là quelle que soit la météo (Photo : .)

«Il y a aussi probablement un pari en cours. Tout le monde jette dans un pot, et le dernier homme en short obtient le total du pot. Cela pourrait être le salaire d’une semaine.

Bien que la question du short ait encore un air de mystère, vous avez peut-être vu votre facteur local s’habiller un peu différemment ces derniers temps – car Royal Mail a testé un nouvel uniforme pour son personnel plus tôt cette année, qui comprend à la fois des pantalons longs. et shorts, ainsi que des hauts, des gilets, des vestes et des couvre-chefs.

Après avoir subi une période d’essai, l’uniforme a été déployé dans tout le pays au cours de l’été.

Il a été conçu après consultation avec des postes à travers le Royaume-Uni, avec les modifications apportées pour refléter les nouvelles exigences du travail, avec une évolution vers davantage de livraisons de colis.



PLUS : Le facteur trouve des instructions de livraison involontairement hilarantes du propriétaire

Suivez Metro sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram.

Partagez vos points de vue dans les commentaires ci-dessous.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();