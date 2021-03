Pourquoi les fans de Bridgerton devraient être pompés pour le nouveau film Netflix Ryan Gosling et Ana De Armas

Les acteurs et les réalisateurs impliqués dans le film sont sûrement plus que suffisants pour donner à The Grey Man une longueur d’avance en popularité avant sa sortie, car chaque grand nom a un fandom derrière eux. Les fans de Bridgerton et de l’univers cinématographique Marvel (ainsi que les suivants dévoués de Ryan Gosling) auront The Grey Man sur leur radar. Ce qui est encore plus, cependant, c’est que le film est basé sur une série de romans populaires du même nom, de sorte que le film lui-même avait déjà sa propre base de fans intégrée.