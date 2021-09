Pourquoi les fans de BBIG Stock devraient marquer le 15 septembre comme date clé

Les investisseurs en actions Meme, les taureaux NFT (jeton non fongible) et les fanatiques de crypto ont tous un stock sur lequel ils peuvent converger cette semaine, et c’est Vinco Ventures (NASDAQ :GROSSE). Le jeu des médias numériques s’est fait la muse des trois types d’investisseurs cette année avec son intérêt élevé à court terme et ses entreprises sur le marché DeFi. Bientôt, il pourrait nager dans des eaux cryptographiques plus profondes. Demain présente une date importante pour les actions BBIG, et les investisseurs voudront peut-être traiter les pertes d’aujourd’hui comme une décote.

Source : Shutterstock

Vinco Ventures est une entreprise de médias numériques typique. Il est d’abord entré dans les cercles d’investisseurs axés sur le short squeeze grâce à son intérêt élevé pour les shorts. À l’heure actuelle, 34 % du flottant de la société est à découvert et Fintel la classe comme l’une des cinq meilleures actions à court terme que les investisseurs peuvent acheter en ce moment.

En avril, cependant, les actions BBIG sont devenues un jeu solide pour les fanatiques de NFT. La société a décidé de faire une incursion dans le monde des actifs tokenisés et non fongibles avec ses « E-NFT ». Le projet exploite non seulement les NFT, mais aussi la culture pop et la réalité augmentée, permettant aux investisseurs de projeter des NFT en trois dimensions dans leurs salons.

BBIG Stock est coincé dans une ornière aujourd’hui, mais devrait gagner demain

Cet après-midi, le stock BBIG soigne quelques plaies. La valeur de l’action chute de plus de 13% et le volume des transactions est supérieur à la moyenne, suggérant une vente massive. Plus de 57 millions d’actions de BBIG se négocient contre une moyenne quotidienne de 41 millions. Cependant, avec une date clé à venir demain, les actionnaires voudront peut-être attendre avant de se débarrasser de leur BBIG.

Vinco taquine une société de cryptographie, qu’elle appelle Cryptyde. Et demain est un grand jour si les investisseurs veulent faire partie de l’histoire de l’entreprise. Selon la société, Cryptyde sera une « société d’acquisitions sélectives » ; il acquerra ce qu’il considère comme une technologie révolutionnaire dans l’espace blockchain.

Une présentation de diaporama de Vinco Ventures présente le plan, voyant finalement Cryptyde bourgeonner de BBIG dans sa propre société cotée en bourse. Il sera répertorié sous le symbole boursier “TYDE”. De plus, il deviendra public par le biais d’un spin-off de dividende. Si les investisseurs veulent profiter du spin-off de Cryptyde, ils doivent être actionnaires de l’action BBIG d’ici demain 15 septembre.

Après la date d’enregistrement des procurations demain, les investisseurs peuvent s’attendre à recevoir leurs actions de TYDE d’ici le 15 octobre, selon le calendrier de la société.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.