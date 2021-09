Pourquoi les fans de Britney Spears ne devraient pas s’attendre à un mariage de si tôt

Britney Spears et son nouveau fiancé ne devraient pas marcher dans l’allée de si tôt, rapporte TMZ. Des sources proches du couple partagent qu’aucun d’eux n’est pressé de se marier et prend le temps de profiter de ses fiançailles. Ils auraient évité de lancer le terme « mariage » à leurs amis.

Asghari a posé la question au chanteur de “Gimme More” ce week-end avec une bague unique de 4 carats de Forever Diamonds de New York. Britney a confirmé la nouvelle via Instagram avec une photo de la bague à la main en disant: “Je ne peux pas le croire !!!!!!” Le manager de Spears, Brandon Cohen, a partagé l’annonce avec People, ajoutant qu’il était “fier de célébrer et de confirmer les fiançailles”. “Le couple a officialisé aujourd’hui leur relation de longue date et est profondément touché par le soutien, le dévouement et l’amour qui leur ont été exprimés”, a-t-il déclaré.

Le bijoutier de Britney a déclaré qu’ils “ne pourraient pas être plus ravis” pour le couple. “La pensée et les détails que Sam a mis dans cette bague ont rendu le processus de conception si spécial pour Roman et notre équipe. En l’honneur de la Lionne elle-même, nous nommons ce magnifique cadre The Britney”, a écrit Forever Diamonds sur Instagram. “Sam et Britney, nous vous souhaitons une vie de bonheur ensemble”, ont-ils déclaré.

Outre de nombreuses félicitations, des personnalités telles qu’Octavia Spencer ont réagi à la nouvelle avertissant Spears d’obtenir un contrat de mariage pour son fiancé de 27 ans. Asghari a réagi aux commentaires avec un applaudissement ironique pour “tous ceux qui sont préoccupés par le contrat de mariage!” Il a ajouté: “Bien sûr, nous obtenons un contrat de mariage vêtu de fer pour protéger ma collection de jeep et de chaussures au cas où elle me larguerait un jour.”

L’engagement aurait été rendu possible après que son père a demandé à mettre fin à sa tutelle après 13 ans et a accepté de démissionner de son poste de conservateur principal. “Jamie a dû faire face à beaucoup de stress et de pression et il veut en finir”, a déclaré une source proche de Jamie, révélant pourquoi il avait soudainement décidé de mettre fin à leur arrangement ordonné par le tribunal. “Bien sûr, il sait que Britney a besoin d’un restaurateur et qu’elle ne peut pas vivre de manière responsable toute seule. Mais si elle a un avocat qui veut se battre pour y mettre fin, alors il dit allez-y et voyez ce qui se passe”, ont-ils poursuivi.