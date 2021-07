Pourquoi les fans de Big Brother devraient s’inquiéter des flux en direct de la saison 23

Pour ajouter à la situation, au moment où je termine cette histoire, environ une heure se sera écoulée sur les flux en direct sur ma télévision. Au cours de cette période, les flux ont chuté 8 fois pour un total de 23 minutes. Ces petits morceaux fréquents de coupures s’additionnent et détruisent la capacité d’un visualiseur de flux en direct à s’asseoir et à regarder les flux 24h / 24 et 7j / 7, comme l’annonce Paramount +. Je ne sais pas quelle est la solution à la situation, mais j’aimerais certainement passer plus de temps à profiter des flux en tant que fan de Big Brother et moins de temps à écouter le thème principal en boucle. Espérons qu’avec toutes les améliorations apportées par la série au cours de la saison 23, l’expérience de diffusion en direct pourra également être modifiée.